Столтенберг: Задержка с возобновлением военной помощи Украине уже имеет реальные последствия

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Столтенберг: Задержка с возобновлением военной помощи Украине уже имеет реальные последствия

США успели с одобрением военной помощи Украине, возникшая задержка с поставками вооружений кардинально на боевых действиях не скажется, но последствия все же иметь будет. С таким заявлением выступил Йенс Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, США не опоздали с военной помощью Украине, хотя возникшая задержка в несколько месяцев все же на характере боевых действий отразилась. На сегодняшний день украинская армия уступает российской в огневой мощи на поле боя в несколько раз, а также испытывает большие проблемы с системами ПВО и боеприпасами к ним. Так что США очень вовремя одобрили дополнительное финансирование, теперь все должно измениться.



Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия

— заявил Столтенберг.

Между тем военные эксперты из западных стран сильно сомневаются в том, что американская военная помощь сильно повлияет на ход боевых действий. В прошлом году коллективный Запад не замораживал поставки оружия Киеву, но российские войска перешли в наступление. Да, какое-то значение поставленные боеприпасы и оружие будут иметь, но говорить о том, что всё переменится, не нужно. Также не нужно считать, что российское командование не знало о том, что военная помощь возобновится, и делало на это ставку. С самого начала было ясно, что Киев будут содержать до самого последнего украинца.

Так что возобновление военной помощи большого значения иметь не будет, российская армия перестроится под новые реалии и пойдет дальше.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:12
    «Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия» —

    — У Урсулы швондер Ляйен проверьтесь ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 06:27
      Она вроде,гениколог а не практолог. Как же она этого норга проверять будет?.. и главное,что?..)
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 06:16
    По мнению генсека НАТО, США не опоздали с военной помощью
    . Ну да, не ему критиковать хозяина.... и не зелебобикам.
    Чего дадут и сколько, уже не вопрос... выявлять и уничтожать, вместе со всеми, помоЧниками!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:20
    США не опоздали с военной помощью Украине...
    Глаголет "великий стратег" Столтенберг наверное потирая руки от удовольствия - вот сейчас ВСУ развернуться во всю мощь.
    но задержка имеет реальные последствия
    Так и без задержек последствия были реальные и не в пользу украины. Как западное сообщество прыгало от радости когда начался т.н. "контрнаступ" и как загрустило увидев его результаты. Сегодня продолжают лелеять какие-то надежды, которые не оправдаются.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:23
      Цитата: rotmistr60
      Сегодня продолжают лелеять какие-то надежды, которые не оправдаются.

      Вот это точно. А уж какой перепуганный вид имеет Столтенберг на фото! Осунулся бедный! laughing
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +2
        Сегодня, 06:40
        какой перепуганный вид имеет Столтенберг
        hi, Елена! А вспомните, как его натурально трясло в начале апреля когда он говорил о необходимости противодействия России. У них уже от одного упоминания России начинается трясучка.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 06:58
        Егоза,я уже размещал информацию.Будет у Столтенберга такое личико,в Норвегии идёт закрытый процесс ( судебный) ,выясняется что Пакистанский ИГИЛ * в июне 2022 года в Норвегии рассматривал целью Столтенберга и его семью.Защиты как оказалось нет.Просто террористы решили ге заморачиваться и расстреляли гей клуб в Осло.А за эти два года ,наркота и криминал полностью перешёл под контроль арабов,афганцев и пакистанцев в той же Норвегии .И полиция с спецслужбами ни чего с этим не могут сделать.Могут и шлёпнуть.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:22
    Надеюсь это была последняя финансовая помощь от США в этом году.Мяч после прошедшей недели на нашей стороне,как будем отвечать.
  5. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 06:54
    возобновление военной помощи большого значения иметь не будет, российская армия перестроится под новые реалии и пойдет дальше.

    Даже трудно представить после Джанкоя, если придут атакамс 300 км и более.....
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 07:32
      и в каком количестве это важно
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 07:52
    Так что возобновление военной помощи большого значения иметь не будет...

    Ну да, всего-то на 50 млрд оружия и боеприпасов у автора никакого значения иметь не будут. Для уютного кабинета может и не будут, чего не скажешь о фронте :((