Германия вышла на второе место в мире по объёмам военной помощи Украине

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Германия вышла на второе место в мире по объёмам военной помощи Украине

Германия вышла на второе место в мире по объемам военной помощи Украине, значительно опередив другие страны западного мира. Первое место занимают США, вложившие в Киев баснословные суммы. Конечно, объемы военной помощи немцев с американскими не сравнить, но Берлин их постепенно наращивает.

Согласно информации Министерства финансов ФРГ, в первом квартале этого года немецкое правительство одобрило экспорт вооружений на сумму 5,2 млрд евро. 74% военных поставок пришлось на Украину, которая является основным получателем продукции немецкого военно-промышленного комплекса. Поставки военной помощи Берлин осуществляет ежемесячно, заранее размещая об этом информацию на специальном сайте правительства. При этом немцы не собираются прекращать снабжать киевский режим.



Украина, на долю которой приходится 74% от общей суммы одобрения в I квартале 2024 года, продолжает оставаться основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений

— заявили в правительстве Германии.

Всего с начала СВО немцы выделили Зеленскому военной помощи на 28 млрд евро, демонстрируя этим «непоколебимую поддержку» Украине на фоне «российской агрессии». Причем Берлин продолжает отправлять помощь Киеву даже на фоне собственных проблем в Бундесвере, которому не хватает средств на закупку нового оружия.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:48
    «Германия вышла на второе место в мире по объемам военной помощи Украине» —

    — Эстония слегка приотстала,но надежду не теряет ...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:51
    Соревнование устроили? Кто больше? recourse
    Или кто первый раззорится? winked
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:54
      Дык Байдены, Шольцы и Урсулки всякие то точно не разорятся - доить будут свои народы. Урезать социалку и прочае.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 06:56
        Это да.... но надоже друг перед другом покрасоваться, помериться , так сказать, членами.... bully
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 06:58
          У Урсулки не получится померится..... Переживать станет.... wassat
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +2
            Сегодня, 07:03
            good ............ wassat ..........
            +100500!
            Да знаю я... что текст комментария слишком короткий... winked
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 07:03
    Они помощь Киеву, а мы Германии газ, для поддержки.
    Кстати, из Норвегии тоже труба по дну валяется - целехонькая, никому не нужно?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:05
      ....а амерам титан и уран.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:39
      Кстати, из Норвегии тоже труба по дну валяется - целехонькая
      Там не только труба, но и протянуты кабели. Да и много ещё чего вкусного
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:11
    Германия вышла на второе место в мире по объемам военной помощи Украине
    Вот вам и "ливерная колбаса" - прикидываясь якобы "тихоней" только успевает отстегивать киеву. Немецкие нацики украинским нацикам с любовью.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:16
      Цитата: rotmistr60
      Вот вам и "ливерная колбаса" - прикидываясь якобы "тихоней" только успевает отстегивать киеву.

      Так дедушка покоя не дает. Все нудит и нудит. "Сам не ходи, украинцам пошли, они вместо тебя повоюют"
    2. corrado Звание
      corrado
      0
      Сегодня, 07:25
      Я живу возле штуттгартского аэропорта. После 22:00 ежедневно, не летает ни один гражданский рейс. Но в 22:30... каждый божий день, взлетает один борт, да с таким гулом... понятно, что транспортник и понятно с чем и куда.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 07:26
    Россия снова воюет с нацистами, только уже четвертого рейха. Интересно другое, о чем думал известный разведчик, когда строил четвертому еврорейху газовые трубы, на что надеялся, и как, работая столько лет с ними рядом, он так про них ничего и не понял, а еще, вроде как, хорошо историю знает.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 07:41
    Проблема России в том, что Германия и др. страны НАТО считают, что в их странах нет внутренних проблем, поэтому наша задача эти проблемы им создать. Ну например возродить движение за воссоединение Ирландии с Ольстером, а Германия уже созрела для автономии турок, в Испании басков разбудить, ну во Франции ещё проще левакам деньжат подкинуть они страну сами на уши поставят.
  7. Комментарий был удален.
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:06
    Задачу свою внучок группенфюрера СС решает последовательно.Второе место- Первое место- войска Вермахта на территории России- концентрационные лагеря на Украине и в Польше- получение сверхдрходов от продажи русского кремационного пепла польским и украинским фермерам.Конец только всегда один- петля или лёгкий путь- принятие яда под своей резиденцией в Рейх... извините,под резиденцией на авеню Вилли Бранда,1Тиргартен,координаты 52.520106, 13.369114
  9. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 08:21
    Ктобы сомневался то, есть команда надо исполнять. Ордунг однако.
  10. АА17 Звание
    АА17
    0
    Сегодня, 08:58
    ...Поставки военной помощи Берлин осуществляет ежемесячно, заранее размещая об этом информацию на специальном сайте правительства. При этом немцы не собираются прекращать снабжать киевский режим...


    Чтобы осуществлять военную помощь, нужны определённые избыточные ресурсы: людские, финансовые, материальные, энергетические и т.д.
    Это значит, что Германия имеет ресурсы, которые может отправить на поддержание военных действий ВСУ против ВС РФ, не испытывая трудности для поддержания стабильной жизни для своих граждан.

    Создается парадоксальная ситуация в России.
    МО РФ старается уничтожить материальные ресурсы: вооружение, технику ВСУ и т.д., которые поступают из Германии.
    А ТЭК РФ способствует созданию в Германии вооружения и техники, которая поступает для ВСУ.

    Россия могла бы создать препятствия для Германии в энергетическом секторе экономики, которые могли бы повлечь ухудшение жизни населения и создать проблемы для военной промышленности.
    Для этого достаточно прекратить поставки СПГ из России.

    Но... .
    В России капитализм, поэтому прибыль, только прибыль и ничего кроме прибыли.

    ...В МИДе сравнивали попытки ЕС отказаться от российского топлива с «выстрелом в ногу». Отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в энергетике приведет к росту цен, негативно скажется на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, считают в дипведомстве...
    https://www.rbc.ru/economics/04/04/2024/660dffce9a79476cc1304071