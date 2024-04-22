Российские войска заняли около 10 кв. км территории, выровняв фронт от Георгиевки до района села Победа

Российские войска достаточно весомо расширили территорию контроля юго-западнее ранее освобождённой Марьинки. Противник подтверждает потерю территорий к югу от Георгиевского ставка (пруда) до участка автодороги O0532 к юго-западу от села Победа. Село Победа, напомним, было ранее освобождено Вооружёнными силами России, а село Георгиевка частично остаётся за ВСУ - украинская армия занимает западную его окраину.Таким образом, наши войска осуществили выравнивание фронта в наступлении, заняв за минувшие выходные около 10 квадратных километров территории на указанном направлении.В результате успешных действий был ликвидирован клин, который противник пытался использовать для угрозы Марьинке. Также важным аспектом является то, что российские войска преодолели несколько линий минных полей, использовав в том числе средства дистанционного разминирования.На этом же направлении, после освобождения Новомихайловки, ВС РФ взяли под контроль территории юго-западнее этого населённого пункта. Глубина продвижения за минувшие сутки составила около 1,2 км – в направлении удерживаемого противником Угледара. Таким образом, к Угледару российские войска всё ближе – продвижение идёт с северного направления.

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