ВС РФ нанесли серию ударов по объектам киевского режима в Одесской области
Объекты стратегического назначения в Одесской области подверглись этой ночью серии ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские и украинские источники.
Одесскую область атаковали беспилотные летательные аппараты «Герань-2».
Ночью украинские источники сообщили о воздушной тревоге, объявленной в связи с атакой дронов, и о работе систем противовоздушной обороны.
Как утверждают в командовании воздушных сил Украины, пять дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны. И тут же представители «сил обороны Юга» заявляют о прилёте беспилотников по территории некоего «фермерского хозяйства» в Одесской области.
Вероятно, на территории подворья дислоцировалось одно из украинских формирований. ВСУ любят размещать военных и технику на гражданских объектах, включая те же сельскохозяйственные предприятия. В командовании «сил обороны Юга» утверждают, что ударами БПЛА были повреждены складские помещения и «сельскохозяйственная» техника.
Разумеется, о потерях среди военных и военной техники украинские источники никогда не сообщают, поэтому не исключено, что под «сельскохозяйственной» техникой в этом случае могут пониматься танки, бронемашины или артиллерийские орудия.
Помимо Одесской области, судя по всему, были нанесены удары и по Покровску, находящемуся на оккупированной ВСУ части территории российской Донецкой Народной Республики (ДНР).
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