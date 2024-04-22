Несколько стран НАТО вслед за США приняли решение нарастить количество военных советников на Украине
Войск НАТО на Украине нет, альянс не намерен вступать в прямое военное столкновение с Россией, но часть стран блока направила в Киев своих военных советников. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Вслед за США несколько стран НАТО приняли решение нарастить количество военных советников на Украине, при этом планов по развертыванию войск у альянса нет. По словам Столтенберга, советники будут координировать действия украинской армии советами, но сами в боевых действиях участвовать не будут. Такая практика применялась уже не раз. Так что в ближайшее время в Киеве появится большое количество военнослужащих НАТО.
— заявил генсек, но в подробности вдаваться не стал.
А вот американцы прямо заявили, что в связи с последними событиями приняли решение значительно расширить количество военных советников на Украине. Об этом накануне сообщало «Военное обозрение». В ближайшее время в Киев отправится порядка 60 человек, задачей которых будет не только давать советы Генштабу ВСУ, но и отслеживать судьбу американского оружия, поставленного Киеву. Слишком большое его количество в последнее время всплыло по всему миру. В Пентагоне также заявили, что военные советники в боевых действиях участвовать не будут.
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