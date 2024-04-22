В России разрабатывается новая машина радиоэлектронной разведки и борьбы на базе амфибии «Тритон»

5
В России разрабатывается новая машина радиоэлектронной разведки и борьбы на базе амфибии «Тритон»

В России начата разработка новой машины радиоэлектронной разведки и борьбы, работы над ней в самом разгаре. Новинку планируют показать в ходе международного форума «Армия-2024».

Новая машина РЭР и РЭБ создается на базе автомобиля-амфибии «Тритон», который также является новинкой. «Тритон» делают на базе ЛуАЗа, по крайней мере, шасси этого автомобиля взято в качестве прототипа, поскольку ЛуАЗ в свое время разрабатывался для советской армии как транспорт переднего края. Эта машина обладает хорошей проходимостью, к тому же она очень живучая, впрочем, как и всё, созданное в СССР.



Мы его делаем на базе автомобиля-амфибии «Тритон», опытный образец которой делается «по мотивам» шасси ЛуАЗа. На «Тритоне» будет установлен комплекс расширенного «Волнореза», который будет вести не только наведение радиопомех, но еще и радиоэлектронную разведку

— приводит РИА Новости слова представителя разработчика.

Сам «Тритон» получит новый двигатель и трансмиссию, другие подробности по автомобилю отсутствуют. Амфибию создает компания «Арго», разработка позиционируется как вездеход-амфибия для преодоления водных преград и создания плацдармов в ходе спецоперации.

Про комплекс РЭБ «Волнорез» писалось уже неоднократно, это модульная система, устанавливаемая на любой вид транспорта для защиты от FPV-дронов противника. Комплекс создает вокруг защищаемого объекта купол, который не способны преодолеть дроны.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 07:16
    Поживём увидим, что это будет.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 07:17
    «Эта машина обладает хорошей проходимостью, к тому же она очень живучая, впрочем, как и всё, созданное в СССР» —

    — "Советское - значит лучшее!" ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:35
    «Тритон» делают на базе ЛуАЗа,
    Похож, ну очень похож.
    Машинешка рабочая, была да и есть! Если не перемудрят, всё будет норм.
  4. жучок120560 Звание
    жучок120560
    -1
    Сегодня, 08:06
    Интересно, а почему комплексами «Волнорез» нельзя оснащать технику которая идет на фронт, а обязательно необходимо налаживать выпуск нового авто? Или как всегда производитель очередного автомобильного чуда в погоне за госзаказом?
  5. Белый АК Звание
    Белый АК
    0
    Сегодня, 08:35
    При наличии сегодня всевозможных бпла зачем он нужен.