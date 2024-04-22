Морпеха ВСУ осудили на пять лет лишения свободы за отказ форсировать Днепр

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Морпеха ВСУ осудили на пять лет лишения свободы за отказ форсировать Днепр

На Украине прошел суд на морским пехотинцем ВСУ, которого обвинили в отказе выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках Херсонской области. Украинский военнослужащий получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщают украинские медиа.

По данным Судебно-юридической газеты, уроженец Ивано-Франуовской области Юрий М. проходил службу по мобилизации в одной из бригад морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении. 5 ноября 2023 года на построении командир роты довел до личного состава приказ о форсировании Днепра и закреплении на новых позициях в районе населенного пункта Крынки на левом берегу. Военнослужащий Юрий М. от выполнения приказа отказался, причем публично, да еще и под камерой телефона, которой снимал ротный.



Морпеха обвинили в неповиновении и завели дело, после чего арестовали. В суде военнослужащий вину не признал заявив, что у него перед высадкой была контузия, о которой он докладывал командиру. В то же время другие военнослужащие роты заявили, что поступок Юрия М. повлиял на них негативно, якобы испортив психологический климат в подразделении. Самого же морпеха назвали трусом.

В суде постановили, что отданный командиром роты приказ не носил "преступного содержания", поэтому подлежал безоговорочному исполнению. Морпеха приговорили к лишению свободы на срок 5 лет. Теперь он будет отбывать его в местах лишения свободы, вместо того, чтобы лежать трупом на дне Днепра или в Крынках.
21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:32
    «Морпеха приговорили к лишению свободы на срок 5 лет. Теперь он будет отбывать его в местах лишения свободы, вместо того, чтобы лежать трупом на дне Днепра» —

    — Не факт,там у них законопроект проталкивают об отправке осужденных на передовую ...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 11:35
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не факт,там у них законопроект проталкивают об отправке осужденных на передовую
      Раздать оружие уголовникам не очень хорошая идея.
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        0
        Сегодня, 11:54
        Мы знаем, что они готовят операцию на юге Херсонской области на это лето. Локальную, типа Крынок.
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 12:35
        Лавры Вагнера спать не дают.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 11:38
      Не факт,там у них законопроект проталкивают об отправке осужденных на передовую
      ....пускай они там проталкивают что угодно....но данный инцидент подсказывает, что данный осуждённый принесёт на передке только вред, включая перестрелку с коллегами по не счастью и уход с позиций на частоте "Волна"
    3. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не факт,там у них законопроект проталкивают об отправке осужденных на передовую ...

      Это только при желании самого осуждённого. У нас давно уже такой работает.
    4. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 11:41
      И что он и там откажется в атаку идти на убой. Конечно и там его могут случайно шальной пулей прихлопнуть, но хоть поживёт дольше, а то и в плен уйти в нужный момент.
  2. gmss Звание
    gmss
    +4
    Сегодня, 11:34
    В то же время другие военнослужащие роты заявили, что поступок Юрия М. повлиял на них негативно, якобы испортив психологический климат в подразделении. Самого же морпеха назвали трусом

    заявили кому?
    довольным и сытым ракам на дне днепра?
  3. Tochilka Звание
    Tochilka
    +1
    Сегодня, 11:35
    Лучше в тюрьме чем раков и рыбу кормить. Пропавшим без вести.
    Вообще заметка любопытная. События полугодовой давности освещает. Эпизодик... А чего ж там сейчас тогда?
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 11:35
    Морпех ВСУ расценил ситуацию по его мнению правильно - лучше пять лет, чем кормить рыб в Днепре.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 11:36
      Через 2 года по УДО выйдет.
      Или раньше после полного развала 404 как страны.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 12:36
        Или дадут автомат и выпнут на передовую как уголовника.
  5. Zoer Звание
    Zoer
    +3
    Сегодня, 11:38
    Счастливчик, есть все шансы пережить этот конфликт)))
  6. Snay Звание
    Snay
    +4
    Сегодня, 11:39
    5 лет вместо 100% смерти? Легко отделался ..
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 11:45
    Очень гуманно для войны. Вообще то на войне за не исполнение приказа расстрел на месте. В следующий раз всё подразделение откажется форсировать реку. soldier
    1. frolishe Звание
      frolishe
      -1
      Сегодня, 11:55
      На сколько я знаю, войну не обьявляли ни с одной, ни с другой стороны.
      Так что законы военного времени в этой ситуации вряд-ли действуют. hi
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:49
    Хоть жив останется...и мамка его наверняка рада этому.
  9. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 11:51
    Всё проще: морпех дал офицерику денежку, чтобы тот не шлёпнул его не месте, а отправл тихонечко под суд.
  10. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    +1
    Сегодня, 12:35
    Интересно, всё остальное мясо кто там был, ещё живы или уже всё?
  11. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:43
    Возможно, что морпех ВСУ поступил очень не патриотично, променяв песчано - илистое дно Днепра, на тюремную "баланду".... Однако есть шанс начать другую жизнь через некоторое время....
  12. Кран Звание
    Кран
    0
    Сегодня, 14:13
    [/quote]Раздать оружие уголовникам не очень хорошая идея.[/quote]
    У нас же раздают. Поинтересуйтесь, кто такие "Вышки"