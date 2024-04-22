Съезд предателей: Российские иноагенты в Берлине обсуждали «победу» Украины

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Съезд предателей: Российские иноагенты в Берлине обсуждали «победу» Украины

В феврале текущего года в Берлине состоялся съезд предателей Родины, которые, покинув территорию страны и обосновавшись за рубежом, финансируются Западом и ведут деструктивную деятельность, пытаясь дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.

На мероприятии присутствовали лица, признанные Минюстом РФ иноагентами, среди которых: Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский, Марат Гельман, Марк Фейгин, Евгений Чичваркин и другие представители сообщества, продавшего свою страну за «западные плюшки».



Победу Украине, свободу России...

- именно так звучал один из лозунгов предателей.

Так в чем же заключается их «свобода», если они желают своей стране поражения: в полной зависимости России от Запада и превращении ее в ресурсный придаток так называемого «демократического мира» или в выплате населением РФ репараций откровенно враждебному, нацистскому режиму в Киеве?

Собственно, над ответом на эти вопросы вышеупомянутые лица не задумываются. Ведь действуют они исключительно в корыстных интересах, за зарплату от Запада, а в свою страну возвращаться не собираются. Поэтому им нет никакого дела до дальнейшей судьбы России.

Что характерно, некоторые мероприятия на вышеупомянутом берлинском съезде проводились за закрытыми дверьми, без допуска прессы. Организаторы обосновывали это тем, что в немецкую столицу якобы прибыли люди из России, личность которых не должна быть раскрыта в интересах их безопасности.

Следовательно, несмотря на массовый исход из страны с начала 2022 года, на территории РФ еще находятся люди, готовые продавать Родину, несмотря на последствия.

К слову, о последних. Закон об иноагентах в России накладывает на граждан, уличенных в запрещенной деятельности, ряд ограничений, вроде невозможности работать на должностях в органах публичной власти, создания информационных материалов для несовершеннолетних, участия в госзакупках и пр.

Стоит отметить, что вышеупомянутые ограничения выглядят крайне мягкими с учетом того, какой вред наносят эти люди своей стране. Между тем на Западе обвиняют российские власти в «преследовании оппозиции» (так там называют предателей, собравшихся в Берлине).

В то же время первой страной, принявшей закон об иноагентах, стали именно США. Произошло это в 1938 году. Причём принимали закон для противостояния распространению идеологии фашизма и нацизма.

34 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 11:19
    деструктивную деятельность, пытаясь дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.
    . Объективно... контингент, который их слушает... статистической погрешность, в сравнении со всеми остальными жителями страны.
    Наше общество неоднородное, но, сейчас очередной ключевой момент нашей истории, а ЗА РОДИНУ, ЗА НАРОД.... это нас всех объединяет.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +18
      Сегодня, 11:30
      Было бы смешно смотреть на этих клоунов, если бы не было так грустно. Я участник СВО (доброволец, Ахмат), НО у меня есть племянник и племянница, которые по факту такие же предатели как и те, что собрались в Берлине. Причем они оба заканчивали кадетское казачье училище, где по идее их должны были воспитать патриотами, а вот воспитали... (дальше не цензурно). Вот вам и дилема, кого и кто у нас воспитывают, про обычные школы я вообще молчу.
      Кстати, почему до сих пор стоит на месте ельцин-центр? Там должен быть бассейн, ну или каток.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 11:38
        Цитата: Алекс_1973
        почему до сих пор стоит на месте ельцин-центр?

        А вот кто его открывал ?
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 11:47
          Кто его открыл, кто его не закрывает???
          Делать то что?
          Ничего, ПРИНЦИПИАЛЬНО, не меняется... слегка припудривают фасад и убирают/прячут, самое одиозное и... и все, в общем то.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +16
        Сегодня, 11:43
        месте ельцин-центр? Там должен быть бассейн, ну или каток.

