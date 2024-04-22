Анджей Дуда снова заявил о готовности Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие

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Анджей Дуда снова заявил о готовности Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие

Польша не отказывается от планов размещения на своей территории американского ядерного оружия, хотя США пока выступают против. Тем не менее Варшава готова его принять, заявил польский президент Анджей Дуда.

Польша продолжает переговоры с США по теме размещения ядерного оружия на своей территории, подается все это как «укрепление безопасности» НАТО на фоне «российской агрессии». Мол, без американского ЯО Польша никак не справится. Еще одним аргументом поляки приводят размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, а также «милитаризацию» Калининграда.



Если со стороны наших союзников будет принято такое решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому

— заявил Дуда.

Разговоры о размещении американского ЯО в Польше идут уже давно, а с началом российской СВО на Украине Варшава резко активизировалась в этом вопросе. Еще в 2022 году Дуда и Качиньский предлагали присоединить Польшу к программе по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing, в рамках которой страны не только хранят на своей территории американское ядерное оружие, но и получают право участвовать в учениях по его применению и планировании. Однако США в очередной раз полякам отказали.

В 2023 году Польша осудила решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии, но тут же снова потребовала от США разместить ЯО на своей территории, но снова получила отказ. Впрочем, судя по заявлению Дуды, сдаваться они не собираются.
32 комментария
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  1. rgd20 Звание
    rgd20
    -3
    Сегодня, 10:54
    И получит. Красных линий теперь для США в отношении РФ нет.


    Вот к чему приводит стратегия "договорняков"
    Надеюсь, Захарова выразит решительный протест.
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      +1
      Сегодня, 10:58
      И получит. Красных линий теперь для США в отношении РФ нет.

      Та я бы так не сказал. Распространение ядерного оружия это жесть.
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        -3
        Сегодня, 11:09
        Добро пожаловать в 21 век.
        После "ковидобесия" весь Мир пошел под откос.
        1. Arzoo Звание
          Arzoo
          0
          Сегодня, 11:17
          Ну распространять ядерное оружие может не только РФ или США. А что если КНДР начнет распространять? Например хуситам или латиноамериканским борцам с американским неоколониализмом? Что тогда?
          1. rgd20 Звание
            rgd20
            -1
            Сегодня, 11:21
            Отлично тогда: ВПК США может офигенные деньги освоит

            Деды, которые во 2 мировой воевали, уже в мир иной ушли. А внучки, которые ужасы войны только на картинках видели, решили очередную войнушку для личного обогащения устроить. Некому этим внучкам уши надрать. Вот и весь расклад на сегодня
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +1
              Сегодня, 12:11
              Анджей Дуда снова заявил о готовности Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие

              Да оно там наверняка уже есть! На Дуде , как на воре, уже давно шапка горит.

              России давно нужно исходить из того, что американское ЯО в Польше уже есть! И что американцы его обязательно с прокси-территории Польши обязательно против России его применят!
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                0
                Сегодня, 12:33
                Качинский и Дуда - сами наследники нацистского польско-украинского империализма Пилсудского и бандеровского розлива!
                При этом дед-то у самого президента Польши Дуды был не просто бандеровец, а ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК, включая и против тех же поляков!
                Поэтому украинцы и говорят, что поляк, который кричит «Слава Украине!», это все равно, что еврей в форме СС.

