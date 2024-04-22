Переплывший в Белоруссию на матрасе украинец актуализировал на самой Украине вопрос о надёжности защиты северной границы

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Переплывший в Белоруссию на матрасе украинец актуализировал на самой Украине вопрос о надёжности защиты северной границы

На Украине обсуждается ситуация с тем, как один из мужчин без особого труда перебрался через границу с Белоруссией, чтобы избежать мобилизации. Речь идёт о мужчине, который во второй половине марта «форсировал» Днепр на надувном матрасе. В итоге он оказался за пределами досягаемости украинских пограничников, к которым и возникли вопросы.

К настоящему моменту известно то, что в РБ гражданину Украины вынесено постановление о необходимости уплаты штрафа за незаконное пересечение границы. У него же изъято средство «незаконного нарушения», а именно матрас, оценённый в 25 белорусских рублей (чуть больше 700 российских рублей).



Теперь мужчина находится в безопасности, отправки режимом Зеленского на фронт он избежал.

Украинские радикалы тем временем заявляют, что сам по себе этот факт «форсирования Днепра на матрасе» свидетельствует о том, что «должной степени укреплённости северной границы нет». В связи с этим у них же возникает вопрос, а что если вдруг российские войска начнут движение в сторону Киевской области – «надёжны ли там рубежи».

Официальный Киев пока этот случай не комментирует, при этом заявляя, что на возведение укреплений и защитных сооружений на границе с Белоруссией потрачены миллиарды гривен. Однако кто ж теперь там проверит, куда именно пошли денежные средства.
41 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 07:19
    Речь идёт о мужчине, который во второй половине марта «форсировал» Днепр на надувном матрасе. В итоге он оказался за пределами досягаемости украинских пограничников, к которым и возникли вопросы.

    Ну так выдайте, какелы, своим погранцам надувные матрасы тоже - пусть догоняют-перехватывают. lol
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:33
      Не, не, могут сбежать и охранители ... впрочем, если одних одухотворенных нациков туда направить, на фронте от них толку, практически, нет ... тоже вариант, как бы.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 07:54
      Дело не в этом. Дело в том,что украинский народ, ОБЯЗАН умереть,за " европу и НАТО. Они за это - боролись, по причине своей природной невминяемости.( это я еще тактично выразился)
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 07:23
    «Сам по себе этот факт "форсирования Днепра на матрасе" свидетельствует о том, что "должной степени укреплённости северной границы нет"» —

    — Про матрасы-то они и не подумали ...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +6
      Сегодня, 07:40
      Ага, чувак поломал систему. laughing
      Остальные чесали репу: "А что, так можно было?"
    2. olezenka1 Звание
      olezenka1
      0
      Сегодня, 08:08
      А ведь чтобы избежать смерти на фронте хохлам не так много и надо: матрац-700 руб, гидрокостюм- 8000 руб, очки-маска-2000 руб, ласты- 3000 руб . Итого 13 700 руб- это ж копейки! Организовать продажу такого комплекта на границе можно на раз. Где окраинцы-коммерсанты?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:23
    на возведение укреплений и защитных сооружений на границе с Белоруссией потрачены миллиарды гривен. Однако кто ж теперь там проверит, куда именно пошли денежные средства.

    Смешные вопросы ставите, уважаемые. Куда-куда? Туда же куда и после стройки "стены Яценюка" , только теперь в карман Зели и Ко. А вот пограничникам обидно. Как это мимо них гешефт пронесли?! Уплыл, а за проход не уплатил!! Ну теперь удвоят внимание. laughing
  4. Msi Звание
    Msi
    +5
    Сегодня, 07:23
    Речь идёт о мужчине, который во второй половине марта «форсировал» Днепр на надувном матрасе

    Украинцы, теплеет, скоро лето нужно пытаться покинуть украину всеми способами. Водичка прогревается, опасность замёрзнуть уменьшается... yes
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 07:42
      Отправить что ли гумпомощь на Украину? У меня вот водочный реактор завалялся старый (вывел из эксплуатации после того, как медведь-сожитель повадился совать свою рожу в топливный бак). Авось горилку и сумеет потреблять. Мощности хватит, чтоб нагреть весь Днепр за неделю градусов на 10!
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 07:24
    Ну да сравнили одного бегунка на матраце и группировку войск с техникой, плюс НАТО тоже не дремлет, а с учетом что на интересы Вашингтона работает всё НАТО, то и вся группировка спутников находящихся в этом куске земли пасет обстановку на границах и линии б. с. Плюс авиационная составляющая, да и ждунов никто не отменял. Так что собрать войско для похода на Киев в современных условиях очень тяжело.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +8
      Сегодня, 07:33
      Чем матрацы хуже надувных лодок? what
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Mouse
        Чем матрацы хуже надувных лодок?

