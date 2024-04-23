Информационный шум вокруг РГГУ и Ивана Ильина: почему не стоит бороться с историческим прошлым

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Информационный шум вокруг РГГУ и Ивана Ильина: почему не стоит бороться с историческим прошлым

Одна из функций, которую выполняют журналисты, является постоянный поиск информационных поводов, способных заинтересовать и привлечь массовую аудиторию. Иногда эти информационные поводы действительно заслуживают внимания, но куда чаще они создаются буквально из ничего и никакой информационной ценности не представляют. Порой информационные поводы искусственно генерируются, и впоследствии намеренно создают вокруг них соответствующий информационный шум.

Что такое информационный шум?


Это сообщения и данные, не представляющие ценности для субъекта информирования. Собственно, он и называется шумом потому, что действует по логике акустического шума: отвлекает, мешает сосредоточиться, навязывается, вмешивается в привычное течение дел*. Именно так автор оценивает возникшие в общественном поле и социальных сетях дискуссии вокруг открытия при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина.



На взгляд автора, вся эта история с петицией студентов против присвоения центру имени Ильина, является инспирированой определенными политическими кругами, поскольку представляется очевидным, что ректор государственного гуманитарного университета едва ли будет создавать учебно-научный центр имени Ивана Ильина по своей собственной инициативе. Интересен и выбор руководителем центра – Александра Дугина, который ранее в своих статьях и книгах критиковал Ильина.

Похоже, что мы имеем дело с политическим спектаклем, важной частью которого является публичные выступления депутатов КПРФ против Ивана Ильина.

Что интересно – Высшая политическая школа имени Ивана Ильина (ВПШ) была создана еще в прошлом году, но до этого студенты и депутаты никаких возмущений не высказывали, и только сейчас всех их вдруг прорвало.

Возникает логичный вопрос – с какой целью был создан этот информационный шум?

«Всякая история – это борьба за ее толкование»


Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, хотелось бы прояснить некоторые историографические моменты.

Каждая страна озабочена исследованием своей истории. Целостный образ прошлого – фактор формирования национальной идентичности, чувства принадлежности к определенному культурно-историческому пространству. Не говоря уже о том, что проблема осмысления собственного прошлого в государственном масштабе давно перешла в политическую плоскость. Влияние политики на историю, на самом деле, велико, поскольку прошлое – это средство для легитимизации настоящего.

Современный немецкий историк Хайнрих Август Винклер как-то сказал, что

«Всякая история – это борьба за ее толкование. Тот, кто располагает большими возможностями для расстановки политических оценок, тот располагает политическим влиянием. Чем сильнее какая-либо партия влияет на восприятие истории обществом, тем ближе она к культурной гегемонии. Достичь ее – это цель всех политиков».

Иными словами, прошлое – это не формирующийся естественным образом продукт деятельности людей, одинаково выглядящий для всех, а всегда предмет различных попыток его интерпретировать в собственных интересах**.

Несмотря на то, что со времен окончания Гражданской войны прошло уже более 100 лет, отголоски этого крайне травматического для России опыта слышны и сегодня. Отсюда и полярные оценки различных исторических личностей. Например, в подобной полемике нередко можно услышать, что «белые» продались Антанте и распродали страну иностранцам, в то время как «красные» являлись немецкими агентами, были предателями и пораженцами, которые рассматривали Россию лишь как плацдарм для «мировой революции».

Отчасти некоторые из этих обвинений фрагментарно соответствуют действительности, однако подобный однобокий взгляд на прошлое является необъективным и ангажированным. «Красные» на первом этапе действительно рассматривали Россию как плацдарм для «мировой революции» и выступали под пораженческими лозунгами в Первой мировой войне, однако впоследствии они отказались от своей политики «военного коммунизма» и приступили к строительству «социализма в одной стране».

«Белые» же выступали под лозунгами защиты единства России, и именно поэтому, как справедливо отмечает историк Андрей Ганин, оказались недоговороспособными с правительствами лимитрофных государств (тех, которые образовались на окраинах бывшей Российской империи), т. к. отрицали их право на существование.