                Историческая СПРАВКА о родственниках Анджея Дуды.
                Предки Дуды — украинцы из Львовской области. Двоюродный дед президента Польши Михаил Дуда — легендарная личность для современных украинских неонацистов. Михаил Дуда родился в 1921 году в семье сельских интеллигентов, ярых украинских националистов. Старшим товарищем Дуды в учебе и в жизни был Степан Бандера, часто гостивший в родном селе Дуды. В возрасте 16 лет Дуда вступил в запрещенную в России ОУН. В 1939 году учился диверсионно-террористическому делу в гитлеровской Германии — вместе с будущим главарем запрещенной в России УПА Романом Шухевичем. С 1941 года судьба родственника польского президента была связана с карательным батальоном абвера «Роланд».
                Отличившись в резне выходивших в тыл семей офицеров Красной армии, Михаил Дуда осенью 1941 года снова оказался вместе с Романом Шухевичем — в Белоруссии, в подчиненном СС 201-м батальоне шуцманшафта (вспомогательной полиции).
                Отличился в расправах над мирным населением Белоруссии, в частности в сжигании заживо людей в запертых избах и сараях.
                В конце 1942 года расформированный немцами батальон Дуды перебрался на Волынь и в Галицию, войдя в состав УПА. Официозные украинские историки утверждают, что УПА вела партизанскую войну против немцев и Красной армии. На самом же деле головорезы Романа Шухевича, изображая сопротивление немцам, выполняли приказы гитлеровцев по уничтожению мирного населения Украины, которое могло оказывать помощь наступавшим по Украине и Белоруссии партизанам Сидора Ковпака. В этих военных преступлениях и участвовал двоюродный дед Анджея Дуды. В рядах УПА Дуда пробыл до разгрома гитлеровской Германии.
                В 1947 году Дуда бежал через Чехословакию в Западную Германию, в американскую оккупационную зону. Был завербован Управлением стратегических служб США (будущей ЦРУ) — для диверсионно-террористической деятельности против Советского Союза.
                Жизнь Михаила Дуды закончилась 7 июля 1950 года. 31 мая 1950-го Дуду и еще трех бандитов из УПА выбросили на парашютах в лесах под Станиславом (Ивано-Франковск). При выброске Дуда сломал ногу, едва мог ходить. Диверсантов заприметили местные крестьяне. 7 июля, когда группа Дуды пряталась в сельских амбарах и лесных чащах, на бандитов из УПА вышла разыскная группа МГБ. Не желая попасть в руки советского правосудия, родственник будущего польского президента застрелился.

                Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/10/13/a-ded-to-banderovec-pochemu-prezident-polshi-duda-krichal-slava-ukraine
                1. Татьяна Звание
                  Татьяна
                  0
                  Сегодня, 13:15
                  Цитата: Татьяна
                  Поэтому украинцы и говорят, что поляк, который кричит «Слава Украине!», это все равно, что еврей в форме СС.

                  Дуда и Зеленский - два сапога пара!
      2. Проксима Звание
        Проксима
        +2
        Сегодня, 11:19
        Вот что Польше ещё не хватает? Живите вы спокойно! Сталин сделал для них мононациональное и монорелигиозное государство (99% поляков и католиков почти столько же). А это значит, что в государстве не будет религиозных и этнических конфликтов. Стабильность, а это значит инвестиции, живи и радуйся! Развивай экономику, культуру и так далее.Нет же, они постоянно поддерживают имидж европейской проститутки! Ну нравиться ей групповуха, когда её пускают по кругу и не раз (Австрия, Пруссия, Россия - разделы Речи Посполитой). Ну вот такая она Польша, по урокам истории у неё жирная двойка!
  2. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +1
    Сегодня, 10:55
    это очень хорошая Польская инициатива
    как раз для усиления мощности наших ябч по 550 КТ идеальный вариант наличия "американских слоёнок" с тритием и дейтерием, чтобы много кратно увеличить мощность ядерного взрыва на территории Польши до 50-100 МТ
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      +1
      Сегодня, 11:02
      100 мт это нет Польши... Как говорят, Курчатов когда давал добро на старт проекта "царь-бомбы" был против мощностей более 50 мт. Якобы из-за непредсказуемых тектонических процессов.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 10:57
    Для дядек в США, поляки от украинцев ничем не отличаются. Ими пользуются со смазкой и без, но без ядерки. Давать идиотам на Востоке что то серьезней Абрамса или Леопарда опасно.
  4. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 10:59
    Польский, как и уринский, способ мышления - побочная ветвь в эволюции человеков. Однозначно вымрут.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:59
    «Без американского ЯО Польша никак не справится» —

    — С чем не справится неважно,не справится и всё ...
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:01
    Польша продолжает переговоры с США по теме размещения ядерного оружия на своей территории
    А на фото Дуда в задумчивости - нас сразу накроют или все же после прибалтов? Почему-то абсолютно уверены, что наличие на своей территории американского ЯО - надежная защита и индульгенция на продолжение провокаций в отношении России и Белоруссии.
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      0
      Сегодня, 11:10
      Почему-то абсолютно уверены, что наличие на своей территории американского ЯО - надежная защита и индульгенция на продолжение провокаций в отношении России и Белоруссии.


