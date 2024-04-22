В России разрабатывается новая машина радиоэлектронной разведки и борьбы на базе амфибии «Тритон»
В России начата разработка новой машины радиоэлектронной разведки и борьбы, работы над ней в самом разгаре. Новинку планируют показать в ходе международного форума «Армия-2024».
Новая машина РЭР и РЭБ создается на базе автомобиля-амфибии «Тритон», который также является новинкой. «Тритон» делают на базе ЛуАЗа, по крайней мере, шасси этого автомобиля взято в качестве прототипа, поскольку ЛуАЗ в свое время разрабатывался для советской армии как транспорт переднего края. Эта машина обладает хорошей проходимостью, к тому же она очень живучая, впрочем, как и всё, созданное в СССР.
— приводит РИА Новости слова представителя разработчика.
Сам «Тритон» получит новый двигатель и трансмиссию, другие подробности по автомобилю отсутствуют. Амфибию создает компания «Арго», разработка позиционируется как вездеход-амфибия для преодоления водных преград и создания плацдармов в ходе спецоперации.
Про комплекс РЭБ «Волнорез» писалось уже неоднократно, это модульная система, устанавливаемая на любой вид транспорта для защиты от FPV-дронов противника. Комплекс создает вокруг защищаемого объекта купол, который не способны преодолеть дроны.
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