Притупление ирано-израильского обостроения

Всем спасибо, все свободны. Примерно так можно охарактеризовать произошедшее между Израилем и Ираном в последние несколько недель.Воинственные заявления. Обещания не оставить камня. Лозунги о победах. И прочее.На деле обозначило себя то, что и в Иране, и Израиле понимают: можно сколько угодно грозить кулаками в адрес друг друга, но вот идти с кулаками на оппонента всерьёз может оказаться себе дороже. Небольшая оплеуха – максимум пока того, на что способны Израиль и Иран. Кулаки разжимаются, разжимаются кулаки.Лучший показатель того, что намерений идти по нарастающей нет ни у Тегерана, ни у Нетаньяху, это биржевые котировки. После несколько дней пребывания баррель марки Brent выше уровня в 90 долларов и после нескольких дней прогнозов «ведущих экономистов» о том, что нефть вот-вот подорожает до 100, а то и до 200 долларов, «бочка» пошла вниз. Сегодня фьючерсы уже ниже 87 долларов, что свидетельствует о том, что Третья мировая война переносится на неопределённый срок. «Ведущие экономисты» предусмотрительно взяли паузу, чтобы потом провозгласить всему миру новую версию того, что же всё-таки происходит на мировом рынке углеводородов на фото «притупления ирано-израильского обострения».

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