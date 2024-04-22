Зеленский снова нагнетает: Если Украина не устоит, Путин вторгнется в балтийские государства, потом в Польшу и Германию

Если Украина не устоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства…Безусловно, после балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии

Киевские власти продолжают пугать Запад неминуемым столкновением с Россией, если Украина проиграет в этом конфликте, очевидно, стараясь таким образом давить на западные страны для наращивания военной помощи Киеву.В интервью американскому телеканалу NBC украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз затронул эту тему. По его словам, после поражения Украины неминуемо вторжение России в прибалтийские государства, а затем и столкновение с Польшей и Германией.- заявил Зеленский, добавив, что для Путина неважно являются ли эти страны членами НАТО или нет, так как он не боится НАТО.При этом он отметил, что подобные действия российских властей основываются якобы на желании президента России вернуть былое влияние, которое имела Москва в годы Советского Союза. И к этой цели Путин будет идти военным путём, считает Зеленский.Стоит подчеркнуть, что Польша, Латвия, Литва и Эстония – это, пожалуй, наиболее враждебно настроенные к России государства НАТО так называемой новой формации.Напомним, что в субботу нижняя палата Конгресса США после многих месяцев дискуссий всё же одобрила выделение более 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Основная часть этих средств пойдёт на раскрутку собственно американского ВПК.