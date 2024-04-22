Участие в вооруженном конфликте с Россией обходится Украине очень дорого. Основная часть средств киевского режима сейчас тратится именно на ведение боевых действий, о чем свидетельствуют и данные статистики.Украина в 2023 году вышла на первое место в мире по росту военных расходов относительно ВВП страны. За год военные расходы страны выросли на 11 процентов и теперь составляют 37 процентов ВВП. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).Общий рост военных расходов Украины составил 51 процент, они составляют 64,8 млрд долларов. Такие расходы поставили Украину на первое место по тратам на военные цели относительно ВВП и на восьмое место по абсолютным показателям трат на оборону.Россия, согласно данным аналитиков, находится на втором месте. Ее военные расходы увеличились на 1,2 процента и составили 5,9 процента ВВП. Аналитики отмечают, что военные расходы в целом растут уже девятый год подряд. В 2023 году общемировые военные расходы увеличились на 6,8 процента и составили 2,443 триллиона долларов, то есть 2,3 процента от мирового ВВП.Половина мировых расходов на военные нужды в 2023 году пришлась на США и Китая. Эти страны увеличивают свои военные расходы не первый год, активно наращивая потенциал своих вооруженных сил. Кроме того, США и Китай вкладывают огромные средства в разработку новых видов вооружений. Большие траты на оборону России связаны как с вооруженным конфликтом на Украине, так и с интенсификацией производства вооружений, военной техники и боеприпасов, разработкой новых видов вооружений.

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