      А вы считаете, что это он сам захотел, а не американце ему сказали, подготовь нам площадку для ЯО ?
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 11:13
        А вы считаете, что это он сам захотел, а не американце ему сказали, подготовь нам площадку для ЯО
        Уверен, что инициатива исходит именно от руководства Польши. Американцам не нужно говорить своим сателлитам, что-то подготовить, т.к. при необходимости у них разрешения спрашивать не будут, а с учетом лизоблюдства Польши перед Сша тем более.
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          0
          Сегодня, 11:18
          Ну США все же не беспредельщики.
          Им тоже нужно обосновать размещение ЯО на территории чужого гос-ва.
          А тут, как говорится, по просьбе трудящихся. Для приличия они посопротивляются Типа мы не хотим. А потом СМИ вбросы сделает, что Польше грозит опасность и нужно сочно туда оружие поставить, чтобы через конгресс провести проще было. Финны тоже сейчас продвинут такую же "просьбу"
          1. rotmistr60 Звание
            rotmistr60
            +1
            Сегодня, 11:22
            Ну США все же не беспредельщики.
            Серьезно?Сша не беспредельщики - новый анекдот.
            Им тоже нужно обосновать размещение ЯО на территории чужого гос-ва
            Юридическую сторону я даже не затрагивал, т.к. американцы при желании без каких-либо проблем оформят любую бумажку с теми кто под их каблуком. hi
            1. rgd20 Звание
              rgd20
              -2
              Сегодня, 11:25
              Юридическую сторону я даже не затрагивал
              А вот это самое главное.
              Потому без спектакля они с ЯО не полезут. В этом плане они не беспредельщики.
              И видимость суверенности Польши они также нарушать не будут.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:08
    Польша активно натягивает на себя роль американской дубинки. Будет ли она напрямую участвовать в вооруженном конфликте с Россией, или нет - они и сами пока не знают, но размещение ядерного оружия на своих территориях автоматически означает и американский контингент, и американские базы, а всё это - неплохие американские субсидии
    Ну что ж, страна 45 лет была в соц.лагере, потом 30 лет пыталась побыть независимой, видимо - не понравилось
    Похоже, начинается история Польши, как сателлита США
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 11:08
    Анджей Дуда снова заявил о готовности Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие

    Дождется размещения на территории Польши русского ТЯО, правда не для хранения.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:09
    Дуда дудит, трубить и... зазывает полосатиков!
    Неймётся ему.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 11:27
    США прогнутся перед Польшей(разместит яо).
    А вот с Финляндией будет интересно -ПРО для начала.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:41
      США прогнутся перед Польшей(разместит яо)

      Вообще-то это означает совсем противоположное)
      Это означает, что Польша прогнется перед США.
      Точнее, уже прогнулась
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 11:31
    К сведению польских избирателей, тех из них кто читает ВО и вообще в курсе квалификации целей. Такой склад является целью Первой категории. Он уничтожается в первую очередь; на него СБ не пожалеют.
  12. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 11:46
    решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для укрепления безопасности

    Я понимаю, что поляки совсем зверьявали, но логика есть даже у сумасшедшего – безумная, но по своему последовательная.
    Однако, по какой логике американское ядерное оружие в Польше укрепит безопасность НАТО вообще и Польши в частности, совершенно непонятно. Сами поляки ядерным оружием распоряжаться не смогут, а значит, в случае конфликта с Россией оно им никак не поможет. При этом, иметь ядерное оружие на своей территории – это всё равно что самостоятельно намазать на лбу мишень зелёнкой.
    1. Кмон Звание
      Кмон
      0
      Сегодня, 13:05
      Они так же как и немцы, итальянцы, турки, бельгийцы, финны и прочие страны, которые либо уже разместили у себя американское ЯО либо очень его просят, уверены, что это надежная защита от вторжения злобных русских. Логика у них простая: раз на НАТО злобные русские (СССР = Россия для них) не напали потому что везде стояла куча ядерных ракет, значит и сейчас нужно разместить везде ядерки.
  13. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    +1
    Сегодня, 11:49
    Деградация населения планеты в действии.
  14. Кмон Звание
    Кмон
    0
    Сегодня, 13:06
    Неудивительно. Поляки, так же как и немцы, итальянцы, турки, бельгийцы, финны, японцы, корейцы и прочие страны, которые либо уже разместили у себя американское ЯО либо очень его просят, уверены, что это надежная защита от вторжения злобных русских. Логика у них простая: раз во времена ХВ на НАТО злобные русские так и не напали хотя очень хотели (по их мнению) потому что везде стояла куча ядерных ракет, значит и сейчас нужно разместить везде ядерки.
  15. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:49
    интересно а хватит ли одной ядреной бомбы удовлетворить польшу от такого шага.ну вы поняли о чем я.
  16. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:58
    Заявление польского президента Анджея Дуды, относительно размещения, на территории Польши, ядерного оружия - это попытка "спрятаться" за широкой американской "спиной" и продолжать политику Моськи (из известной басни Крылова), что вряд ли убережёт её (Польшу) от очередного исторического раздела с высокой вероятностью потери государственности... Жаль....