На протяжении своей многовековой истории Россия нередко стояла на «перекрестке», «развилке», перед выбором дальнейшего пути развития. Существует распространенная точка зрения: «история не знает сослагательного наклонения», «говорить о том, что было бы, если бы... – не научный подход». Но в таком случае получается, что история заранее предопределена (интересно, кем?)***.

Победили в итоге «красные», что наложило на историю определенный идеологический отпечаток.

Фигура Ивана Ильина, вокруг которой поднялся нынешний спор, достаточно противоречива, однако в национал-консервативных кругах он имеет авторитет. Как отмечает историк Виктор Гольцов, то, что Ильин стал любимым философом ряда российских политиков, сыграло с его наследием дурную шутку. Его сторонники во власти пытаются сделать из него символ банального охранительства, превратить его в жесткого этакрата и державника, оппоненты власти в свою очередь указывают что он этакрат, милитарист и «фашист», ради «шпильки» – вот, мол, смотрите, кто ваш любимый автор.

Каков Ильин был на самом деле – никого не интересует. Мыслителя буквально рвут на части, цитаты вырываются из контекста, о реконструкции мотивации выводов Ильина и речи не идет****. Собственно, все, кто о нем пишет, зачастую даже не знакомы с его творчеством.

Автор не будет в данном материале заниматься реконструкцией взглядов Ивана Ильина и давать ему какие-либо оценки. Ильин являлся ярым антибольшевиком, однако не подлежит сомнению то, что он принадлежит к пространству Русской культуры и стал неотъемлемой частью русского интеллектуального наследия.

Если подходить с точки зрения цитирования, то здесь те, кто представляют Ильина как пораженца и «фашиста», могут оказаться в неприятной ситуации. Например, некоторые, доказывая его «фашизм», цитируют следующие его слова:

«Наивные русские эмигранты ждали от Гитлера быстрого разгрома коммунистов и освобождения России. Они рассуждали так: «враг моего врага – мой естественный единомышленник и союзник». На самом же деле враг моего врага может быть моим беспощаднейшим врагом…
Есть общее правило международной политики: когда два врага моей родины начинают борьбу друг с другом, то мне следует расценивать эту борьбу не с точки зрения международного права, или справедливости, или сентиментальных настроений, но с точки зрения прямого интереса моей родины и экономии ее сил. В таких случаях показуется нейтралитет. Массовая сдача в плен русских солдат в 1941 году и была такой инстинктивно найденной попыткой занять нейтральную позицию».

[И. Ильин. «Наши задачи»].

Слова Ильина относительно сдачи советских солдат в плен рассматривают как пораженчество и предательство. Однако здесь автор позволит себе процитировать другого очень известного в России политика.

«Бросайте оружие, братайтесь с пролетариями, находящимися по ту сторону фронтовой границы!»

[«Ленин и октябрьский переворот: как жил и работал и что писал В. И. Ленин накануне Октября и в октябрьские дни», 1924].

«Братанье есть революционная инициатива масс, есть пробуждение совести, ума, смелости угнетенных классов... Хорошо, что солдаты проклинают войну... Хорошо, что они, ломая каторжную дисциплину, сами начинают братанье на всех фронтах».

[Ленин В. И. (1969). «Значение братания»].

Это цитаты Владимира Ильича Ленина, в которых он призывает русских солдат в Первую мировую войну бросать оружие и брататься с немцами. Можно ли их назвать пораженческими? Полагаю, ответ очевиден. Поэтому если «отменять» Ильина, то с таким же успехом можно «отменить» и Ленина.

Спор об И. Ильине как отвлечение внимания


Спор вокруг Ивана Ильина примечателен тем, что никакой смысловой нагрузки он не несет, за исключением того, что у условно «левых» и «правых» появились новые поводы для общественного противостояния. То есть мы имеем дело с типичным «отвлечением внимания на негодный объект».

Отвлечение внимания от действительно важных проблем – это один из ключевых методов пропаганды – зачастую это осуществляется с помощью насыщения информационного пространства яркими сообщениями, которые вызывают бурное обсуждение в обществе. В огромном потоке информации человек запоминает в основном только то, что проще, понятнее и эмоционально насыщеннее.

