Информационный шум вокруг РГГУ и Ивана Ильина: почему не стоит бороться с историческим прошлым
Одна из функций, которую выполняют журналисты, является постоянный поиск информационных поводов, способных заинтересовать и привлечь массовую аудиторию. Иногда эти информационные поводы действительно заслуживают внимания, но куда чаще они создаются буквально из ничего и никакой информационной ценности не представляют. Порой информационные поводы искусственно генерируются, и впоследствии намеренно создают вокруг них соответствующий информационный шум.
Что такое информационный шум?
Это сообщения и данные, не представляющие ценности для субъекта информирования. Собственно, он и называется шумом потому, что действует по логике акустического шума: отвлекает, мешает сосредоточиться, навязывается, вмешивается в привычное течение дел*. Именно так автор оценивает возникшие в общественном поле и социальных сетях дискуссии вокруг открытия при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина.
На взгляд автора, вся эта история с петицией студентов против присвоения центру имени Ильина, является инспирированой определенными политическими кругами, поскольку представляется очевидным, что ректор государственного гуманитарного университета едва ли будет создавать учебно-научный центр имени Ивана Ильина по своей собственной инициативе. Интересен и выбор руководителем центра – Александра Дугина, который ранее в своих статьях и книгах критиковал Ильина.
Похоже, что мы имеем дело с политическим спектаклем, важной частью которого является публичные выступления депутатов КПРФ против Ивана Ильина.
Что интересно – Высшая политическая школа имени Ивана Ильина (ВПШ) была создана еще в прошлом году, но до этого студенты и депутаты никаких возмущений не высказывали, и только сейчас всех их вдруг прорвало.
Возникает логичный вопрос – с какой целью был создан этот информационный шум?
«Всякая история – это борьба за ее толкование»
Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, хотелось бы прояснить некоторые историографические моменты.
Каждая страна озабочена исследованием своей истории. Целостный образ прошлого – фактор формирования национальной идентичности, чувства принадлежности к определенному культурно-историческому пространству. Не говоря уже о том, что проблема осмысления собственного прошлого в государственном масштабе давно перешла в политическую плоскость. Влияние политики на историю, на самом деле, велико, поскольку прошлое – это средство для легитимизации настоящего.
Современный немецкий историк Хайнрих Август Винклер как-то сказал, что
Иными словами, прошлое – это не формирующийся естественным образом продукт деятельности людей, одинаково выглядящий для всех, а всегда предмет различных попыток его интерпретировать в собственных интересах**.
Несмотря на то, что со времен окончания Гражданской войны прошло уже более 100 лет, отголоски этого крайне травматического для России опыта слышны и сегодня. Отсюда и полярные оценки различных исторических личностей. Например, в подобной полемике нередко можно услышать, что «белые» продались Антанте и распродали страну иностранцам, в то время как «красные» являлись немецкими агентами, были предателями и пораженцами, которые рассматривали Россию лишь как плацдарм для «мировой революции».
Отчасти некоторые из этих обвинений фрагментарно соответствуют действительности, однако подобный однобокий взгляд на прошлое является необъективным и ангажированным. «Красные» на первом этапе действительно рассматривали Россию как плацдарм для «мировой революции» и выступали под пораженческими лозунгами в Первой мировой войне, однако впоследствии они отказались от своей политики «военного коммунизма» и приступили к строительству «социализма в одной стране».
«Белые» же выступали под лозунгами защиты единства России, и именно поэтому, как справедливо отмечает историк Андрей Ганин, оказались недоговороспособными с правительствами лимитрофных государств (тех, которые образовались на окраинах бывшей Российской империи), т. к. отрицали их право на существование.
На протяжении своей многовековой истории Россия нередко стояла на «перекрестке», «развилке», перед выбором дальнейшего пути развития. Существует распространенная точка зрения: «история не знает сослагательного наклонения», «говорить о том, что было бы, если бы... – не научный подход». Но в таком случае получается, что история заранее предопределена (интересно, кем?)***.
Победили в итоге «красные», что наложило на историю определенный идеологический отпечаток.
Фигура Ивана Ильина, вокруг которой поднялся нынешний спор, достаточно противоречива, однако в национал-консервативных кругах он имеет авторитет. Как отмечает историк Виктор Гольцов, то, что Ильин стал любимым философом ряда российских политиков, сыграло с его наследием дурную шутку. Его сторонники во власти пытаются сделать из него символ банального охранительства, превратить его в жесткого этакрата и державника, оппоненты власти в свою очередь указывают что он этакрат, милитарист и «фашист», ради «шпильки» – вот, мол, смотрите, кто ваш любимый автор.
