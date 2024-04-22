Германия вышла на второе место в мире по объёмам военной помощи Украине
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Германия вышла на второе место в мире по объемам военной помощи Украине, значительно опередив другие страны западного мира. Первое место занимают США, вложившие в Киев баснословные суммы. Конечно, объемы военной помощи немцев с американскими не сравнить, но Берлин их постепенно наращивает.
Согласно информации Министерства финансов ФРГ, в первом квартале этого года немецкое правительство одобрило экспорт вооружений на сумму 5,2 млрд евро. 74% военных поставок пришлось на Украину, которая является основным получателем продукции немецкого военно-промышленного комплекса. Поставки военной помощи Берлин осуществляет ежемесячно, заранее размещая об этом информацию на специальном сайте правительства. При этом немцы не собираются прекращать снабжать киевский режим.
Украина, на долю которой приходится 74% от общей суммы одобрения в I квартале 2024 года, продолжает оставаться основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений
— заявили в правительстве Германии.
Всего с начала СВО немцы выделили Зеленскому военной помощи на 28 млрд евро, демонстрируя этим «непоколебимую поддержку» Украине на фоне «российской агрессии». Причем Берлин продолжает отправлять помощь Киеву даже на фоне собственных проблем в Бундесвере, которому не хватает средств на закупку нового оружия.
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