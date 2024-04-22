Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по росту военных расходов относительно ВВП страны

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Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по росту военных расходов относительно ВВП страны

Участие в вооруженном конфликте с Россией обходится Украине очень дорого. Основная часть средств киевского режима сейчас тратится именно на ведение боевых действий, о чем свидетельствуют и данные статистики.

Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по росту военных расходов относительно ВВП страны. За год военные расходы страны выросли на 11 процентов и теперь составляют 37 процентов ВВП. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).



Общий рост военных расходов Украины составил 51 процент, они составляют 64,8 млрд долларов. Такие расходы поставили Украину на первое место по тратам на военные цели относительно ВВП и на восьмое место по абсолютным показателям трат на оборону.

Россия, согласно данным аналитиков, находится на втором месте. Ее военные расходы увеличились на 1,2 процента и составили 5,9 процента ВВП. Аналитики отмечают, что военные расходы в целом растут уже девятый год подряд. В 2023 году общемировые военные расходы увеличились на 6,8 процента и составили 2,443 триллиона долларов, то есть 2,3 процента от мирового ВВП.

Половина мировых расходов на военные нужды в 2023 году пришлась на США и Китая. Эти страны увеличивают свои военные расходы не первый год, активно наращивая потенциал своих вооруженных сил. Кроме того, США и Китай вкладывают огромные средства в разработку новых видов вооружений. Большие траты на оборону России связаны как с вооруженным конфликтом на Украине, так и с интенсификацией производства вооружений, военной техники и боеприпасов, разработкой новых видов вооружений.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:03
    «Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по росту военных расходов относительно ВВП страны» —

    — Тем более,что ВВП Украины понятие относительное ...
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 11:09
      Тем более,что ВВП Украины понятие относительное ...
      ..у неплатёжеспособного кредитора и попрошайки не может быть ни какого ввп..это априори
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 11:03
    Ну если реальный ВВП почти ноль и страна живёт и воюет в основном в долг и кредит, представляю, какое может быть соотношение ВВП и военных расходов... Штаты рядом не стояли... Но напоминаю, что на ноль делить нельзя... Ноль он и на Окраине ноль...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:08
    Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по росту военных расходов относительно ВВП страны
    . ВВП, сплош из кредитов и прочих подачек от спонсоров... это да, это такой ВВП, что ух.
  4. Hipper Звание
    Hipper
    0
    Сегодня, 11:08
    А вот некогда существующему государству в 1943 или 1944 удалось снизить расходы на оборону находясь в состоянии войны.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:18
    данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI)
    А как этот институт считал ВВП украины и по каким показателям? Если с учетом западной помощи и кредитов тогда понятно. Киев даже своих пенсионеров и др. социальные категории пытается обеспечивать за счет западной финансовой помощи, т.к. все, что еще могут заработать уходит на войну.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:56
      как этот институт считал ВВП украины и по каким показателям? Если с учетом западной помощи и кредитов

      В понятие ВВП входит только произведенный (и потребленный) внутри страны продукт и услуги, за определенный период. Сюда априори не могут войти займы, кредиты, поставки вооружения и прочее

      И да, у меня тоже есть вопросы, откуда такие цифры
  6. parma Звание
    parma
    -1
    Сегодня, 11:29
    А почему автор скромно не уточнил военные расходы нашей страны в абсолютных цифрах? Боясь вопросов, почему имея впечатляющую разницу почти в 2 раза не удаётся добиться таких же впечатляющих результатов?..
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:59
      почему автор скромно не уточнил военные расходы нашей страны

      Возможно, потому, что заметка не про нашу страну, а про Украину?
      Про расходы США, или Польши, или какой-нибудь Гвинеи тут тоже ни слова...
      1. parma Звание
        parma
        0
        Сегодня, 13:02
        И про нашу тоже, автор сам указал, что расходы увеличились и составляют 5,9%, или это только я в статье увидел эти строки?…
        1. sdivt Звание
          sdivt
          0
          Сегодня, 13:09
          Ещё раз читаем заголовок:
          Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по ...

          Украина!
          Речь - про Украину
          А вы буквально в упрёк ставите, что не про Россию)
          Так то в тексте не только Россия упоминается - и США, и Китай
          Будем возмущаться, почему автор и про них не дал развёрнутого ответа, раз уж упомянул?
          1. parma Звание
            parma
            0
            Сегодня, 13:40
            Зачем тогда он вообще про прочие страны пишет?) я понимаю, что сравнивать мокрое и мягкое удобно, но зачем настолько топорно это делать, вопросик-с…
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:37
    военные расходы страны ... составляют 37 процентов ВВП.
    ... составляют 64,8 млрд долларов.

    Быстренько считаем:
    Если $64,8 млрд - это 37% от ВВП, то сам ВВП, выходит, составляет $175 млрд
    Это сопоставимо с такими невоюющими странами, как Венгрия, Казахстан
    Непохоже на обрушенную экономику

    Отдельно добавлю, что ВВП - это не про кредиты и иные посторонние транши, и не поставки оружия.
    ВВП - это произведённые внутри страны товары и услуги, всё.

    Так что, либо не всё так плохо на Украине, как нам рассказывают, либо автор статьи использует непроверенные данные.
    Других объяснений не вижу.