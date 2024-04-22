«Вашингтон совершил кражу»: председатель Госдумы РФ высказался о решении конфисковать российские активы

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«Вашингтон совершил кражу»: председатель Госдумы РФ высказался о решении конфисковать российские активы

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных российских активов. Это решение американских законодателей уже прокомментировал председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

По утверждению главы российского органа законодательной власти, речь идет о неправовом решении, на которое пошли американские власти. Последствия таких действий будут не самыми лучшими для самих Соединенных Штатов в первую очередь.



Вашингтон пошёл на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвёт доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система

- написал Вячеслав Володин.

Как считает председатель Госдумы РФ, у России есть все основания принять симметричное решение и конфисковать зарубежные активы недружественных государств в нашей стране.

Кроме того, Володин отметил, что в США находятся лишь 5-6 млрд долларов из 280 млрд долларов российских активов за рубежом. Теперь Вашингтон хочет аналогичного шага от Евросоюза, но после такого решения Россия примет аналогичные меры, и европейская экономика сильно пострадает.

Решение о конфискации российских активов в США может свидетельствовать и о том, пишет Володин, что американская администрация разочаровалась в перспективах победы Украины окончательно. Деньги Киеву власти США готовы теперь давать лишь в долг, но поскольку Украина вернуть долги не может и не сможет, то за счет российских активов американская сторона рассчитывает покрыть свои убытки.

Напомним, что европейские страны от конфискации активов отказываются, по крайней мере, пока. Они опасаются, что такой шаг вызовет отток капиталов из Европы, поскольку другие страны поспешат перевести свои активы в финансовые структуры Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран незападного мира.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:40
    «Вашингтон совершил кражу» —

    — Это "грабёж среди бела дня" (Это их кредо)...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 08:40
    А зачем было ТАМ денежки размещать???? И ничего это не подорвет не надейтесь США показало кто "дома" хозяин и теперь остальные десять раз подумают а стоит ли рыпаться или лучше по тихому в кильватере Вашингтона плестись и не кашлять.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +3
      Сегодня, 08:50
      Сегодня Вы
      плетётесь и не кашляете
      /оплачивая трудом своих граждан выпуск зелёных бумажек США/, а завтра у Вас вдруг нашли нефть и Вы почему-то не хотите её отдавать Западу за просто так...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:54
        Peter1First hi, и тогда вас объявляют диктатором и тираном, вашу страну делают изгоем, а если у вас слабая армия и нет "ядреного" оружия к вам примчаться бравые джи-ай-джо и покажут что такое ДЕМОКРАТИЯ.
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 09:00
          Вот вы сами и ответили на свой вопрос! Если хранить денежки в юанях, приглашать для разработки ваших ископаемых не SHELL а CNPC, открыть на вашем берегу китайскую военную базу -то никакая
          что такое ДЕМОКРАТИЯ
          вам больше не страшна!
    2. rgd20 Звание
      rgd20
      0
      Сегодня, 08:54
      Потому что колониальное правительство выполняло решение по выводу капитала из страны. Эти самые лица до сих пор знанимают те же самые должности.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 09:00
      Надо не бла-бла, а действовать! А то только и знают, что рисовать "красные линии"! Ведь даже простому обывателю ясно-понятно, что хорошего нечего ждать от америкосов и гейропы. А сейчас случился прецедент, гейропа посмотрит , что российские власти только публично выказывают недовольство и ничего на практике не предпринимают и тоже конфискуют российские денежки! Европа ведь тоже помогает хо хлам, значит и им надо компенсировать свои убытки!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:42
    «Вашингтон совершил кражу»: председатель Госдумы РФ высказался о решении конфисковать российские активы
    Это не новость ... бандиты, они, с большой дороги. Были, есть и будут.
    Теперь ждём с, гейропейские следом пойдут или ... а что ИЛИ, трудно представить в данный момент.
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      +3
      Сегодня, 08:47
      Одни бандиты ограбили других
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 08:48
      rocket757, ага, сами положили деньги им в кошельки, а теперь удивляются что эти "джентльмены" вдруг оказались такими непорядочными.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:56
        Одни бандиты ограбили других

