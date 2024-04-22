На Украине обсуждается ситуация с тем, как один из мужчин без особого труда перебрался через границу с Белоруссией, чтобы избежать мобилизации. Речь идёт о мужчине, который во второй половине марта «форсировал» Днепр на надувном матрасе. В итоге он оказался за пределами досягаемости украинских пограничников, к которым и возникли вопросы.К настоящему моменту известно то, что в РБ гражданину Украины вынесено постановление о необходимости уплаты штрафа за незаконное пересечение границы. У него же изъято средство «незаконного нарушения», а именно матрас, оценённый в 25 белорусских рублей (чуть больше 700 российских рублей).Теперь мужчина находится в безопасности, отправки режимом Зеленского на фронт он избежал.Украинские радикалы тем временем заявляют, что сам по себе этот факт «форсирования Днепра на матрасе» свидетельствует о том, что «должной степени укреплённости северной границы нет». В связи с этим у них же возникает вопрос, а что если вдруг российские войска начнут движение в сторону Киевской области – «надёжны ли там рубежи».Официальный Киев пока этот случай не комментирует, при этом заявляя, что на возведение укреплений и защитных сооружений на границе с Белоруссией потрачены миллиарды гривен. Однако кто ж теперь там проверит, куда именно пошли денежные средства.

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