Каков Ильин был на самом деле – никого не интересует. Мыслителя буквально рвут на части, цитаты вырываются из контекста, о реконструкции мотивации выводов Ильина и речи не идет****. Собственно, все, кто о нем пишет, зачастую даже не знакомы с его творчеством.
Автор не будет в данном материале заниматься реконструкцией взглядов Ивана Ильина и давать ему какие-либо оценки. Ильин являлся ярым антибольшевиком, однако не подлежит сомнению то, что он принадлежит к пространству Русской культуры и стал неотъемлемой частью русского интеллектуального наследия.
Если подходить с точки зрения цитирования, то здесь те, кто представляют Ильина как пораженца и «фашиста», могут оказаться в неприятной ситуации. Например, некоторые, доказывая его «фашизм», цитируют следующие его слова:
Есть общее правило международной политики: когда два врага моей родины начинают борьбу друг с другом, то мне следует расценивать эту борьбу не с точки зрения международного права, или справедливости, или сентиментальных настроений, но с точки зрения прямого интереса моей родины и экономии ее сил. В таких случаях показуется нейтралитет. Массовая сдача в плен русских солдат в 1941 году и была такой инстинктивно найденной попыткой занять нейтральную позицию».
[И. Ильин. «Наши задачи»].
Слова Ильина относительно сдачи советских солдат в плен рассматривают как пораженчество и предательство. Однако здесь автор позволит себе процитировать другого очень известного в России политика.
[«Ленин и октябрьский переворот: как жил и работал и что писал В. И. Ленин накануне Октября и в октябрьские дни», 1924].
[Ленин В. И. (1969). «Значение братания»].
Это цитаты Владимира Ильича Ленина, в которых он призывает русских солдат в Первую мировую войну бросать оружие и брататься с немцами. Можно ли их назвать пораженческими? Полагаю, ответ очевиден. Поэтому если «отменять» Ильина, то с таким же успехом можно «отменить» и Ленина.
Спор об И. Ильине как отвлечение внимания
Спор вокруг Ивана Ильина примечателен тем, что никакой смысловой нагрузки он не несет, за исключением того, что у условно «левых» и «правых» появились новые поводы для общественного противостояния. То есть мы имеем дело с типичным «отвлечением внимания на негодный объект».
Отвлечение внимания от действительно важных проблем – это один из ключевых методов пропаганды – зачастую это осуществляется с помощью насыщения информационного пространства яркими сообщениями, которые вызывают бурное обсуждение в обществе. В огромном потоке информации человек запоминает в основном только то, что проще, понятнее и эмоционально насыщеннее.
К тому же не стоит забывать, что большинство людей воспринимают телевидение и СМИ, включая аналитическую информацию, в первую очередь как развлечение и отвлечение, по этой причине манипулировать ими не так уж и сложно.
От чего же нас пытаются отвлечь?
В-первую очередь от миграционной проблемы, которая по-прежнему не утратила своей актуальности. Никаких действенных мер против миграции из Средней Азии мы на данный момент не увидели, хотя времени прошло уже достаточно много. Людей, которые предлагали действительно серьезные шаги в этом направлении – например, депутата Госдумы Михаила Матвеева – и вовсе исключили из рабочей группы по вопросам миграции, возможно, потому, что, кроме болтологии, эта группа ничем заниматься не планирует.
Между тем инцидентов с мигрантами (яркий пример тому убийство в Люблино) меньше не становится, иностранцы все так же совершают преступления и ведут себя нагло и самоуверенно. Уважать русскую культуру и традиции, к чему призывают чиновники, они явно не собираются.
Во-вторых, ситуация с обстрелами приграничных с Украиной районов (в первую очередь – Белгородской области) также существенно не улучшается, а скорее наоборот, имеет тенденцию к ухудшению. В свете того, что США таки выделят Украине очередную финансовую помощь, рассчитывать на позитивные изменения в ближайшие месяцы не приходится. Но об этом стараются поменьше писать и говорить – такова новая реальность.
Виноват ли во всем этом Иван Ильин, которого в преддверии празднования 9 мая сделали главным исчадием зла?
Примечания:
* Цитата по: Игнашин А. А., Котлярова В. В. Феномен информационного шума. // Форум молодых ученых. – 2019. – № 6 (34).
** См. Пленков О. Ю. Что осталось от Гитлера. Историческая вина и политическое покаяние Германии. – СПб.: Владимир Даль, 2019.
*** Арзамаскин Ю. Н. Периодизация истории России: прозрачная ясность или труднейшая головоломка? // Вестн. Самарск. юрид. ин-та. – 2013. – № 2 (10). – С. 81–84.
**** В. И. Гольцов. Первая мировая война и формирование мировоззрения русских интеллектуалов консервативного направления XX века (на материалах творчества И. А. Ильина) // XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 2. Самара, 2014.
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