The Times of Israel: Израиль для удара по Ирану использовал полутонную сверхзвуковую ракету «Рэмпейдж»

В ходе недавнего удара Израиля по Ирану была использована сверхзвуковая ракета большой дальности, и, по-видимому, это была ракета «Рэмпейдж» класса «воздух-земля», сообщает израильское издание The Times of Israel.Официальные лица США заявили, что Израиль нанес ракетный удар по военной базе недалеко от города Исфахан в пятницу. Израиль не подтвердил сообщения, в то время как в Иране заявили о незначительном ущербе.Хотя точно пока не известно, какое оружие использовалось при ударе, The Times of Israel пишет, что, согласно фотоизображениям и ущербу от удара, можно сказать, что это была именно ракета «Рэмпейдж».Ракета «Рэмпейдж» была разработана компанией Israel Aerospace Industries (IAI) для использования против таких целей, как центры связи и командования, базы ВВС, центры технического обслуживания и критическая инфраструктура.Согласно данным на официальном сайте компании, эта ракета весит 1250 фунтов (567 килограмм) и является «высокоточным ударным оружием большой дальности класса «воздух-земля» без самонаведения». Она способна лететь со скоростью 1250 миль в час (более 2 000 км) и имеет дальность действия до 190 миль (более 300 км).Напомним, что ирано-израильские отношения, если их так можно назвать, сильно обострились после нанесения Израилем удара по иранскому консульству в Сирии 1 апреля. В ответ на это Иран атаковал Израиль более 300 ракетами и дронами в ночь на 14 апреля. А 19 апреля появилась информация, что Израиль в ответ нанес удар по военному объекту в иранском городе Исфахане.