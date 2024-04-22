Командир роты 47-й ОМБр ВСУ: Российским войскам удалось войти в Очеретино благодаря бегству украинских военных с позиций

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Командир роты 47-й ОМБр ВСУ: Российским войскам удалось войти в Очеретино благодаря бегству украинских военных с позиций

Российским войскам удалось войти в Очеретино из-за отступления подразделений украинской армии, державших оборону на данном участке. Теперь дыры в обороне придется затыкать 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, жалуется командир роты Николай Мельник.

Заход штурмовых групп ВС России в Очеретино стал возможен после того, как некоторые подразделения ВСУ просто оставили свои позиции. Теперь на оборону данного населенного пункта бросят 47-ю ОМБр ВСУ, которую уже давно должны были вывести на переформирование после боев под Авдеевкой. Однако у Генштаба нет резервов, поэтому бригада продолжает вести бои.



Стремительное продвижение россиян стало возможно благодаря тому, что отдельные подразделения просто отошли со своих позиций. Надеюсь, их расформируют и переобучат в штурмовики

— заявил Мельник.

47-ю ОМБр ВСУ перебросили под Авдеевку в качестве стратегического резерва для организации обороны на фоне бегства с позиций 3-й штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют националисты из «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России). После боев потрепанную бригаду должны были отвести на восстановление в тыл, но заменить ее некем, поэтому остатки продолжают воевать под Бердычами, да и теперь в Очеретино.

Об успехе российских войск ранее сообщало «Военное обозрение», штурмовые группы ВС России пробились к центру села, расширяя зону контроля.
10 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 08:42
    Интересно кто побежал? Неонаци или мобилизованные?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Ропот 55
      Интересно кто побежал? Неонаци или мобилизованные?

      ИМХО сейчас везде становится всё меньше желающих умирать за марионеточный режим во главе с клоуном-наркоманом...
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 08:43
    Было видео, что под Очеретино валялись трупы наемников из России. Видимо намек на них. Уж щиры украински хлопцы никогда не бросили позиции. Кстати, это намек наемникам из нашей страны, которые всегда будут выступать в роли презерватива.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Gpn27
      Было видео, что под Очеретино валялись трупы наемников из России. Видимо намек на них. Уж щиры украински хлопцы никогда не бросили позиции.

      Так чуть ли не у половины ВСУ-шников русские фамилии...
      1. Gpn27 Звание
        Gpn27
        -1
        Сегодня, 08:57
        В данной ситуации наши бойцы показывали российский паспорт одного из них.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Gpn27
          В данной ситуации наши бойцы показывали российский паспорт одного из них.

          Да я не про это. А про то, что "щиры украински хлопцы", которые типа не побегут, при ближайшем рассмотрении, чуть ли не на половину состоят из этнических русских.
          Напрашивается вывод, что украинец это не национальность, а местечковость. И х.о.х.о.л. может быть любой национальности... wassat
  3. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 08:48
    бегства с позиций 3-й штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют националисты из «Азова

    Может вы их того feel ... сами расстреляете...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:51
      Msi hi, еслиб могли давно бы перестреляли бы, ссыкатно им на неонаци прыгать.
  4. nov_tech.vrn Звание
    nov_tech.vrn
    0
    Сегодня, 08:52
    А сам Мыкола под чугунием явно не был? Тут ты либо ушел, либо ты мертвый будешь
  5. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 09:00
    а бегство украинских вояк с позиций произошло благодаря наступлению российской армии . Это не загадка ,что было сначала -курица или яйцо! Был страх получить люлей, вот потому и убежали копытные твари...