К тому же не стоит забывать, что большинство людей воспринимают телевидение и СМИ, включая аналитическую информацию, в первую очередь как развлечение и отвлечение, по этой причине манипулировать ими не так уж и сложно.

От чего же нас пытаются отвлечь?

В-первую очередь от миграционной проблемы, которая по-прежнему не утратила своей актуальности. Никаких действенных мер против миграции из Средней Азии мы на данный момент не увидели, хотя времени прошло уже достаточно много. Людей, которые предлагали действительно серьезные шаги в этом направлении – например, депутата Госдумы Михаила Матвеева – и вовсе исключили из рабочей группы по вопросам миграции, возможно, потому, что, кроме болтологии, эта группа ничем заниматься не планирует.

Между тем инцидентов с мигрантами (яркий пример тому убийство в Люблино) меньше не становится, иностранцы все так же совершают преступления и ведут себя нагло и самоуверенно. Уважать русскую культуру и традиции, к чему призывают чиновники, они явно не собираются.

Во-вторых, ситуация с обстрелами приграничных с Украиной районов (в первую очередь – Белгородской области) также существенно не улучшается, а скорее наоборот, имеет тенденцию к ухудшению. В свете того, что США таки выделят Украине очередную финансовую помощь, рассчитывать на позитивные изменения в ближайшие месяцы не приходится. Но об этом стараются поменьше писать и говорить – такова новая реальность.

Виноват ли во всем этом Иван Ильин, которого в преддверии празднования 9 мая сделали главным исчадием зла?

Примечания:
* Цитата по: Игнашин А. А., Котлярова В. В. Феномен информационного шума. // Форум молодых ученых. – 2019. – № 6 (34).
** См. Пленков О. Ю. Что осталось от Гитлера. Историческая вина и политическое покаяние Германии. – СПб.: Владимир Даль, 2019.
*** Арзамаскин Ю. Н. Периодизация истории России: прозрачная ясность или труднейшая головоломка? // Вестн. Самарск. юрид. ин-та. – 2013. – № 2 (10). – С. 81–84.
**** В. И. Гольцов. Первая мировая война и формирование мировоззрения русских интеллектуалов консервативного направления XX века (на материалах творчества И. А. Ильина) // XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 2. Самара, 2014.
47 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bya965 Звание
    bya965
    -2
    Сегодня, 04:45
    в национал-консервативных кругах он имеет авторитет

    Просто нужно понять, национализм приведет к смерти России. Хотя русских абсолютное большинство и по всяким западным меркам мы моногосударство мы не должны стирать культуру других народов.
    Так и мы русские, так и другие народы будем сильнее.
    А философы и всякие попы пусть идут сами по себе и не смущают неокрепшие умы.
    Единственно кто может философствовать это выдающиеся ученые математики, физики, химики, биологи, вирусологи ...
    Среди них не должно быть историков, экономистов, философов, попов ...
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 05:36
      Просто нужно понять, национализм приведет к смерти России.

      Вранье...
      К смерти России приведёт национал-коричневый нацизм...как это происходит сейчас с Украиной.
      В Венгрии Орбан явный венгерский националист... но к смерти Венгрию это не привело.
      Нормальный националист всегда борется за равные права и обязанности всем нациям живущим в государстве.
      Но у нас в России некоторые особо прыткие товарищи и господа решили что русские не имеют никаких прав... только обязанности и считают что Русского народа не существует как и его культуры.
      С чем я категорически не согласен и буду с такими взглядами бороться на всех площадках.
      1. bya965 Звание
        bya965
        0
        Сегодня, 05:39
        Цитата: Леха с Андроида.
        С чем я категорически не согласен и буду с такими взглядами бороться на всех площадках.

