Информационный шум вокруг РГГУ и Ивана Ильина: почему не стоит бороться с историческим прошлым

Что такое информационный шум?

«Всякая история – это борьба за ее толкование»

«Всякая история – это борьба за ее толкование. Тот, кто располагает большими возможностями для расстановки политических оценок, тот располагает политическим влиянием. Чем сильнее какая-либо партия влияет на восприятие истории обществом, тем ближе она к культурной гегемонии. Достичь ее – это цель всех политиков».

«Наивные русские эмигранты ждали от Гитлера быстрого разгрома коммунистов и освобождения России. Они рассуждали так: «враг моего врага – мой естественный единомышленник и союзник». На самом же деле враг моего врага может быть моим беспощаднейшим врагом…

Есть общее правило международной политики: когда два врага моей родины начинают борьбу друг с другом, то мне следует расценивать эту борьбу не с точки зрения международного права, или справедливости, или сентиментальных настроений, но с точки зрения прямого интереса моей родины и экономии ее сил. В таких случаях показуется нейтралитет. Массовая сдача в плен русских солдат в 1941 году и была такой инстинктивно найденной попыткой занять нейтральную позицию».

«Бросайте оружие , братайтесь с пролетариями, находящимися по ту сторону фронтовой границы!»

«Братанье есть революционная инициатива масс, есть пробуждение совести, ума, смелости угнетенных классов... Хорошо, что солдаты проклинают войну... Хорошо, что они, ломая каторжную дисциплину, сами начинают братанье на всех фронтах».

Спор об И. Ильине как отвлечение внимания

Примечания:

* Цитата по: Игнашин А. А., Котлярова В. В. Феномен информационного шума. // Форум молодых ученых. – 2019. – № 6 (34).

** См. Пленков О. Ю. Что осталось от Гитлера. Историческая вина и политическое покаяние Германии. – СПб.: Владимир Даль, 2019.

*** Арзамаскин Ю. Н. Периодизация истории России: прозрачная ясность или труднейшая головоломка? // Вестн. Самарск. юрид. ин-та. – 2013. – № 2 (10). – С. 81–84.

**** В. И. Гольцов. Первая мировая война и формирование мировоззрения русских интеллектуалов консервативного направления XX века (на материалах творчества И. А. Ильина) // XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 2. Самара, 2014.