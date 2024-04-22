Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН после одобрения военной помощи США Израилю: «Мы не исчезнем»

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Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН после одобрения военной помощи США Израилю: «Мы не исчезнем»

Постоянный наблюдатель от непризнанного Палестинского государства при ООН Рияд Мансур после оглашения результатов голосования в Совбезе организации подчеркнул, что весь палестинский народ хочет жить и цепляется за свою жизнь, как и все остальные народы в мире.

После того как США заблокировали резолюцию ООН о признании Палестинского государства, Мансур эмоционально, сдерживаю слезы, сказал, что его народ не исчезнет, несмотря на все попытки Израиля его уничтожить.



Проект заблокированной США резолюции был предложен Алжиром. В документе содержалась рекомендация Генеральной Ассамблее ООН принять государство Палестина в члены Организации Объединенных Наций, что фактически означало бы международное признание Палестинского государства.

В результате голосования в ООН за признание Палестинского государства проголосовали представители 140 из 193 стран. Для того чтобы резолюция была принята, по уставу ООН необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие голосов "против" со стороны обладающих правом вето постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания).

Несмотря на призывы России поддержать резолюцию по принятию Палестины в ООН в качестве полноправного члена, США, в свою очередь, чтобы избежать использования права вето, убеждали членов Совбеза ООН резолюцию отклонить. Палестина с 2012 года имеет в ООН статус государства-наблюдателя.
10 комментариев
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  1. Arzoo Звание
    Arzoo
    +1
    Сегодня, 11:50
    Земля обетованная определенно станет необетованной. Это вопрос времени. Кто это сделает Иран или арабы, сложно сказать. Там будет постядерная пустыня.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:32
      Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН после одобрения военной помощи США Израилю: «Мы не исчезнем»

      Североамериканские индейцы тоже так говорили и где они сейчас...??? Ищите в резервациях... Вот и палестинцам ту же участь готовят, и если арабы не объединятся в борьбе против еврейско-американского сионизма и не перестанут предавать друг друга, для палестинцев всё может быть очень и очень хреново...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:56
    «Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН после одобрения военной помощи США Израилю: "Мы не исчезнем"» —

    — Вы-то не исчезните,конечно,продолжите "наблюдать" вместе с остальной ООН,а вот в Рафахе придётся туго ...
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 12:06
    Тель-Авив, при поддержке Вашингтона, сам создаёт себе врагов на генном уровне на многие поколений вперёд. Никогда он не будет жить спокойно и чувствовать себя в безопасности.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 12:22
      В этом динамично меняющемся мире возможно всё! Вашингтон с Лондоном пытаются удерживать на плаву незаконное государство. Но может случится так, что придет новый Гитлер и на этот раз его поддержат большинство стран. Надеюсь Гитлер не против России будет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Аргон
        В этом динамично меняющемся мире возможно всё! Вашингтон с Лондоном пытаются удерживать на плаву незаконное государство.

        Обычный доход от бизнеса в Америке – это шесть, восемь, десять, или иногда двенадцать процентов. Но прибыль войны – ух! это другое дело – двадцать, шестьдесят, или сотня, три сотни, или даже тысяча восемьсот процентов – потолок это только небо. Покупатель оплатит всё.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:30
    его народ не исчезнет
    С учетом того, что палестинцы разбрелись по всему миру не исчезнет. А вот сектор Газа евреи отгеноцидят основательно полностью уверенные в безнаказанности при покровительстве Сша.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 13:01
    Проект заблокированной США резолюции был предложен Алжиром. В документе содержалась рекомендация Генеральной Ассамблее ООН принять государство Палестина в члены Организации Объединенных Наций, что фактически означало бы международное признание Палестинского государства.
    Признали бы Палестину как отдельное государство и американо-еврейская национальная идея про "стенку" с "забором" потерпела бы крах.
  6. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    0
    Сегодня, 13:13
    Давно бы уже исчезли, если бы не бесконечная гуманитарная помощь ООН и других стран, в том числе Израиля. Одни построили на песке и камнях цветущую цивилизацию, другие те же полвека промышляют разбоем и попрошайничеством. О каком палестинском государстве вообще может идти речь - не понимаю. Это как если бы табор цыган разбил свои кибитки на опушке леса, провозгласил себя суверенным государством и потребовал членства в ООН
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:50
    Постоянный наблюдатель от непризнанного Палестинского государства при ООН Рияд Мансур сказал очень глубокие и мудрые слова... Жаль, что англо - саксы и иудеи их не услышали... Ближний Восток исторически мудр, с хорошей памятью и огромными возможностями во всех планах... Европа "задохнётся" в плотных мусульманских "объятиях" , а там и до США доберутся...