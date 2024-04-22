Командир роты 47-й ОМБр ВСУ: Российским войскам удалось войти в Очеретино благодаря бегству украинских военных с позиций
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Российским войскам удалось войти в Очеретино из-за отступления подразделений украинской армии, державших оборону на данном участке. Теперь дыры в обороне придется затыкать 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, жалуется командир роты Николай Мельник.
Заход штурмовых групп ВС России в Очеретино стал возможен после того, как некоторые подразделения ВСУ просто оставили свои позиции. Теперь на оборону данного населенного пункта бросят 47-ю ОМБр ВСУ, которую уже давно должны были вывести на переформирование после боев под Авдеевкой. Однако у Генштаба нет резервов, поэтому бригада продолжает вести бои.
Стремительное продвижение россиян стало возможно благодаря тому, что отдельные подразделения просто отошли со своих позиций. Надеюсь, их расформируют и переобучат в штурмовики
— заявил Мельник.
47-ю ОМБр ВСУ перебросили под Авдеевку в качестве стратегического резерва для организации обороны на фоне бегства с позиций 3-й штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют националисты из «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России). После боев потрепанную бригаду должны были отвести на восстановление в тыл, но заменить ее некем, поэтому остатки продолжают воевать под Бердычами, да и теперь в Очеретино.
Об успехе российских войск ранее сообщало «Военное обозрение», штурмовые группы ВС России пробились к центру села, расширяя зону контроля.
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