        Почему-то ярыми русскими националистами являются как правило полукровки, например евреи.
        Среди чисто русских националистов практически нет.
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          -2
          Сегодня, 05:47
          Меня всегда настораживает люди (в том числе и так называемые русские националисты) которые которые используют русских людей для каких то своих манипуляций и целей.
          Среди ультранационалистов называющих себя русскими немало провокаторов и подсадных уток от спецслужб как наших так и не наших.
          Поэтому я с большим недоверием отношусь к радикальным заявлениям в среде русских националистов...возможно это попытка втянуть русских в очередную кровавую бойню с людьми другой национальности.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 07:14
            Так,интересно..Это получается русские националисты Кремль "оккупировали"?Судя по тому,что происходит с мигрантами? belayДа,возможно негодование в связи с возможными непопулярными решениями придется отводить в иное русло...
      2. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        +9
        Сегодня, 06:04
        Но почему-то графу национальность из паспортов убрали не при Советах, на которые столь яростно прыгают наши националисты. Убрали ее как раз властные спонсоры нынешних Холмогоровых, молящихся на Ильина. Так, небольшой штришок к теме, не более
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          +1
          Сегодня, 06:17
          Эту графу убрали ещё при Ельцине, я тогда как раз менял паспорт по возрасту...сразу вспомнил загуголину Ельцина с возгласом... " Дорогие рассияне!".
          Тьфу даже тошно вспоминать это дерьмо.
      3. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 07:36
        Просто нужно понять, национализм приведет к смерти России.

        Вранье...

        Бредятину пишите. Какое враньё? Самый опасный национализм, это русский национализм. Было уже... Парад суверенитетов. Под эти улюлюканье просрали уже одну страну.
        Хватит...
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 07:33
      национализм приведет к смерти России

      Для начала - надо понять, что национализм - это не плохо и не хорошо. Это - естественная реакция любого живого общества на вторжение того, что оно считает для себя чужеродным. Ну - как фагоциты в организме, сбегающиеся к месту появления микробов и другой заразы. Да - воспаление, гной, боль - но ведь никто же не прописывает больному лекарства для уничтожения фагоцитов? А борются именно с заразой?

      Так и с национализмом - уберите причину его возникновения, и его тут же не станет. Потому что если общество не реагирует на вторжение - значит оно уже мертво. Как и организм, не вырабатывающий фагоциты...

      Для примера - западное общество совершенно очевидно на последнем издыхании.. И вряд ли уже оклемается. Именно из-за потери естественной реакции..


      Толерантность — иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам.
  2. иван2022 Звание
    иван2022
    +6
    Сегодня, 05:07
    Автор утверждает, что депутат КПРФ толкует об Ильине, чтобы публика забыла о мигрантах? В подавляющем большинстве своём публика ничего не знает ни об Ильине ни об этом депутате.....

    Оригинальное мнение. . Так же как утверждение автора о том, что в начале 1918 большевики подписали Брестский мир и создавали РККА для того, чтобы "сделать мировую революцию".... В огороде бузина, в Киеве Зеленский"...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 05:29
      тем инцидентов с мигрантами

      ситуация с обстрелами приграничных с Украиной районов
      Да А. тут и Ленин и Ильин на слуху...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 06:05
      А!Вот оно что!Поступила указивка-погасить шум.Это и спмкер Думы заявил.А так,да.Создали для себя идола Ильина.За громкими фразами,пустота и никчемность
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +4
        Сегодня, 06:52
        Создали для себя идола

        А копни его вглубь, так такое повалится, что не знают теперь чем и крыть...
    3. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +6
      Сегодня, 06:50
      Оригинальное мнение