        Это Вы тонко намекаете, что флот украины можно и на матрацы пересадить вместо надувных лодок? Вот тогда адмиралам места точно хватит. laughing
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 08:15
          Да не намекаю я.... прямо говорю... wink
          Елена love
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:26
    «должной степени укреплённости северной границы нет»
    Так они на дорогах демонстративно открыто выставили противотанковые мины и сидят спокойно прекрасно понимая, что если сами не сунутся, то белорусские ВС первыми не нападут.
    а что если вдруг российские войска начнут движение в сторону Киевской области
    Если действительно начнут, то предварительно обработав ствольной, реактивной артиллерией и авиацией и тогда ни какие "рубежи" не помогут.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:30
    Украинские радикалы тем временем заявляют,
    А что, границы "охранять" для них самое то, желанное ... пока там тихо, можно отсидется и не становится навозом, где ни буть на востоке!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 07:37
      rocket757 hi, а вообще-то их мечта чтоб их в тыл отправили уклонистов ловить, да на русский мир охотиться этож их стихия, тут бы они развернулись.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 07:49
        Александр soldier
        Новые нацики были основной ударной силой всего этого движа, подстрекателями, поджигателями! Они считают, что заслужили для себя всего и сразу ...
        Вот только те, кто при власти, относятся к ним как к бочке с порохом, на которой им сидеть приходится! Может и рвануть ...
        Они б и рады утилизировать такую опасность, подальше от своей ж ж ж, да вот не на тех напали!!!
        В общем, как будет, фиг ее знает, это их дела.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:06
          rocket757, тех идейных ну которые реально были упоротые, у которых ненависть к нам на генном уровне утилизируют с 2014 года, из этих в живых да при здоровье осталось очень мало чтоб они могли на что-то повлиять, нынешние в большинстве своём ряженные эти хоть и орут и зигуют но до первого прилета, поэтому то и не рвутся на фронт а попав зачастую саботируют приказы или пускают вместо себя мобилизованных.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 08:13
            У любого, самого упоротого, могут сработать основные инстинкты, т.к. они на подкорке записаны и стереть их , если и удавалось, то только с мозгами заодно!
            Жить хотят ВСЕ, а когда прилетает и разносит на молекулы, никакая упоротость, вера не помогает ...
            В общем, пофиг, нелюдь хочет самосохранится и ничего нового в том нет.
  8. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +3
    Сегодня, 07:34
    "Куда именно пошли денежные средства" рискну предположить, что энное количество гривен, "заблудились".
    Распил средств существовал и в древнем Китае . Ващенко подтвердит, а сейчас. ..
  9. Русь Звание
    Русь
    +2
    Сегодня, 07:37
    Что тока не сделаешь, лишь бы не могилизировали... удивительно, что не в плавь- брасом..... winked
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      +3
      Сегодня, 07:41
      Вплавь один в румынию вроде ломанул, видео было.. Хорошо плыл, кстати
      1. Русь Звание
        Русь
        +1
        Сегодня, 07:42
        Спортсмен.... очевидно.....
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:43
    Сейчас стадами в Беларусию поплывут.
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      +3
      Сегодня, 07:47
      Так лучше так, чем их на фронт в окопы кинут
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 07:43
    Акул или крокодилов надо в Днепр запустить, чтобы на переплывающих какелов охотились wink
    1. Алт22 Звание
      Алт22
      0
      Сегодня, 07:52
      Человек не поддерживает существующий на Украине режим. Не хочет идти убивать русских - и решил сбежать из страны, зачем вы мечтаете о гибели таких людей? По скудоумию, или вы просто работник ТЦК?
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        +1
        Сегодня, 07:55
        и решил сбежать из страны
        причем не в ЕС, куда бегут те, кто не против русофобии, но не хотят за это воевать, а сбежал в РБ, союзнику РФ !
        1. Алт22 Звание
          Алт22
          0
          Сегодня, 07:57
          Кстати да. На моей памяти, это вообще первый случай когда человек сбежал в РБ - именно к союзнику РФ.
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 07:58
          причем не в ЕС, куда бегут те, кто не против русофобии
          С государствами ЕС граница давно уже перекрыта
          1. rgd20 Звание
            rgd20
            +1
            Сегодня, 08:00
            Ну конечно. И пешком перебирабтся в Румынию, Словакию, например. В Румынию еще вплавь. Там меньше плыть.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 07:55
        зачем вы мечтаете о гибели таких людей?
        Для меня он всего лишь майданутыц какел. А для вас?
        1. Алт22 Звание
          Алт22
          0
          Сегодня, 07:56
          Для фашистов - все подряд находящиеся на территории Украины "майданутые какелы" - в том числе и русские, и пророссийские, и антифашисты.
          А для меня - это человек, не захотевший участвовать в братоубийственной войне, не захотевший поднимать оружие против своего народа.
          И - я считаю фашистом и вас, если вы не поняли.
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            -1
            Сегодня, 07:59
            А для меня - это человек, не захотевший участвовать в братоубийственной войне
            Дупу он свою спасал, а не в войне не хотел усаствовать
            1. Алт22 Звание
              Алт22
              -1
              Сегодня, 08:04
              Да хоть бы и так - пока нет прямых доказательств что человек выступал за майдан, не стоит объявлять его скаклом, потому что так делают только фашисты - то есть изначально вводят коллективную отвественность, по сути, объявляют людей виновными в чём-то только на основании какого-то признака - или на основании принадлежности к национальности, или - к гражданам какой-то страны - ну вот как вы.
  12. Алт22 Звание
    Алт22
    +1
    Сегодня, 07:51
    Надеюсь, Лукашенко догадается не выдавать Украине бежавших с её территорий граждан? Иначе он выставит себя таким же предателем, как и Путин, власти которого выдали Казахстану русского, воевавшего за русский народ и интересы России - Евгения Щербака, получившего в Казахстане после выдачи из РФ 4 года тюрьмы.
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      0
      Сегодня, 07:57
      воевавшего за русский народ и интересы России - Евгения Щербака

