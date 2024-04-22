В палестинском Хан-Юнисе обнаружено массовое захоронение жертв израильской бомбардировки, когда будут санкции?
Вопрос: через какое время страны «прогрессивной демократии» введут санкции после страшной находки, сделанной в палестинском Хан-Юнисе?
Речь идёт об обнаружении массового захоронения на территории подвергшейся атаке армии Израиля больницы Насера в секторе Газа. Как сообщает катарская служба информации Al Jazeera, на месте разрушенного медицинского комплекса были обнаружены 180 тел погибших, из которых по меньшей мере 18 человек – дети.
Захоронение было обнаружено членами палестинской гражданской обороны через несколько дней после того, как израильские войска покинули Хан-Юнис.
Естественно, никаких санкций против причастных к убийству такого количества палестинцев израильских высокопоставленных военных и политических деятелей, отдававших приказы на бомбардировку больницы, вводиться не будет. Вместо этого оплот «прогрессивной демократии» - конгресс США – в субботу проголосовал за выделение Израилю пакета военной помощи в объёме 26 млрд долларов.
Примечательно, что на это внимание обращает и ближневосточная пресса, указывая на то, что США цинично поддерживают деньгами и оружием тех, на чьём счету уже почти 35 тысяч жизней мирных палестинцев с начала израильского вторжения в сектор Газа.
Напомним, как, касательно Украины, «прогрессивному демократическому миру» хватило даже фейка, сочинённого киевским режимом про Бучу и якобы вину российских военных, чтобы ввести против России санкции. Касательно же Хан-Юниса, даже очевидное военное преступление в качестве повода хотя бы для осуждения не рассматривается.
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