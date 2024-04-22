Российские войска заняли около 10 кв. км территории, выровняв фронт от Георгиевки до района села Победа
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Российские войска достаточно весомо расширили территорию контроля юго-западнее ранее освобождённой Марьинки. Противник подтверждает потерю территорий к югу от Георгиевского ставка (пруда) до участка автодороги O0532 к юго-западу от села Победа. Село Победа, напомним, было ранее освобождено Вооружёнными силами России, а село Георгиевка частично остаётся за ВСУ - украинская армия занимает западную его окраину.
Таким образом, наши войска осуществили выравнивание фронта в наступлении, заняв за минувшие выходные около 10 квадратных километров территории на указанном направлении.
В результате успешных действий был ликвидирован клин, который противник пытался использовать для угрозы Марьинке. Также важным аспектом является то, что российские войска преодолели несколько линий минных полей, использовав в том числе средства дистанционного разминирования.
На этом же направлении, после освобождения Новомихайловки, ВС РФ взяли под контроль территории юго-западнее этого населённого пункта. Глубина продвижения за минувшие сутки составила около 1,2 км – в направлении удерживаемого противником Угледара. Таким образом, к Угледару российские войска всё ближе – продвижение идёт с северного направления.
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