        Не согласен. Там - должен быть таки музей. Памяти жертв "святых 90-х", геноцида советского народа и преступлений дерьмократов. Это - забывать никак нельзя, иначе - всё может повториться.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +6
        Сегодня, 11:45
        Все правильно, Ельцин центры и прочее подобное...
        Сейчас напишу такое, за что местные охранители богатеньких буратин, минусов на ставят!
        Наша власть... власть богатых буратин! Они пытаются воспитать подрастающем поколение откровенным эгоистичным, тупым, быдлом ибо такими легче управлять!!!
        Нам, родителям пацанов, приходится вести рпрерывную борьбу за умы наших детей, за наше общее будущее и это очень трудно, потому что всякого тлетворного влияния валится на них, на нас со всех сторон!!!
        Это мина, которая обязательно рванет под нашей государственности, если ситуация не изменится, желательно ещё вчера!!!
        Мы, пока, не проиграли, но и выиграть у всех них мы не сможем и это объективная реальность, увы!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 12:27
          Цитата: rocket757
          Ельцин центры и прочее подобное...
        2. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          +3
          Сегодня, 12:27
          Мы бы сильно удивились, если бы узнали кого там представляют делегаты из России. Игра идет в несколько рук. Даже не одна игра, а тоже несколько.
        3. Photon Звание
          Photon
          +1
          Сегодня, 13:59
          "Это мина, которая обязательно рванет под нашей государственности" Почему пишете в будущем времени? Уже рванула
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:18
            Оценки происходящего разнятся среди разных групп населения, так и среди индивидуумов...
            На мой взгляд, не все ещё потеряно, но это личная оценка ситуации...
    2. депрессант Звание
      депрессант
      +4
      Сегодня, 12:31
      . Объективно... контингент, который их слушает... статистической погрешность, в сравнении со всеми остальными жителями страны.

      Виктор, я -- я вынужденно их слушаю! И вхожу в эту самую статистическую погрешность.
      Я их очень внимательно слушаю, чтобы знать врага в лицо, знать, чем они дышат и какую пакость готовят нам всем. Перечисленные в статье -- это персонажи, которые в своё время не смогли захватить власть в нашей стране, так как не имели опоры на силовые структуры и на народ, которому были, мягко сказать, несимпатичны. Но очень хотели! И очень хотят до сих пор, но теперь через прямую опору на иностранные государства, такие, которые явно обозначили себя в качестве наших врагов. Весь этот контингент никаких политических перспектив не имеет, это клоуны, для которых все мы по-прежнему bidlo.
      Но есть и другая категория врагов нашей страны, куда более опасных. Среди них особенно мне неприятны и вызывают брезгливость, моментами переходящую в ненависть, такие, как Осечкин и Мальцев, не упомянутые в статье. Осечкин обретается во Франции и трепетно озабочен судьбой украинских военнопленных, которых якобы зверски пытают наши военные следователи (но ничуть не озабочен подлинной трагедией российских военнопленных в застенках ВСУ). А также озабочен судьбой предателей-перебежчиков, фабрикующих лже-компромат на наши Вооруженные силы. Слышали бы Вы, как яростно он обвиняет нас в устранении предателя вертолётчика Кузьминова -- того, который убил двух членов своего экипажа, чтобы ВСУ его приняли как своего.
      Что касается Мальцева, то этот "глава российских партизан" восторженно приветствует любые диверсии, совершенные на нашей территории нашими же гражданами. Мол, это мы, партизаны, взорвали то и это, подожгли ещё что-то. Однажды я не выдержала и написала комментарий, в котором назвала его предателем и подлецом, с помощью диверсий отнимающим у россиян рабочие места. А ведь он этим ещё и гордится!
      Вот такие они, "патриоты"... Их имена нужно знать, пусть не надеются при случае появиться в белом. У меня долгая и злая память.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 12:50
        Виктор, я -- я вынужденно их слушаю! И вхожу в эту самую статистическую погрешность.
        . Не, не, я о другом.
        Я тоже читаю, слушаю, много чего мерзкого и именно по тем же причинам, надо знать разные точки зрения, это всегда полезно, да и в спорах помогает.
        Раз враги у нас есть и они лезут со своими откровения и везде, будем с ними боротся, везде и всегда.
        Слушать верить, слушать не верить... большая разница.
        Кстати, мы так и так относимся к той малой части наших граждан, кто их вообще слушает, по каким то причина... большинству на них чихать вообще, НЕ СЛУШАЮТ.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 14:14
          Я тоже читаю, слушаю, много чего мерзкого и именно по тем же причинам

