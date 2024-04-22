The Times of Israel: Израиль для удара по Ирану использовал полутонную сверхзвуковую ракету «Рэмпейдж»

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The Times of Israel: Израиль для удара по Ирану использовал полутонную сверхзвуковую ракету «Рэмпейдж»

В ходе недавнего удара Израиля по Ирану была использована сверхзвуковая ракета большой дальности, и, по-видимому, это была ракета «Рэмпейдж» класса «воздух-земля», сообщает израильское издание The Times of Israel.

Официальные лица США заявили, что Израиль нанес ракетный удар по военной базе недалеко от города Исфахан в пятницу. Израиль не подтвердил сообщения, в то время как в Иране заявили о незначительном ущербе.



Хотя точно пока не известно, какое оружие использовалось при ударе, The Times of Israel пишет, что, согласно фотоизображениям и ущербу от удара, можно сказать, что это была именно ракета «Рэмпейдж».

Ракета «Рэмпейдж» была разработана компанией Israel Aerospace Industries (IAI) для использования против таких целей, как центры связи и командования, базы ВВС, центры технического обслуживания и критическая инфраструктура.

Согласно данным на официальном сайте компании, эта ракета весит 1250 фунтов (567 килограмм) и является «высокоточным ударным оружием большой дальности класса «воздух-земля» без самонаведения». Она способна лететь со скоростью 1250 миль в час (более 2 000 км) и имеет дальность действия до 190 миль (более 300 км).

Напомним, что ирано-израильские отношения, если их так можно назвать, сильно обострились после нанесения Израилем удара по иранскому консульству в Сирии 1 апреля. В ответ на это Иран атаковал Израиль более 300 ракетами и дронами в ночь на 14 апреля. А 19 апреля появилась информация, что Израиль в ответ нанес удар по военному объекту в иранском городе Исфахане.
12 комментариев
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  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 11:18
    сионизм как предшественник и последователь фашизма должен быть истреблён am
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:19
    Дык одна в болоте в Ираке валяется ,на ней точно крепление к пилону самолёта есть.Почему упала ?Сломалась или сломали?
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 11:26
      так Рэмпейдж это как наша Х-69 или английская Storm Shadow и немецкая Taurus KEPD 350
      это всё не более 300 кг ВВ
      но, ФАБ-1500 с УМПК с 700 кг ВВ все равно круче - только дальность не белее 100 км
      1. Гнусный скептик Звание
        Гнусный скептик
        +2
        Сегодня, 11:35
        так Рэмпейдж это как наша Х-69 или английская Storm Shadow и немецкая Taurus KEPD 350

        Приравнять баллистическую ракету к крылатым - гениально
    2. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: tralflot1832
      Дык одна в болоте в Ираке валяется ,на ней точно крепление к пилону самолёта есть.Почему упала ?Сломалась или сломали?

      Это разгонный блок, он отделяется
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:07
        Надо перечитать Тhe War Zone, я так понял что головняк где то рядом в болоте валяется.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:20
    «Удар по военной базе Израиль не подтвердил» —

    — Сейчас так,пока официального подтверждения нет,не считается ...
    (Презумпция)
  4. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 11:24
    Если дальность 300км напрашивается вопрос... Из чьего воздушного пространства они атаковали!? request
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Попуас
      Если дальность 300км напрашивается вопрос... Из чьего воздушного пространства они атаковали!? request

      У Израиля там мир только с Египтом и Иорданией. Поэтому какая разница то?
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Попуас
      Если дальность 300км напрашивается вопрос... Из чьего воздушного пространства они атаковали!? request

      Тоже этот вопрос возник. Грубо говоря от Тель Авива до Исфахана 1500-1600 км. по прямой, а заявленная дальность ракеты 300 км, а это только с территории Ирака можно дотянуться. winked
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:32
    была использована сверхзвуковая ракета большой дальности
    Израиль отказался комментировать атаку, Иран официально заявил, что в атаке участвовали БПЛА ("игрушки, которыми у нас играются дети"). Теперь появляется информация о ракете. Что скажут завтра?
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: rotmistr60
      Израиль отказался комментировать атаку, Иран официально заявил, что в атаке участвовали БПЛА ("игрушки, которыми у нас играются дети"). Теперь появляется информация о ракете. Что скажут завтра?

      Судя по РЛС это была ракета