Притупление ирано-израильского обостроения

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Притупление ирано-израильского обостроения

Всем спасибо, все свободны. Примерно так можно охарактеризовать произошедшее между Израилем и Ираном в последние несколько недель.

Воинственные заявления. Обещания не оставить камня. Лозунги о победах. И прочее.



На деле обозначило себя то, что и в Иране, и Израиле понимают: можно сколько угодно грозить кулаками в адрес друг друга, но вот идти с кулаками на оппонента всерьёз может оказаться себе дороже. Небольшая оплеуха – максимум пока того, на что способны Израиль и Иран. Кулаки разжимаются, разжимаются кулаки.

Лучший показатель того, что намерений идти по нарастающей нет ни у Тегерана, ни у Нетаньяху, это биржевые котировки. После несколько дней пребывания баррель марки Brent выше уровня в 90 долларов и после нескольких дней прогнозов «ведущих экономистов» о том, что нефть вот-вот подорожает до 100, а то и до 200 долларов, «бочка» пошла вниз. Сегодня фьючерсы уже ниже 87 долларов, что свидетельствует о том, что Третья мировая война переносится на неопределённый срок. «Ведущие экономисты» предусмотрительно взяли паузу, чтобы потом провозгласить всему миру новую версию того, что же всё-таки происходит на мировом рынке углеводородов на фото «притупления ирано-израильского обострения».

4 комментария
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:19
    Все вернулось на круги своя. smile
    А так очень интересно было читать о попытках преуменьшить результативность удара Ирана по Израилю...хе хе smile то ли девочка то ли мальчик бедуинский в пустыне пострадал...ну евреи... ну рассмешили.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:19
    Всем спасибо, все свободны. Примерно так можно охарактеризовать произошедшее между Израилем и Ираном в последние несколько недель.
    Никто не хотел воевать ... но и отступить, просто так, не может!
    Впрочем, там много где бурлит, но вот куда весь пар уйдет, это вопрос???
    Может быть ... в "свисток"?
  3. сталевар Звание
    сталевар
    0
    Сегодня, 08:19
    Да, всё это обманчиво. Сейчас Израиль "зачистит поляну в Газе полностью" и дальше обострение будет. Этого уже не остановить. Хотя, чем быстрей с Украиной будет покончено, как с государством, тем быстрей мир настанет. Но быстрее, я что то не верю.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 08:47
      Полгода зачищает эту поляну...все никак зачистить не получается. what