      Это очень мягко сказано. Автор фашистов с коммунистами сравнивает, ну да это не удивительно, знакомый оборотец современной публики... Мы уже привыкли, даже нет смысла таким людям что-то доказыаать. Объяснять нужно молодежи, и она поймёт.
  3. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +9
    Сегодня, 05:17
    Вот это я понимаю, вот это заказ! А как ловко фактами можно жонглировать! И Ленин тут же и Ильин. Фашист он, чёрного кобеля не отмоешь до бела, как автор не старался.
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +5
    Сегодня, 05:30
    А от чего нужно отвлечь общество? От наводнений? От того,что в некоторых регионах резко сократилось население? Нужно ли это КПРФ,если она не находится у власти.Есть Конституция РФ,по которой идеология в стране запрещена.И на этой основе одним не дают развернуться,а другим дают карт-бланш.Иначе это понять нельзя.Кстати,в мировом сообществе Ильин никакой оценки не имеет. Он просто ноль.
  5. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 05:39
    в воскресных новостях у Киселёва сам Дугин объяснил , дескать , суть этой петиции студентов , относительно личности Ильина , чьим именем названа Высшая школа руководимое Дугиным . Стоить отметить , если студенты в петиции недовольство выразили в основном из за нацистских взглядов Ильина и за то что он восхищался немецким национал-социализмом , то Дугин защищая Ильина от петиции студентов ни слова не сказал про недовольство студентов нацистским прошлым Ильина . Наоборот , петиция студентов Дугиным была выставлена клином в примирении между красными и белыми в России , между недавним прошлым и настоящим , между консервативными , между "красными" , между "белыми" патриотами России . Однако сам Дугин выглядел как то очень недовольно- брезгливым самим себе за такую ложную информацию про суть петиции студентов , что можно предположить , что не Дугин выбирал " кумира" , чьим именем назвать эту Высшую политическую школу .
    Я бы не стал этот спектакль вообще , привязывать к недовольству нынешних депутатов от КПРФ , критикующих Ильина . Любой оппонент им заткнёт рот насчёт того , как их лидер Зюганов лёг под Ельцина разрушающего нашу Родину СССР , что бы не бороться против этого разрушителя . Тут ещё можно сильно поспорить , чьи взгляды и поведение больше вреда принесли России - Ильина из-за "бугра" или Зюганова внутри самой России . Ну и остаётся только напомнит , кто там такой часто цитирует Ильина ...Так что сегодняшние коммунисты-зюгаговцы кормящиеся с руки того кто цитирует Ильина , критику Ильину взвесят самую мизерную и дозированную , ну... для спектакля , что -бы их кормящая рука буржуев вдруг не обиделась бы и в икорке с маслицем им не отказала ...
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 06:15
      Цитата: север 2
      к недовольству нынешних депутатов от КПРФ , критикующих Ильина . Любой оппонент им заткнёт рот насчёт того , как их лидер Зюганов лёг под Ельцина разрушающего нашу Родину СССР , что бы не бороться против этого разрушителя .

      А потом лег и под приемника Ельцина! А вы похоже к революции призываете? Или к чему? Но в любом случае это уже экстремизм, попадающий под уголовную статью. Не забывайте об этом, увлекаясь обвинениями в сторону коммунистов.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +5
        Сегодня, 06:26
        Не забывайте об этом, увлекаясь обвинениями в сторону коммунистов.

        А как быть с экстремизмом тех кто призывает русских убивать и резать на наших улицах?
        Как быть с экстремизмом тех кто каждый день поливает русских грязью...кто мерзко и гадко в инете говорит о русских женщинах, детях, мужчин...я это постоянно вижу в СМИ.
        Почему в России не ведётся бескомпромисная борьба с извращенной русофобией?
        Ведь русофобия уже мягко превращается в идеологию... типа русских не должно быть.
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          +4
          Сегодня, 06:34
          Да я бы вообще мигрантов не пускал (массово). Потому как это даже не мина, а уже целая ядерная бомба. Закладывать ее было очень недальновидно, исходя из тактических сиюминутных интересов. Потому как стратегически - это удар по нашей стране изнутри. Зачем так было делать?
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 06:31
      Ну хорошо, положим - Зюганов действительно лёг под Ельцина... А наш безальтернативной - он откуда родом? Где и при ком сделал головокружительную карьеру? Ась? Ведь не зря, ой не зря, именно его тогда столь ненавидимая в народе ельцинская Семья выбрала...
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:34
      И замечу.Вот приводимые цитаты от Ильина и ильинистов о "нейтралитете"наших бойцов,попавших в плен.Люди были растеряны,разобщены,потеряли управление,и даже отсутствие оного..Другое дело,как они повели себя в плену
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 07:25
      сегодняшние коммунисты-зюгаговцы

