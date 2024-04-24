Ремонт шасси в полёте

Предыстория

Пример мужества и самоотверженности

Геройский поступок т. Зверева

40 минут на шасси самолета

«Принимая решение о подаче колеса в воздух, я знал, что в самолете находится именно тов. Зверев – наш прекрасно физически развитый человек. Хорошо у нас обучают и обучаются люди, но такой силой, решимостью и ловкостью не каждый обладает».

Авария была предотвращена

Донесение

Источник:

РГВА, фонд 29 «Управление начальника военно-воздушных сил РККА», опись 47 «Отдел кадров ВВС Отдел командного и начальствующего состава ВВС Управление кадров ВВС», дело 376 «Материал (доклады на имя т. Сталина и т. Ворошилова, наградные листы, донесения, списки) по награждениям личного состава ВВС», 01.01–31.12.1936 гг., 300 листов, листы 12, 13, 14, 16, 17, 18.