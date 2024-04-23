Маленькая трагедия большой войны: памяти семьи Говенко
Летом 1942 года колхозный плотник Иван Тимофеевич Говенко был избран старостой оккупированного немцами села Красная Михайловка. Это назначение труженик, проводивший на фронт четырех сыновей, принял по указанию действовавшего в селе подпольного комитета под руководством политрука Красной Армии Виктора Войтенко.
На протяжении полугода патриотическая группа, костяк которой составляли укрывавшиеся в домах жителей красноармейцы и сельская молодежь, боролись с оккупантами: уничтожали доносы на жителей, прятали от немцев колхозное имущество, выхаживали раненых, помогали военнопленным, расклеивали агитационные листовки.
В первых числах января 1943 года подпольщики получили информацию об аресте 70 партийных и советских активистов и начали планировать операцию по их освобождению. В первую очередь готовилось нападение на сельский полицейский участок, чтобы с захваченным оружием двинуться в райцентр, где содержались арестованные. Реализации плана помешало предательство – оккупационной администрации донесли о связи Говенко со сбежавшим военнопленным, убившим четырех полицаев.
5 января для расправы над подпольщиками в село прибыл начальник полиции Яшалтинского улуса А. Г. Миллер, бывший уголовник – уроженец располагавшегося неподалеку немецкого села Шенфельд. Пытаясь получить имена подпольщиков, Миллер лично пытал Ивана Тимофеевича: выколол ему глаза, отрубил кисти рук.
Восьмиклассницу Груню Говенко повесили на дереве, росшем напротив школы, в которой она училась. Затем Миллер со своим заместителем прошлись по домам Говенко, проживавших в селе – из табельного оружия убили прятавшихся детей (младшему исполнилось 2 года). После этого полицаи расстреляли выстроенных у стены взрослых.
Из четырех сыновей Ивана Тимофеевича, ушедших на фронт, вернулся только один – Илья. Он был единственным членом огромной семьи, пережившим войну.
Вот такая трагедия случалась с одной семьей в маленьком степном селе.
Истребление фашистами семьи Говенко описано в книге Алексея Гучиновича Балакаева «В степи орлиной».
В 1967 году в селе Красномихайловское установлен монумент (скульптор – Никита Амолданович Санджиев), который изображает Ивана Тимофеевича в окружении детей. Над головой он держит полыхающий факел…
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