      Интересно - из чего вы делаете выводы будто нонешняя зюгановская КПРФ - является коммунистической партией? Из названия?
  6. Codett Звание
    Codett
    +11
    Сегодня, 05:41
    Приспешника Гитлера пытаются обелить, ну-ну, понятно что других проблем хватает, но это не оправдание, статья попахивает заказухой.
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +2
      Сегодня, 06:51
      Столько криков,надо делать выводы из истории,нот беда в том что бы делать выводы ,надо ее изучать.А изучать то ее никто не хочет.В движении Сопротивления во Франции,принимали участие французские фашисты,не много их было,но принимали.С немцами кардинально были не согласны в национальном вопросе,считали,что немцев полностью вырезать необходимо,да еще кой кого. smile
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -6
    Сегодня, 05:54
    Разумная, взвешенная статья. Ни Ильич, ни Ильин никак не влияют на взгляды и политику элиты РФ. Цитаты Ильина с трибуны и в учебниках - это "политический снобизм". Для флешмоба его цитируют, не больше.
    А вот курс на "русское Косово" - реальная проблема.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 06:40
      Частично соглашусь.Попытка заполнить хоть чем то внутреннюю пустоту и убогость власть придержащих.Если бы "николай кровавый" сказал бы несколько заумных фраз,они бы и его подняли,как знамя..Про "русское Косово"....Это так..Даже в освобожденном Мариуполе это появилось...В прошлом году мои знакомые собрали строительную бригаду на восстановление Мариуполя.Шиш!В итоге не взяли-засилье азиатов.Причем,начиная с руководства строительных компаний.Это я про освобожбенные районы Донбасса
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 05:56
    Цитата: Codett
    статья попахивает заказухой.

    smile Ну это не открытие...я такое сплошь и рядом в Дзене наблюдаю... в Иносми и во многих других ресурсах.
    Помимо рекламы источник доходов многих авторов как раз заказные статьи.
    Гораздо труднее расшифровать истинного заказчика подобных статей.
    Интересы заказчика по характеру и форме содержания статей как правило на виду.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 07:21
      труднее расшифровать истинного заказчика подобных статей

      Возможно - тот, кто этого фашиствующего типа философа так любит, что не стесняется цитировать при каждом удобном случае? Удивляет другое - КАК может один и тот же персонаж одновременно преклоняться перед Ильиным - и завозить в страну миллионы диких мигрантов??? Вот что за каша у него в голове? Что бы сказал его кумир глядя на такую практику?
  9. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +8
    Сегодня, 05:57
    Вся проблема наших белых современного разлива в том, что это пустые барабаны. Попробуйте собрать из произведений Дугина нечто конкретное, на чем можно было бы построить Конституцию. Не выйдет, будет масляный кисель. Вон болтун Холмогоров, аж из штанов выпрыгивает, расписывая какие коммунисты мерзавцы, но когда речь идёт о том, что же вообще такое Русское национальное государство, о котором холмогоряне так пекутся, вы не найдёте ничего конкретного. Дугин, конечно, не фашист, но у всей этой братии нет ничего, чтобы они могли поставить против той же Сталинской конституции. Вот и мучаются, где взять идеологию. Нашли Ильина. А Ильин это идеология, где написано про русских вроде, да все это идёт корнями в Ватикан, сегодня пестующий эти течения националистические. Достало это западничество уже всех до печенок.
  10. paul3390 Звание
    paul3390
    +7
    Сегодня, 06:27
    Блестяще! А нельзя попросить автора написать в таком же ключе статью в оправдание, ну для начала, Геббельса? Мне почему- то кажется, что у него получится...
  11. parusnik Звание
    parusnik
    +4
    Сегодня, 06:39
    Понятно ,кто автор с первых строк.Происходит подмена понятий : фашизм и не фашизм совсем, а революционный консерватизм. Правда он разный.Нацизм это ультра революционный консерватизм, а в остальных странах той Европы,вполне нормальный. smile
    «Красные» на первом этапе действительно рассматривали Россию как плацдарм для «мировой революции»
    Вот не произошло мировой революции.Капиталисты по прежнему делят мир,натравливая народы друг, друга.Кст, автор,капиталистическая Россия , во вражеском капиталистическом окружении,капиталисты хотят захватить богатства капиталистов России, а их рабов ,население страны сделать своими рабами.А почему? А не случилось мировой революции. smile
  12. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 06:39
    Цитата: paul3390
    Блестяще! А нельзя попросить автора написать в таком же ключе статью в оправдание, ну для начала, Геббельса? Мне почему- то кажется, что у него получится...

