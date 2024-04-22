Анджей Дуда снова заявил о готовности Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие
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Польша не отказывается от планов размещения на своей территории американского ядерного оружия, хотя США пока выступают против. Тем не менее Варшава готова его принять, заявил польский президент Анджей Дуда.
Польша продолжает переговоры с США по теме размещения ядерного оружия на своей территории, подается все это как «укрепление безопасности» НАТО на фоне «российской агрессии». Мол, без американского ЯО Польша никак не справится. Еще одним аргументом поляки приводят размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, а также «милитаризацию» Калининграда.
Если со стороны наших союзников будет принято такое решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому
— заявил Дуда.
Разговоры о размещении американского ЯО в Польше идут уже давно, а с началом российской СВО на Украине Варшава резко активизировалась в этом вопросе. Еще в 2022 году Дуда и Качиньский предлагали присоединить Польшу к программе по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing, в рамках которой страны не только хранят на своей территории американское ядерное оружие, но и получают право участвовать в учениях по его применению и планировании. Однако США в очередной раз полякам отказали.
В 2023 году Польша осудила решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии, но тут же снова потребовала от США разместить ЯО на своей территории, но снова получила отказ. Впрочем, судя по заявлению Дуды, сдаваться они не собираются.
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