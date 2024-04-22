В палестинском Хан-Юнисе обнаружено массовое захоронение жертв израильской бомбардировки, когда будут санкции?

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В палестинском Хан-Юнисе обнаружено массовое захоронение жертв израильской бомбардировки, когда будут санкции?

Вопрос: через какое время страны «прогрессивной демократии» введут санкции после страшной находки, сделанной в палестинском Хан-Юнисе?

Речь идёт об обнаружении массового захоронения на территории подвергшейся атаке армии Израиля больницы Насера в секторе Газа. Как сообщает катарская служба информации Al Jazeera, на месте разрушенного медицинского комплекса были обнаружены 180 тел погибших, из которых по меньшей мере 18 человек – дети.



Захоронение было обнаружено членами палестинской гражданской обороны через несколько дней после того, как израильские войска покинули Хан-Юнис.

Естественно, никаких санкций против причастных к убийству такого количества палестинцев израильских высокопоставленных военных и политических деятелей, отдававших приказы на бомбардировку больницы, вводиться не будет. Вместо этого оплот «прогрессивной демократии» - конгресс США – в субботу проголосовал за выделение Израилю пакета военной помощи в объёме 26 млрд долларов.

Примечательно, что на это внимание обращает и ближневосточная пресса, указывая на то, что США цинично поддерживают деньгами и оружием тех, на чьём счету уже почти 35 тысяч жизней мирных палестинцев с начала израильского вторжения в сектор Газа.

Напомним, как, касательно Украины, «прогрессивному демократическому миру» хватило даже фейка, сочинённого киевским режимом про Бучу и якобы вину российских военных, чтобы ввести против России санкции. Касательно же Хан-Юниса, даже очевидное военное преступление в качестве повода хотя бы для осуждения не рассматривается.

20 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +13
    Сегодня, 06:20
    Да не будут вводить санкции против сионистских военных преступников - Запад на всё будет смотреть сквозь пальцы.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:21
    «Вопрос: через какое время страны "прогрессивной демократии" введут санкции после страшной находки» —

    — Вопрос повис в воздухе ...
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +6
    Сегодня, 06:22
    Срезаем пейсы - получается отмороженный бандеровец.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:23
      Сионистский бандеровец ?? belay Это адская смесь.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 06:22
    Ну вроде США какие то санкции против Цахал ввели...есть сообщения в инете на этот счёт.
    Думаю косметического характера скорее всего.
    А так да... мировое англосаксонское сообщество старается не замечать геноцида палестинцев евреями.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:26
      Да конечно всё это чисто формально и косметически. Типа внешне - не одобряем, а реально - можете продолжать убийства гражданских палестинцев и вот вам ещё и денежная помощь на войну.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +7
        Сегодня, 06:31
        реально - можете продолжать убийства гражданских палестинцев и вот вам ещё и денежная помощь на войну.

        Реально Пентагон поставляет Цахал бомбы, ракеты, снаряды и прочее прочее оружие и боеприпасы.
        Самолёты с которых на головы палестинских детей и женщин сбрасывают все это тоже из США.
        Впрочем на головы жителей Белгорода сыпятся тоже американские снаряды и ракеты.
        Так что США наш злейший враг номер 1.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +5
      Сегодня, 06:32
      Для англосаксов использование геноцида - обыденное явление. Можно сказать норма, часть их бытия. Поэтому они не обременены какими-то моральными нормами и прочими предрассудками в этом плане.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ну вроде США какие то санкции против Цахал ввели...есть сообщения в инете на этот счёт.

      Да-да. Аж против целого подразделения!
  5. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 06:27
    Никогда не будет. Эти между струйками пробегут.
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +3
    Сегодня, 06:42
    Санкций возможно и не будет, а вот резать их на углах востока будут чаще.
  7. Wildcat Звание
    Wildcat
    -3
    Сегодня, 06:44
    Надо же: одно время как-то затихло на ВО движение в поддержку "палестинских борцов"... ан нет, не затихло.
    Кстати, скоро они отдадут заложников-россиян? Мы же за палестинское дело горой стоим!
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Wildcat
      Надо же: одно время как-то затихло на ВО движение в поддержку "палестинских борцов"... ан нет, не затихло.
      Кстати, скоро они отдадут заложников-россиян? Мы же за палестинское дело горой стоим!

      Ну надо же. Оказывается, новость о военном преступлении, совершённом "нельзя говорить кем", это "целое движение в поддержку палестинских борцов". Ишь ты.

      Таки а что по самому военному преступлению вы имеете сказать?..

      Его не было? Тела "подбросили", чтобы намеренно очернить кристально честного Биньямина? Или, уж по традиции, "они сами себя обстреляли"?
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        -2
        Сегодня, 07:04
        Таки а что по самому военному преступлению вы имеете сказать?.. Его не было? Тела "подбросили", чтобы намеренно очернить кристально честного Биньямина? Или, уж по традиции, "они сами себя обстреляли"?

        "Таки" письменный русским не сложный, попробуйте им овладеть.
        По САБЖу:
        1. ХАМАСу (не запрещен в РФ), палестинцам и Аль-Джазире со времен "растаявших как соль ракет в больнице" не верю.
        2. Кто там что и сделал - это их вопрос, меня россияне в первую очередь волнуют.
        3. Из репортажа не следует, что было какое-либо военное преступление и не следует, кто его сделал.
        4. Вы "таки" можете поддержать палестинцев лично, даже я, неловкий, был в Вифлиеме в свое время.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 07:06
      Что делают некоторые россияне в этом Израиле?
      Нахрена они едут в этот рассадник русофобии?
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 07:13
        Понятия не имею.
        Но если вы россиянин и попали бы, не дай Б-г, в беду - я бы и за вас с любого спрашивал, прежде чем волноваться за тех, кто с 1948г все не может решить проблему с соседями. Пусть сами между собой разбираются, мне все равно.
        Я бы, будь моя воля, пока ХАМАС россиян не отпустил - держал бы все ХАМАС-делегации в отеле Черный Дельфин. Там порядок, режим и свежий воздух - все располагает к правильному поведению.
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 07:26
          Цитата: Wildcat
          Я бы, будь моя воля, пока ХАМАС россиян не отпустил

          Списочек "не отпущенных ХАМАСом" россиян, у которых нет "предусмотрительного" израильского паспорта, будьте любезны...

          А то по этой же логике, в израильские зинданы "на свежий воздух" надо посадить все украинские делегации, взявшие на Украине в заложники под видом, например, мобилизации украинских евреев. Но, надо ж такому случиться, не сажает Израиль в свои "чёрные дельфины" украинские делегации, прибывающие с проспекта Бандеры. Ах да, это другое...
        2. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 07:49
          Будь моя воля я бы в Чёрном дельфине держал руководство Израиля помогающие у нацисткому режиму в Киеве.
          А я бы не стал помогать тем россиянам которые желают нашему народу смерти и всяких бед.
          Слишком добрые и толерантные мы стали ко всякой гнили типа Назарова или Смольянинова...всегда это плохо для нас это заканчивается...такие предатели рано или поздно начинают участвовать в убийствах наших людей как небезизвестная Трепова убившая нашего военкора.
  8. likana Звание
    likana
    +1
    Сегодня, 07:03
    "оплот «прогрессивной демократии»"

    Точнее будет - "агрессивной демократии". Большой Израиль (США) никогда не сдаст ближневосточный Израиль, это значит будто предать самого себя...
  9. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 07:32
    Евреи, адам и ева нацизма. Все остальные лишь бледные их ученики. Арабы, трусливые торгаши, которых евреи будут безнаказанно уничтожать.