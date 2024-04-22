ВС РФ нанесли серию ударов по объектам киевского режима в Одесской области

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ВС РФ нанесли серию ударов по объектам киевского режима в Одесской области

Объекты стратегического назначения в Одесской области подверглись этой ночью серии ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские и украинские источники.

Одесскую область атаковали беспилотные летательные аппараты «Герань-2».
Ночью украинские источники сообщили о воздушной тревоге, объявленной в связи с атакой дронов, и о работе систем противовоздушной обороны.



Как утверждают в командовании воздушных сил Украины, пять дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны. И тут же представители «сил обороны Юга» заявляют о прилёте беспилотников по территории некоего «фермерского хозяйства» в Одесской области.

Вероятно, на территории подворья дислоцировалось одно из украинских формирований. ВСУ любят размещать военных и технику на гражданских объектах, включая те же сельскохозяйственные предприятия. В командовании «сил обороны Юга» утверждают, что ударами БПЛА были повреждены складские помещения и «сельскохозяйственная» техника.

Разумеется, о потерях среди военных и военной техники украинские источники никогда не сообщают, поэтому не исключено, что под «сельскохозяйственной» техникой в этом случае могут пониматься танки, бронемашины или артиллерийские орудия.

Помимо Одесской области, судя по всему, были нанесены удары и по Покровску, находящемуся на оккупированной ВСУ части территории российской Донецкой Народной Республики (ДНР).
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:36
    «В командовании "сил обороны Юга" утверждают, что ударами БПЛА были повреждены складские помещения и "сельскохозяйственная" техника» —

    — Ну если у них при сдаче в плен все шофера и трактористы,то и техника соответствующая ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:43
    Снижение плотности ПВО противника, как приглашение громить, все, до чего дотянутся можем, всё, что надо ...
  3. Роман RUS Звание
    Роман RUS
    0
    Сегодня, 08:51
    Уроинсвиньи на ферме ВСУ слегка погибли. Хорошая новость. Побольше бы таких.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 08:57
    Ну, собственно и дрон, повредивший сельхозтехнику был народнохозяйственным.