Ракетный удар нанесён по незаконно находящейся на территории Сирии военной базе США

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Ракетный удар нанесён по незаконно находящейся на территории Сирии военной базе США

Американская база подверглась ракетной атаке на Ближнем Востоке. Речь идёт о военной базе в сирийской провинции Хасака (Эль-Хасеке).

По последним данным, несколько ракет (по меньшей мере пять) были выпущены по американскому военному объекту близ городка Хирбер аль-Джейр с территории Ирака. В воздух была поднята американская боевая авиация, в том числе с одной из американских авиабаз в Турции. Американские источники пишут о том, что было «опасение подключения к удару Ирана».



Центральное командование армии США традиционно сообщает, что «существенного ущерба военному объекту причинено не было», традиционно же не комментируя, что вообще американская военная база делает на территории Сирии – страны, куда американцев, любящих постоянно говорить о мире, основанном на правилах, не звали. Вполне очевидно, что американская база в САР находится незаконно.

Тем временем всё больше представителей мусульманских стран в мире подвергают открытой критике решение конгресса США поддержать законопроект о выделении военной помощи Израилю. В Йемене, Иране, Египте и ряде других стран накачивание Израиля оружием назвали «грубой ошибкой Соединённых Штатов». Против такого шага выступили и миллионы мусульман, проживающих в самих США.

Независимые эксперты на самом Западе считают, что одобрение военной помощи Израилю и Тайваню на фоне аналогичного одобрения в адрес Украины – откровенно недальновидный ход американских властей, который лишь больше сплотит страны Глобального юга против «западного мира».
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:55
    «Традиционно не комментируя, что вообще американская военная база делает на территории Сирии» —

    — Они сами ещё не поняли ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +8
      Сегодня, 07:01
      Как что делают ? Помогают чужой неправильной нефти и другим полезным ископаемым стать "демократическими и правильными".
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 07:22
      Намек для матрасников правильный и в случае поставки окраине ATACMS дать соответсвующие ракеты и средства пво нашим союзникам на Ближнем Востоке.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Традиционно не комментируя, что вообще американская военная база делает на территории Сирии» —

      — Они сами ещё не поняли ...

      Как писал после Первой Мировой войны, американский генерал Смедли Батлер :
      «Прекрасные идеи были придуманы для наших ребят, которых посылали умирать. Это была «война, чтобы покончить со всеми войнами». Это была «война, чтобы спасти мир ради демократии». Никто не говорил им, пока они маршировали, что их поход на войну и смерть будут означать огромные военные прибыли.»
  2. Грац Звание
    Грац
    +5
    Сегодня, 06:58
    дайте уже партизанам что то посущественнее пусть янки умоются кровью
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 07:00
    После Джанкоя сирийским и иракским партизанам надо бы подбросить более мощные и более точные боеприпасы.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:03
      Ну как бы такие боеприпасы нам самим наверно пригодятся. Вот если бы первый Тов. Ын тихонько подсуетился..... feel
      Хотя он тоже готовится к глобальной войне, им боеприпасы не лишними будут.
      Остается только трофейное отдать, если оно в достаточном количестве.
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        0
        Сегодня, 08:51
        А ,что ему суетится, на КНДР никто нападать не будет , знают ,что будет ответка. Это вам не Россия со своими красными линиями .
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 07:01
    . американская база в САР находится незаконно.

    Когда их это волновало? Законность и звезднополосатые- диаметрально противоположные плоскости.....
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 07:35
      Не обязательно. В законах ведь можно прописать ту самую звёзднополосатость...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 07:44
        Прописать можно а вот соблюдать.... разные вещи, так сказать.....
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:13
    всё больше представителей мусульманских стран в мире подвергают открытой критике решение конгресса США поддержать законопроект о выделении военной помощи Израилю
    Эта критика, как вода в песок. А вот удары по американским базам более эффективный метод, особенно если удары результативные.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 07:37
    Ударов нужно больше и мощнее.
  7. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 07:37
    больше сплотит страны Глобального юга против «западного мира».

    Кто такой "Глобальный юг" и сколько у него способных противостоять ВС США дивизий?
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:46
    В Йемене, Иране, Египте и ряде других стран накачивание Израиля оружием назвали «грубой ошибкой Соединённых Штатов»
    Эти борцы за мир и прогресс и какелов оружием накачивают