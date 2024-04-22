Столтенберг: Задержка с возобновлением военной помощи Украине уже имеет реальные последствия
США успели с одобрением военной помощи Украине, возникшая задержка с поставками вооружений кардинально на боевых действиях не скажется, но последствия все же иметь будет. С таким заявлением выступил Йенс Столтенберг.
По мнению генсека НАТО, США не опоздали с военной помощью Украине, хотя возникшая задержка в несколько месяцев все же на характере боевых действий отразилась. На сегодняшний день украинская армия уступает российской в огневой мощи на поле боя в несколько раз, а также испытывает большие проблемы с системами ПВО и боеприпасами к ним. Так что США очень вовремя одобрили дополнительное финансирование, теперь все должно измениться.
— заявил Столтенберг.
Между тем военные эксперты из западных стран сильно сомневаются в том, что американская военная помощь сильно повлияет на ход боевых действий. В прошлом году коллективный Запад не замораживал поставки оружия Киеву, но российские войска перешли в наступление. Да, какое-то значение поставленные боеприпасы и оружие будут иметь, но говорить о том, что всё переменится, не нужно. Также не нужно считать, что российское командование не знало о том, что военная помощь возобновится, и делало на это ставку. С самого начала было ясно, что Киев будут содержать до самого последнего украинца.
Так что возобновление военной помощи большого значения иметь не будет, российская армия перестроится под новые реалии и пойдет дальше.
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