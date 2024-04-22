«Вашингтон совершил кражу»: председатель Госдумы РФ высказался о решении конфисковать российские активы

Вашингтон пошёл на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвёт доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных российских активов. Это решение американских законодателей уже прокомментировал председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.По утверждению главы российского органа законодательной власти, речь идет о неправовом решении, на которое пошли американские власти. Последствия таких действий будут не самыми лучшими для самих Соединенных Штатов в первую очередь.- написал Вячеслав Володин.Как считает председатель Госдумы РФ, у России есть все основания принять симметричное решение и конфисковать зарубежные активы недружественных государств в нашей стране.Кроме того, Володин отметил, что в США находятся лишь 5-6 млрд долларов из 280 млрд долларов российских активов за рубежом. Теперь Вашингтон хочет аналогичного шага от Евросоюза, но после такого решения Россия примет аналогичные меры, и европейская экономика сильно пострадает.Решение о конфискации российских активов в США может свидетельствовать и о том, пишет Володин, что американская администрация разочаровалась в перспективах победы Украины окончательно. Деньги Киеву власти США готовы теперь давать лишь в долг, но поскольку Украина вернуть долги не может и не сможет, то за счет российских активов американская сторона рассчитывает покрыть свои убытки.Напомним, что европейские страны от конфискации активов отказываются, по крайней мере, пока. Они опасаются, что такой шаг вызовет отток капиталов из Европы, поскольку другие страны поспешат перевести свои активы в финансовые структуры Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран незападного мира.