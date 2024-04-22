Несколько стран НАТО вслед за США приняли решение нарастить количество военных советников на Украине

21
Несколько стран НАТО вслед за США приняли решение нарастить количество военных советников на Украине

Войск НАТО на Украине нет, альянс не намерен вступать в прямое военное столкновение с Россией, но часть стран блока направила в Киев своих военных советников. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вслед за США несколько стран НАТО приняли решение нарастить количество военных советников на Украине, при этом планов по развертыванию войск у альянса нет. По словам Столтенберга, советники будут координировать действия украинской армии советами, но сами в боевых действиях участвовать не будут. Такая практика применялась уже не раз. Так что в ближайшее время в Киеве появится большое количество военнослужащих НАТО.



Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее

— заявил генсек, но в подробности вдаваться не стал.

А вот американцы прямо заявили, что в связи с последними событиями приняли решение значительно расширить количество военных советников на Украине. Об этом накануне сообщало «Военное обозрение». В ближайшее время в Киев отправится порядка 60 человек, задачей которых будет не только давать советы Генштабу ВСУ, но и отслеживать судьбу американского оружия, поставленного Киеву. Слишком большое его количество в последнее время всплыло по всему миру. В Пентагоне также заявили, что военные советники в боевых действиях участвовать не будут.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:32
    По словам Столтенберга, советники будут координировать действия украинской армии советами, но сами в боевых действиях участвовать не будут. Такая практика применялась уже не раз.

    Командуют боевыми тарасиками - отправляют их на могилизацию.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 07:11
      Видимо не за горами и ввод отдельных контингентов стран нато. Ну что же придется всех их утилизировать и удобрять наши земли на окраине!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:32
    «Советники будут координировать действия украинской армии советами, но сами в боевых действиях участвовать не будут» —

    — Будут как "законные военные цели" ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Будут как "законные военные цели" ...

      И неважно в какой они будут форме - в посольской, в военной, в гражданской. Это все шпионы и наемники, которые будут активно участвовать против России.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 06:43
        Елена hi они УЖЕ участвуют.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -2
        Сегодня, 06:44
        посмотри в словаре значение слова «шпион»
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:43
    Ну а что, денежек подкинули, б. к. подкинут теперь и спецов подкинут.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:46
    .часть стран блока направила в Киев своих военных советников

    Кучнее пусть кучкуются.... bully
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:49
    Вслед за США несколько стран НАТО приняли решение нарастить количество военных советников на Украине
    Этого стоило ожидать, т.к. многие спешат подстроится под хозяина. Значит потери возрастут, а в странах, которые их прислали будут чаще появляться некрологи о неожиданной смерти "вне службы", катастрофе вертолета, автомобиля и т.д.
    у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах
    Врет, как дышит. В посольствах сидят военные атташе (легальные кадровые разведчики) и резиденты разведок, а военные советники при штабах ВСУ и западной технике вместе со "спецами". Инструкторы встречались и на ЛБС принимая прямое участие в боевых действиях наравне с наемниками, часть из которых кадровые военные.
  6. likana Звание
    likana
    +1
    Сегодня, 06:54
    Чтобы ВСУ правильно понимали советы советников нужен будет ещё штат переводчиков на украинский язык. Или всё-таки на русский?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:56
      Каждый щирый громадянин должен знать язык своего амерского хозяина.
      Не к лицу хозяину знать мову своих холопьев.
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:56
    Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли

    Ложь от начала и до конца.
    Хаймарсы управлялись американцами...часть которых уже захоронена в США после уничтожения этих установок.
    Кроме натовцы активно участвуют в целеуказаниях и запусках ракет ближнего радиуса действия по нашим тыловым районам.
    Кроме того думаю что британские диверсанты САС участвуют в нападении на наши обьекты в Крыму и Запорожье.
    Кроме того американские "их там нету" засветились в атаках на Белгородскую область.
    Вообщем свидетельств что натовцы участвуют прямо в прокси войне против нашей страны и народа полно.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:14
      Лёха с Андроида hi, ну так их спецура с 2014 года участвует в операциях против республик, все эти SAS, Seal, и прочий зоопарк. Тут просто наращивают количество.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:03
    Нужна запредельная осведомлённость чтобы ликвидировать таких " посольских" работников .
  9. likana Звание
    likana
    +1
    Сегодня, 07:06
    Цитата: Nexcom
    Каждый щирый громадянин должен знать язык своего амерского хозяина.
    Не к лицу хозяину знать мову своих холопьев.

    Украинцы и украинский толком не знают, куда уж им английский выучить
  10. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 07:28
    А может количество прибывающих советников равно количеству могилизированных. А Столтенберг отмазы лепит прессе, запугать Россию все пытается.
  11. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 07:29
    Вползание нато на укрорейх будет еще активнее. Кремль может уже начинать чертить 1000010 красные линии, а то вдруг опоздает.
  12. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:53
    Во время Великой отечественной войны, на территории Советской Украины были захоронены сотни тысяч солдат армии Гитлера, но места еще много, Welcome for burial, гости дорогие!
  13. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 08:23
    Это сколько же этих почитателей лгбт наши завалили за последнее время,если срочно добавляют инокандидатов на удобрения
  14. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 08:54
    В Пентагоне также заявили, что военные советники в боевых действиях участвовать не будут.

    Будут, не будут, один хрен в гробах домой повезут!
    Для каждой мрази цирковых гроб, для всех Натовцов и Сша!
  15. Dim114 Звание
    Dim114
    0
    Сегодня, 08:56
    На фото тот, который справа подозрительно на (МО) Буншу нашего похож)