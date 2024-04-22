Оснащенный ИИ портативный антидроновый комплекс «Гюрза» уже применяется в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине дала сильный толчок разработке как беспилотной авиации, так и средств борьбы с ней. За последние два года в России разработано множество беспилотников, которые эффективно применяются на поле боя. Не отстают от них и разработчики средств защиты, уже появились комплексы с элементами искусственного интеллекта, способные самостоятельно подбирать частоты для подавления дронов.
Специалисты НПП "Герань" разработали портативный антидроновый комплекс "Гюрза", оснащенный искусственным интеллектом. Он способен самостоятельно, без участия оператора, принимать решения о включении тех или иных частот, чтобы подавить управление беспилотником. Комплекс уже применяется в СВО, показав свою эффективность. На каком этапе находятся работы не раскрывается.
- приводит ТАСС слова генконструктора НПП "Герань" Олега Жукова.
Отмечается, что в СВО "Гюрза" проявила себя с самой лучшей стороны, автоматически срабатывая на украинские дроны, при этом комплекс автоматически прекращает работу после подавления беспилотника. Работает "Гюрза" в десяти диапазонах, дальность глушения составляет до 1,5 км. Вес прибора составляет 25 кг.
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