    Ну да... ну да... smile а в конце статьи показать видео сгоревшего трупа Геббельса в развалинах Берлина...как наглядный пример того что бывает с теми кто увлекается идеями национал-социализма коричневого розлива.
  13. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:44
    Цитата: dmi.pris1
    Это я про освобожбенные районы Донбасса

    Там вобще непонятные вещи происходят... what недавно убили американца-добровольца...и эту не красивую историю почему заметают под ковёр...дерьмом воняет.
  14. Гардамир Звание
    Гардамир
    +6
    Сегодня, 06:48
    Пробежался по биографии Ильина. У нынешней власти кисель в голове Они исповедуют принцип "это другое". К примеру проклинают нынешних беглецов из России. Но Ильина уважают за то что бежал из России. То что он Ильин приветствовал фашизм, для нынешних это всё равно, ведь он так боролся с большевизмом.
    Кстати Дугин даже намеком не сказал про фашизм Ильина. Зато посчитал его патриотом и традиционалистом..
    Повторяется ситуация с Маннергеймом и Колчаком.
    1. Алексей 1970 Звание
      Алексей 1970
      +3
      Сегодня, 07:01
      hi Патриотизм в понимании Дугина та еще вещь, сам недалеко от Ильина ушел. Как почитаешь про кафтаны расшитые, платки да косы..., только вот сам кроме бороды ничего из этого не носит, Холмогоров хоть в косоворотку рядится, правда выглядит смешно, ну так это ничего, сразу один рекламный слоган вспоминается, про имидж laughing
  15. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 07:00
    Цитата: Stas157
    Цитата: север 2
    к недовольству нынешних депутатов от КПРФ , критикующих Ильина . Любой оппонент им заткнёт рот насчёт того , как их лидер Зюганов лёг под Ельцина разрушающего нашу Родину СССР , что бы не бороться против этого разрушителя .

    А потом лег и под приемника Ельцина! А вы похоже к революции призываете? Или к чему? Но в любом случае это уже экстремизм, попадающий под уголовную статью. Не забывайте об этом, увлекаясь обвинениями в сторону коммунистов.