          Я вот никогда не понимал, почему у нас запрещён Майн Кампф и другие нацистские опусы. КАК можно объяснять молодняку что фашизм это плохо, если нет возможности доступа к первоисточникам?? А так - те же бандерлоги его явно не читали. Отсюда и все проблемы. Ибо там - чётко сказано, что они - недочеловеки. Как же можно добровольно записаться в унтерменши? Но они же записались? Явно по неграмотности...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:20
            В библиотеке/читальном зале, с комментариями, можно почитать...
            Чтиво на любителя, жуткая тягомотина...
            Вопрос... как вы кастрюлеголовых просвещать будете???
            У них вера, а там логика отсутствует напрочь.
            Хотя, больше похоже, что там ГЛУПОСТЬ, в высшей степени её проявления...
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 14:22
              Согласен - литературные достоинства крайне сомнительны. Но - врага надо читать обязательно. Чтобы понимать, почему именно прав ты, а не он.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 11:19
    Между тем на Западе обвиняют российские власти в «преследовании оппозиции» (так там называют предателей, собравшихся в Берлине).
    Интересные твои дела Америка, в России это "оппозиция", а вот своего бывшего президента Трампа, они почему то считают врагом.
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +9
    Сегодня, 11:36
    Ребятки классно там устроились - разводят запад на бабло изображая из себя оппозу ,которая на что-то может повлиять и имеет какой-то охват. На деле влияние этих людей и реально доступные им рычаги ничтожно малы ,по сути они продвинутые обыватели ,которые грозят Керзону со своих диванчиков.
    Многие из них уже давненько не бывали в РФ , их информация устарела а связи деградировали .
    Реальный вред который они могут нанести - это вред для кошельков западных налогоплатильщиков ,и то, это будет довольно скромный ущерб .

    Главный рычаг западного влияния это вовсе не беглые "ораторы ртом" вроде Гудкова - это местная буржуета ,которая до сих пор имеет на западе недвижку и ведет с ним высоковыгодные дела. В отличии от какого-нибудь Ходора или Чичваркина у этих людей есть и средства и связи внутри страны , а у запада есть на них рычаг давления вне её.
    Так что активизацию этой забугорной говорильни я расцениваю как отвлекающий маневр или как очередной виток распила средств теми ,кто в забугорье создает картинку успешного воздействия на РФ в инфосфере.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +7
    Сегодня, 11:46
    Жалко, что не на пароходе сходка была.
    Было бы по старому анеку: "Долго я вас... (запрещено правилами ВО), вместе собирал! С другой стороны, списки участников есть...
    1. 22 dmdc Звание
      22 dmdc
      +4
      Сегодня, 11:53
      Рюмка "Новичка" в кондишен решила бы проблему, а так гоняйся за ними по Земле.
  5. frolishe Звание
    frolishe
    +3
    Сегодня, 11:51
    Цитата: rocket757
    Нам, родителям пацанов, приходится вести рпрерывную борьбу за умы наших детей, за наше общее будущее и это очень трудно, потому что всякого тлетворного влияния валится на них, на нас со всех сторон!!!

    Полностью согласен. Был период, когда младший сын наслушавшись навальнистского бреда, начал интересоваться этой темой. И слава богу что подошел ко мне с обсуждением этой темы. Долго пришлось его переубеждать, в итоге, без криков, без проблем ребенок разобрался и проблема реально ушла!
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 12:38
      Подростковый максимализм, влияние среды обитания, отсутствие в школе элементов воспитания... предоставляют услуги и все!!!
      В общем, много чего и со всем этим приходится боротся.
      Терпение, терпение и ещё раз терпение!!! И каждая победа, толикс разуму вложенная в головы наших детей... нам лучше награды и не надо!
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 11:52
    Надо их всех называть просто - "дети башен Кремля". Лучше назвали фамилии, должности кто этих ков кормил из бюджета десятками лет.
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:55
    Власовцы недобитые и недовешенные.
    Надо бы им бы уже место для виселицы подобрать под это дело.
    1. депрессант Звание
      депрессант
      0
      Сегодня, 13:59
      . Власовцы недобитые и недовешенные