      не знал о таком поскудстве.
      1. Алт22 Звание
        Алт22
        +2
        Сегодня, 07:59
        Да, было такое. Вот, у Колонеля Кассажа о этом сказано более развёрнуто - "Евгений Щербак приговорен к 4,5 годам тюрьмы

        Евгений Щербак приговорен к 4,5 годам тюрьмы

        В Казахстане суд города Костаная приговорил к 4,5 года лишения свободы Евгения Щербака — ополченца ДНР, участника боев за Широкино и Дебальцево, служившего в батальоне «Спарта» под командованием Арсения Павлова (Моторолы). Щербак осужден как гражданин Казахстана, участник вооруженного конфликта на территории иностранного государства без признаков наемничества."
        Пруф, где вся инфа - даю:https://colonelcassad.livejournal.com/5887753.html?page=5
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          0
          Сегодня, 08:18
          Сейчас, конечно, такое не должнО говориться, потому что будет повторение 1917 года, а «партнеры» от нас именно 1917 год и ждут.
          Но, уверен, лет так через 10-15 мы будет свидетелями нового развенчания культа личности.

          Дикая некомпетентность, отсутствие умения адекватно воспринимать реальность и оценивать степень исходящих угоз и рисков привело к тому, что имеем — потеря влияния на территориях быв СССР, изоляция страны, цветные революции, и СВО как вишенка на торте

          Причем СВО началось именно тогда, когда РФ была меньше всего к этому готово, а партнеры из кожи вон лезли, чтобы в это самое СВО гения многоходовок втянуть.

          И судя по тому, как началось СВО — с заездов колоннами Уралов без разведки, без поддержки с воздуха и земли, на заранее пристрелянные ВСУ территории с дикими потерями — врагам это блестяще удалось.
          Потому что если бы не было святой веры, что стоит «Тиграм» и «Уралам» подъехать к Харькову, Киеву, как местные тут же вынесут ключи от городов, если бы была бы другая численность группировки, если бы об ударах по казармам не предупреждали ли бы, если бы а-ля американцы в Ираке сносили все, что стоит на пути и стреляет, СВО реально было бы быстротечным, а не то, что имеем сейчас на много лет вперед
          А пока приходится все терпеть и закрывать глаза на очень многие вещи.
  13. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 08:29
    [/quote]возведение укреплений и защитных сооружений на границе с Белоруссией[quote]
    Стену они возводят не для защиты от вторжения!
    Стена возводиться, чтобы народ из Украины не разбежался!!!
    Как в тюрьме! laughing
  14. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 08:33
    нормально так заплыв замутил красафчег)))креативные у них граждане надо признать