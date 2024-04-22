Морпеха ВСУ осудили на пять лет лишения свободы за отказ форсировать Днепр

На Украине прошел суд на морским пехотинцем ВСУ, которого обвинили в отказе выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках Херсонской области. Украинский военнослужащий получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщают украинские медиа.По данным Судебно-юридической газеты, уроженец Ивано-Франуовской области Юрий М. проходил службу по мобилизации в одной из бригад морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении. 5 ноября 2023 года на построении командир роты довел до личного состава приказ о форсировании Днепра и закреплении на новых позициях в районе населенного пункта Крынки на левом берегу. Военнослужащий Юрий М. от выполнения приказа отказался, причем публично, да еще и под камерой телефона, которой снимал ротный.Морпеха обвинили в неповиновении и завели дело, после чего арестовали. В суде военнослужащий вину не признал заявив, что у него перед высадкой была контузия, о которой он докладывал командиру. В то же время другие военнослужащие роты заявили, что поступок Юрия М. повлиял на них негативно, якобы испортив психологический климат в подразделении. Самого же морпеха назвали трусом.В суде постановили, что отданный командиром роты приказ не носил "преступного содержания", поэтому подлежал безоговорочному исполнению. Морпеха приговорили к лишению свободы на срок 5 лет. Теперь он будет отбывать его в местах лишения свободы, вместо того, чтобы лежать трупом на дне Днепра или в Крынках.

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