      Алексей, вот оно!
      Этот разговор давно должен был состояться, назрел, но ВО стыдливо его обходило. Вот есть такой персонаж -- Цезарь (Максимиллиан). Красавец, речистый политрук военного подразделения "Легион Свобода России" (это если я правильно помню). Говорит, как пишет, и среди прочего в огромном интервью, которым можно заслушаться, скромно сказал: "Да, я не возражу, если товарищи доверят мне должность президента России, я приму на себя эту ношу." А потом его группа, проникнув в деревушку на территории Белгородщины, первое, что делает -- срывает флаг России с сельсовета, бросает его на землю (разве что ногами не топчет) и вывешивает флаг легиона. Ну, парень, с тобой всё понятно, такой вот ты патриот.
  8. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 11:55
    Так Касьянов еще при Путине был.
  9. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 12:05
    Пора им всем в крематорий. Было бы замечательно если живьем.
  10. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +4
    Сегодня, 12:16
    Сборище уродов, по другому их назвать нельзя.
    1. begemot20091 Звание
      begemot20091
      +4
      Сегодня, 12:22
      А теперь горбатый.... то бишь, косоглазый- крупный специалист- ядрена вошь. Вот он мозг выносил на ТВ про ГУЛАГ. От его вида на экране- тошнота подступала. Таких обычно в школе с..мокрыми тряпками по углам гоняли. Вот и развился комплекс неполноценности. Чубыйсу вылизывал везде, где язык доставал. Сие усердие и вознаграждалось.
  11. klev72 Звание
    klev72
    +3
    Сегодня, 13:19
    Принимая закон об иноагентах, лидер уверял, что он в сравнением подобным у партнёров очень мягкий. Пора его уравнять в жёсткости с подобным в США. Хруст и визг "оппозиционеров" должен быть слышан из-за рубежа. Вплоть до лишения гражданства и имущества.
  12. zontov79 Звание
    zontov79
    +1
    Сегодня, 13:30
    Российские иноагенты в Берлине обсуждали «победу» Украины
    . А она точно побеждает?))
  13. Corvair Звание
    Corvair
    +2
    Сегодня, 13:34
    Цитата: rocket757
    Объективно... контингент, который их слушает... статистической погрешность, в сравнении со всеми остальными жителями страны.

    Я бы не считал так. Их пропаганда мощна и безальтернативна в сети, основной машине пропаганды и формирования общественного мнения. Мы сейчас пожинаем плоды того, что долгое время именно стыдились патриотизма, любви к своей Родине. Тем временем вероятный противник вколачивает эти понятия в свой народ чуть ли не силой, создал и применяет беспрецедентно эффективное когнитивное оружие.
  14. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:44
    нужно создать службу для создания проблем иннннннннннноагентам
  15. Олег Пленкин Звание
    Олег Пленкин
    0
    Сегодня, 14:13
    У обычного, простого населения России, на мой взгляд, в складывающейся ситуации, нет выбора. Если "медведи" и зависимые от них олигархические кланы и корпоративные структуры потерпят поражение в этой тотальной гибридной войне, то субъектами Запада будет проведена новая приватизация и самый радикальный передел собственности со времени 90-х, что породит новую Смуту и "гражданскую" войну между ними и ТНК Запада, которая закончится уничтожением исторической России или её значительным ослаблением и возвращением в рамки колониальной олигархической периферии.
    Если же побеждает режим российской финансово-торговой олигархии, то она будет вынуждена трансформироваться из колониальной периферии в полупериферию и получит статус региональной державы, проводящей политику дальнейшего КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО огосударствления собственности, в интересах не только уб людочной олигархии, но и крупных собственников средств производства и обслуживающей его инфраструктуры, что вызовет рост влияния научно-промышленных корпораций, которыми владеют крупные собственники и акционеры, связанных с ними корпоративных банков и силовой военной и спецслужбистской элиты "генералов и полковников".
    Дальнейшая логика развития промышленной экономики и быстрого насыщения товарами, и продуктами внутреннего рынка, приведёт к необходимости вывода этих товаров на внутренние рынки, и политике усиления коммерческих структур, непосредственно этим, и занимающихся. То есть, по мере роста и влияния, этими коммерческими структурами опять будет формироваться очередная олигархия, только торгующая не нефтью и газом, а наукоёмкими и высокотехнологичными товарами, В ИНТЕРЕСАХ КРУПНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БУРЖУАЗИИ.

    P.S. "-Что то - зараза, что -то!..."
    Фраза героини из х/ф "Любовь и голуби"
  16. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 14:19
    Я бы не звания присваивал а в первую очередь гражданства лишал