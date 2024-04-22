Авдеевское направление является сейчас одним из наиболее успешных в плане продвижения для российских войск. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, но и украинские источники признают плачевность ситуации для ВСУ на этом участке фронта.Так, как сообщают военкоры, российская армия выбила украинские формирование почти из половины населенного пункта Очеретино на Авдеевском направлении. Сейчас в Очеретино идут ожесточенные бои, наши подразделения штурмуют позиции противника.Как следует из сообщений, основную роль в штурме Очеретино играют подразделения группировки войск «Центр», сформированные на Урале и в Сибири. Им удалось прорваться за пределы южных кварталов населенного пункта, дойдя почти до центра поселка.Украинские источники признают, что российская армия добивается успеха в штурме Очеретино. Положение ВСУ в этом поселке становится все более сложным. Судя по всему, его освобождение нашей армией – вопрос ближайшего времени. У противника – явный недостаток ресурсов для обороны поселка.Помимо Очеретино, российские подразделения продолжают и штурм Новокалиново на том же направлении. В Бердычах группировка ВСУ уже оказалась фактически отрезанной после перекрытия нашими бойцами дороги на Новобахмутовку.Попытки украинских формирований удержать позиции не приводят к желаемым результатам. Сказывается дефицит личного состава, да и с боеприпасами у противника дело обстоит не очень хорошо, особенно в условиях фактического перекрытия маршрутов снабжения воюющих подразделений.

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