Российские войска заняли около 10 кв. км территории, выровняв фронт от Георгиевки до района села Победа

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Российские войска заняли около 10 кв. км территории, выровняв фронт от Георгиевки до района села Победа

Российские войска достаточно весомо расширили территорию контроля юго-западнее ранее освобождённой Марьинки. Противник подтверждает потерю территорий к югу от Георгиевского ставка (пруда) до участка автодороги O0532 к юго-западу от села Победа. Село Победа, напомним, было ранее освобождено Вооружёнными силами России, а село Георгиевка частично остаётся за ВСУ - украинская армия занимает западную его окраину.

Таким образом, наши войска осуществили выравнивание фронта в наступлении, заняв за минувшие выходные около 10 квадратных километров территории на указанном направлении.





В результате успешных действий был ликвидирован клин, который противник пытался использовать для угрозы Марьинке. Также важным аспектом является то, что российские войска преодолели несколько линий минных полей, использовав в том числе средства дистанционного разминирования.

На этом же направлении, после освобождения Новомихайловки, ВС РФ взяли под контроль территории юго-западнее этого населённого пункта. Глубина продвижения за минувшие сутки составила около 1,2 км – в направлении удерживаемого противником Угледара. Таким образом, к Угледару российские войска всё ближе – продвижение идёт с северного направления.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:02
    «Село Победа было ранее освобождено Вооружёнными силами России» —

    — «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!»...
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 06:05
    Пожелаю успехов нашим ребятам на линии БД.
    Но напрягают новости заявлений о новых поставках оружия и боеприпасов НАТО ВСУ в ближайшее время главой этой организации.
    Разведка...еще раз разведка должна предупредить обо всех грядущих опасностях для наших штурмовиков и нашего тыла со стороны врага.
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +1
      Сегодня, 06:33
      Цитата: Леха с Андроида.
      Но напрягают новости заявлений о новых поставках оружия и боеприпасов НАТО ВСУ в ближайшее время

      Может так случиться, что результат этого - будет обратным:
      более быстрое освобождение украины, на то уже есть основания.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 07:47
        Простите, как это так может случиться?
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:13
    заняв за минувшие выходные около 10 квадратных километров территории
    Неспеша и уверенно наши давят противника. Успехов наши ребятам и минимальных потерь.