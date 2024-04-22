Победу Украине, свободу России...

В феврале текущего года в Берлине состоялся съезд предателей Родины, которые, покинув территорию страны и обосновавшись за рубежом, финансируются Западом и ведут деструктивную деятельность, пытаясь дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.На мероприятии присутствовали лица, признанные Минюстом РФ иноагентами, среди которых: Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский, Марат Гельман, Марк Фейгин, Евгений Чичваркин и другие представители сообщества, продавшего свою страну за «западные плюшки».- именно так звучал один из лозунгов предателей.Так в чем же заключается их «свобода», если они желают своей стране поражения: в полной зависимости России от Запада и превращении ее в ресурсный придаток так называемого «демократического мира» или в выплате населением РФ репараций откровенно враждебному, нацистскому режиму в Киеве?Собственно, над ответом на эти вопросы вышеупомянутые лица не задумываются. Ведь действуют они исключительно в корыстных интересах, за зарплату от Запада, а в свою страну возвращаться не собираются. Поэтому им нет никакого дела до дальнейшей судьбы России.Что характерно, некоторые мероприятия на вышеупомянутом берлинском съезде проводились за закрытыми дверьми, без допуска прессы. Организаторы обосновывали это тем, что в немецкую столицу якобы прибыли люди из России, личность которых не должна быть раскрыта в интересах их безопасности.Следовательно, несмотря на массовый исход из страны с начала 2022 года, на территории РФ еще находятся люди, готовые продавать Родину, несмотря на последствия.К слову, о последних. Закон об иноагентах в России накладывает на граждан, уличенных в запрещенной деятельности, ряд ограничений, вроде невозможности работать на должностях в органах публичной власти, создания информационных материалов для несовершеннолетних, участия в госзакупках и пр.Стоит отметить, что вышеупомянутые ограничения выглядят крайне мягкими с учетом того, какой вред наносят эти люди своей стране. Между тем на Западе обвиняют российские власти в «преследовании оппозиции» (так там называют предателей, собравшихся в Берлине).В то же время первой страной, принявшей закон об иноагентах, стали именно США. Произошло это в 1938 году. Причём принимали закон для противостояния распространению идеологии фашизма и нацизма.