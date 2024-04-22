Ракетный удар нанесён по незаконно находящейся на территории Сирии военной базе США
Американская база подверглась ракетной атаке на Ближнем Востоке. Речь идёт о военной базе в сирийской провинции Хасака (Эль-Хасеке).
По последним данным, несколько ракет (по меньшей мере пять) были выпущены по американскому военному объекту близ городка Хирбер аль-Джейр с территории Ирака. В воздух была поднята американская боевая авиация, в том числе с одной из американских авиабаз в Турции. Американские источники пишут о том, что было «опасение подключения к удару Ирана».
Центральное командование армии США традиционно сообщает, что «существенного ущерба военному объекту причинено не было», традиционно же не комментируя, что вообще американская военная база делает на территории Сирии – страны, куда американцев, любящих постоянно говорить о мире, основанном на правилах, не звали. Вполне очевидно, что американская база в САР находится незаконно.
Тем временем всё больше представителей мусульманских стран в мире подвергают открытой критике решение конгресса США поддержать законопроект о выделении военной помощи Израилю. В Йемене, Иране, Египте и ряде других стран накачивание Израиля оружием назвали «грубой ошибкой Соединённых Штатов». Против такого шага выступили и миллионы мусульман, проживающих в самих США.
Независимые эксперты на самом Западе считают, что одобрение военной помощи Израилю и Тайваню на фоне аналогичного одобрения в адрес Украины – откровенно недальновидный ход американских властей, который лишь больше сплотит страны Глобального юга против «западного мира».
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