    какие ещё призывы к революции в моём комментарии ?!!! . Революции бывает тогда , когда есть много голодных . А в моём комментарии в конце его ясно по-русски написано , что коммунистам явно хватает и на икорку и на маслице . Кстати , а как питаетесь Вы ?
    Если уж сегодня кто то ещё властью не накормлен , то я не знаю что таким ещё надо . В России сегодня ,возможно, первый раз за тысячу лет , все сыто накормлены , включая и коммунистов -зюгановцев . Какие вам ещё революции ...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 07:07
      И не говорите нынешняя власть просто волшебники не производя ничего, всех "накормила". Вот только теперь в каждой семье надо держать биохимическую лабораторию, что бы знать чем кормят.
  16. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 07:08
    Отсутствие идеологии внутри страны пагубно на нее влияет. У нас куча мала собралась какая то, меньшевики, большевики,эссеры,белые, красные, фашисты, либералы, демократы. И каждый всячески продвигает свое взгляды стараясь переписать историю других. Сейчас например всячески уничтожается история СССР, люди возмущаются потому что многие еще успели там пожить, и вполне справедливо возмущаются. Деятели нынешнего режима в том числе, тот же гарант да и процитирует того же Ильина, а то что тот ненавидел СССР, так власти вроде тоже, поэтому им и по пути.... Нужно будет ненавидеть кого то другого быстро переобуются и начнут без зазрения совести цитировать Гитлера, и Африканских каннибалов, а для некоторых пропагандистов и Муссолини уже герой, но зато боремся с фашизмом.....
  17. bober1982 Звание
    bober1982
    -8
    Сегодня, 07:11
    Ильин,выдающийся русский философ,и всему еврейскому кагалу,он - как кость в горле.
    Не думаю,что весь этот визг устроили глупые студенты гуманитарного заведения,здесь чувствуется опытная и грамотная рука.
  18. СВД68 Звание
    СВД68
    +4
    Сегодня, 07:11
    Автор неловко манипулирует, пытаясь замазать суть вопроса. Например, приравнивает братание к сдаче в плен. А суть вопроса следующая.
    Фашизм - это срество национальной буржуазии для борьбы против иностранной буржуазии. Для этой цели национальная буржуазия провозглашает классовый мир и сотрудничество классов внутри страны (корпоративизм) . А всю ответственность за тяжелое положение некоторых классов и социальных слоев возлагает на иностранную буржуазию. Целью становится борьба против иностранной буржуазии..
    Сейчас в России национальная буржуазия победила компрадорскую (подчиненную иностранной). За что иностранная буржуазия начала войну против российской национальной буржуазии. И российская национальная буржуазия стала остро нуждаться в оружии борьбы против иностранной буржуазии - фашизме. Но из-за исторической практики у нас невозможна прямая пропаганда фашизма. У нашего народа память борьбы против европейского фашизма. Потому фашизм пытаются протащить скрытно, под другими именами. И в частностности под именем "философии Ильина".
  19. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 07:32
    Во-вторых, ситуация с обстрелами приграничных с Украиной районов (в первую очередь – Белгородской области) также существенно не улучшается, а скорее наоборот, имеет тенденцию к ухудшению.

    Лжёте господин Бирюков. Ситуация можно сказать стабильная. Ухудшения нет, так точно. Переодически обстрелы, небольшое снижение.
    Вот вы уже надоели своими мигрантами. Проблема есть безусловно. Но можно говорить и о других проблемах.
    Не знаю и не читал цитаты, работы Ильина. Где можно кратко почитать их?
  20. bober1982 Звание
    bober1982
    0
    Сегодня, 07:33
    Не дают,тогагищи,и продохнуть - всё пытаются раскачать и обгадить,то белочехами пугают,то Матильдой,то битыми досками памятными,и так и этак,теперь до Ильина добрались.
    Хватит воду мутить,Ильин никому не нужен,ни соседям,ни сослуживцам,ни друзьям - его никто и не знает и знать не хочет.
    1. Boris55 Звание
      Boris55
      0
      Сегодня, 07:52
      Вся власть советам!

      Цитата: bober1982
      Ильин никому не нужен

      hi Когдато запретили Mein Kampf Гитлера и фашизм возродился (на Украине). Казалось бы он то же ни кому не нужен. Ан нет. Оказывается нашлись те, кто его возродил, а иммунитета от него не выработано.

      Ильин - идеологический вдохновитель белого движения. А у нас прививка есть от этого? Нету. Иначе бы ни когда не веял их флаг над нашей страной.

      Не надо ни чего запрещать, ни Mein Kampf, ни Ильина. Надо изучать и разъяснять к чему привели их словоблудие. Вырабатывать у нас иммунитет против таких как они.
  21. Рыцарь_Печfльного_Образа
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    +2
    Сегодня, 07:41
    Ай, маладэц автор! Выходит, есть разные сорта "исторического прошлого". С одними "не стоит бороться", а с другими не просто стоит, но и следует!
  22. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 07:49
    Ситуацию с Ильиным в медиапространстве можно было наблюдать очень давно, но то было уделом немногих. А в публичную для всех плоскость это перешло после да именования этой высшей политической школы. Мне лично, очень грустно т.к это наглядно показывает проблему нашей страны и чем дольше будет идти война тем будет хуже. Тревожно за то что получится в итоге.
  23. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 07:51
    Любое прославление тех, кто якшался с гитлеровцами, шёл к ним в услужение и прославлял их, в нашей стране просто омерзительно. А попытки обелить таких мерзавцев ещё более омерзительны.