Оснащенный ИИ портативный антидроновый комплекс «Гюрза» уже применяется в зоне СВО

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Оснащенный ИИ портативный антидроновый комплекс «Гюрза» уже применяется в зоне СВО

Специальная военная операция на Украине дала сильный толчок разработке как беспилотной авиации, так и средств борьбы с ней. За последние два года в России разработано множество беспилотников, которые эффективно применяются на поле боя. Не отстают от них и разработчики средств защиты, уже появились комплексы с элементами искусственного интеллекта, способные самостоятельно подбирать частоты для подавления дронов.

Специалисты НПП "Герань" разработали портативный антидроновый комплекс "Гюрза", оснащенный искусственным интеллектом. Он способен самостоятельно, без участия оператора, принимать решения о включении тех или иных частот, чтобы подавить управление беспилотником. Комплекс уже применяется в СВО, показав свою эффективность. На каком этапе находятся работы не раскрывается.



Портативный подавитель дронов "Гюрза" уже применяется в зоне спецоперации. Аналогов у изделия на данный момент нет. Это новейшая разработка отечественных инженеров. В работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения

- приводит ТАСС слова генконструктора НПП "Герань" Олега Жукова.

Отмечается, что в СВО "Гюрза" проявила себя с самой лучшей стороны, автоматически срабатывая на украинские дроны, при этом комплекс автоматически прекращает работу после подавления беспилотника. Работает "Гюрза" в десяти диапазонах, дальность глушения составляет до 1,5 км. Вес прибора составляет 25 кг.
13 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:08
    Специалисты НПП "Герань" разработали портативный антидроновый комплекс "Гюрза", оснащенный искусственным интеллектом.
    Да ладно, уже не элементами ИИ ...
    Специализированная программа, с весьма узкими задачами ... кстати, а как он самообучатся будет, если он одноразовый или он успевается поделится "новыми знаниями", до того как самоубьётся?
    Не против использования таких устройств ... дело то нужное! С терминами надо быть поаккуратнее, глаз режет и слух ...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 08:24
      Написано про антидроновый комплекс. С чего бы ему быть одноразовым?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:30
        Да не вопрос ... главное, чтоб эффективным был и помогал нашим воинам, по максимому.
        В конце концов, названия, терминины на работу не влияют.
        А у меня алергия, на всякие упоминания ИИ ... так тоже бывает.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +1
          Сегодня, 08:42
          Цитата: rocket757
          А у меня алергия, на всякие упоминания ИИ ... так тоже бывает

          У Вас аллергия на топорные маркетинговые приемы. И надо отметить, что не у Вас одного )))
          Но по другому наши чиновники, задача которых красиво подать результат.. нет-нет, не народу, а вышестоящему руководству, по другому они не умеют, и как всегда излишне "стараются угодить". Впрочем, главное, что бы реальный результат был. Инженеры разработали? Молодцы. А то, как это подали их руководители дело уже второстепенное.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 08:51
            Александр soldier
            Маркетинг, реклама, всё для увеличения продаж ... так было всегда, так везде!
            Не могу к такому привыкнуть, согласится, да и не хочу.
            Хотя, утверждать, что у нас такого раньше не было ... не, не, такого тоже хватало и ссылаться, что нам, советским, такого не надоть, это лукавство или ... в общем, лукавство.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:08
    «За последние два года в России разработано множество беспилотников, которые эффективно применяются на поле боя» —

    — "Всё для фронта,всё для победы!" ...
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 08:13
    Очень интересный девайс...неплохо бы добавить в него функцию на выявление новых частот управления украинских БПЛА и автоматического внесение их в библиотеку программы этого аппарата.
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      +1
      Сегодня, 08:30
      Дроны должны сбивать дроны. Это самый эффективный способ их нейтрализации.
      Все к этому рано или поздно придет.
      Дроны будут кружить над техникой, над укреплениями, важными объектами и выявлять приближающиеся дроны противника и уничтожать их
      Внедрение ИИ - большой шаг на пути к этому.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:39
      Неплохо бы то, сё ...
      Борьба с дронами противника, да и организация правильной работы своих, полноценное взаимодействие между нашими подразделениями, работающих по данной тематике, задача архи важное!!!
      Если вспомнить, обратить на мнениее специалистов, получится ... много самостоятельных, самых навороченых дронов, не могут обеспечить то, что обеспечивает полноценная сеть из множества более простых дронов, работающих синхронно, во взаимодействии с другими!!!
      Автоматизация обработки развед и прочих данных, оперативная обработка оных и распределение задачь, туда где надо, когда надо!!!
      Будущее за такими системами.
  4. rgd20 Звание
    rgd20
    0
    Сегодня, 08:27
    Где там все эти "Эксперты" которые даже после Карабаха с телевизоров и ТГ каналов вещали "Только включим РЭБ - они все попадают"

    Кстати, одним из таких "экспертов" был Юра Подоляка, великий карторисователь. Даже с Путиным встречался.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 08:33
      Не надо падать...достаточно чтобы эти девайсы спасали жизни людей и технику от ударов этих механических убийц.
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        0
        Сегодня, 08:37
        Ну так дорны с ИИ - автономны. Им фиолетово на РЭБ. А сейчас противник активно внедряет несколкьо каналов связи, что сильно сокращает возможности РЭБ.
        Так что РЭБ - уже далеко не панацея.
        СВО показало, что они не только не падают, но их становится больше. они становятся устойчивыми и помехоустойчивыми. А всякие там байрактры, как изначально оружие против повстанцев в тапочках, по естественым причинам даже забылись самими 404
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 08:39
          Да... what этот процесс имеет эволюционный характер и куда заведёт его извилистый путь одному Богу известно.
          Не берусь даже предсказывать это. request