        сами положили деньги им в кошельки

        Бессмысленно спорить опять и снова.
        Это вопрос даже не доверия, а ВЕРЫ, в то или это!
        Тут логика не работает.
  4. Комментарий был удален.
  5. arhitroll Звание
    arhitroll
    +3
    Сегодня, 08:44
    Кроме того, Володин отметил, что в США находятся лишь 5-6 млрд долларов из 280 млрд долларов

    Типа на пол шишки не считается? ...
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 09:01
      Типа, один раз - не 32рас
  6. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 08:50
    Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система
    ....
    ... в России тоже можно лишится собственности - уж обоснование под необходимость изьятия подведут. И уж чего-чего, - но этот принцип у нас не работает. А защитить свою собственность с оружием в руках у нас такое вообще нонсенс.
  7. rgd20 Звание
    rgd20
    +2
    Сегодня, 08:51
    А кто эти лярды уже в 2021 году когда США обсуждали санкции против российских резервов госдолга вывозил.
    А кто в 2020-21 в Лондон вывозил золото и продавал за бумажки, которые сейчас заморожены.
    Почему эти 2 фамилии до сих пор занимаю свои должности ?
  8. mongol9999 Звание
    mongol9999
    +2
    Сегодня, 08:51
    Ну-ну. Титан перестанем в США поставлять? Или газ в Европу? Или это другое? А лучше дилером по продаже титана сделаем Иран
  9. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 08:52
    Вашингтон совершил кражу»:

    На украине очередной праздник...теперь щирые украинцы от радости могут массово мастурбировать... laughing пока живы... пока не мобилизовали...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 08:54
    Володин имеет отношение к ЗВР РФ.Надо ждать заявлений Набиулиной и Силуанова,они только точно знают сколько ,где у кого находится.Самому интересно ,какой будет наш ответ.Пока запад только собирается ,мы уже вовсю их " обуваем".Очень интересны акционеры " Лукойла" для начала.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:58
      tralflot1832 hi, не помню кто из наших руководителей на вопрос журналиста почему деньги России выводят за рубеж ответил а если здесь оставить своруют, вот эт ответ, так ответ.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 09:03
        Греф его фамилия.
        Где-то в начале нулевых иак говорил, когда еще не рулил Сбером.
  11. 30 вис Звание
    30 вис
    +2
    Сегодня, 08:55
    Опять "нас обманули " ?! Господи ... да , что ж такое .. развели на бабки , как лохов бомбейских wassat . И смеются теперь .... laughing .Классика девяностых ... Я думал , что после лихих девяностых в России придурков не осталось ... Все , всё поняли ..так нет же ... Оказывается в высоком руководстве их полно ... Этих самых лохов бомбейских .. Может они за свою глупость мзду имеют ? ... А , что тоже вариант ... Имеет право на жизнь ..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:02
      30 вис hi, тут всё просто, посмотрите где учатся, живут, работают детишки наших руководителей причём даже не самых верхних руководителей, а теперь посмотрите где учатся, живут, работают детишки их руководителей, и всё станет ясно, последний пример скандал с руководством в Орске и одним из начальником в Перми.
  12. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    0
    Сегодня, 08:55
    Зеркально ответить не пробовали? Или нравится жертву изображать?
  13. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 08:56
    Если со стороны России не последует мгновенного ответа на грабеж, будь это конфискация американских активов на территории России или еще чего подобного, Гейропа тоже умыкнет то, до чего дотянется.
    Думаю, что американцы скурпулезно просчитали все риски, связаные с изъятием наших активов. Тем более, что подобных нашей Набиулиной, раздающих всем желающим госдостояние, личностей там к деньгам не допускают.
  14. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 09:00
    " Ну и рожа у тебя Володя !"Мерзкий тип с лживыми закидонами.
  15. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 09:03
    Интересно, а осмелились бы они конфисковывать советские активы?