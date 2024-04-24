Сценарии будущего – 61 миллиард для могилизации ВСУ
Зрада или перемога?
Долгожданный на Украине 61 миллиард долларов все-таки появится в распоряжении киевского режима. Точнее сказать – деньги помогут залатать дыры в бюджете и на фронте.
Не стоит переоценивать значение американской помощи киевскому режиму, но и нельзя сеять шапкозакидательские настроения. Деньги в любом случае окажут влияние на фронтовые события – как бы мы не хотели этого избежать. Эффект будет не моментальным, но станет вполне ощутимым. Способность ВСУ обороняться (наступать) находится в прямой зависимости от уровня финансирования. Впрочем, здесь никакой новости и нет – так происходит в любой армии мира.
Для начала разберемся, на какие нужды противник получит столь долгожданный 61 миллиард. С цифрами и датами до сих пор немало сложностей. Названа только конечная сумма финансирования, а что, где и когда будет закупаться для ВСУ, неизвестно.
Ясно только одно – американцы денег выделили меньше, чем хотели в Киеве, и большая часть из этого пакета останется в Соединенных Штатах. Противник пытается подсчитать, сколько на самом деле миллиардов выделено на поддержку ВСУ на фронте. Как оказалось – от 14 до 20 миллиардов долларов. И это не прямые закупки боевой техники и оружия. В этой же сумме скрыто обучение персонала и ремонт техники. Негусто, учитывая 24-миллиардный пакет прошлого года.
Американцы явно не рассчитывают на наступательные действия ВСУ в 2024 году – пока только активная оборона. Она и денег меньше съедает. А если подсчитать, в какие суммы Украине обходятся отражения российских атак крылатыми ракетами, то ситуация для противника становится совсем тягостной. При массированном налете, даже если удается сбить большую часть ракет, ВСУ тратит до одного миллиарда долларов в сутки на отражение атаки. Если Россия напряжется и пойдет на авантюру, то выделенные миллиарды можно будет обнулить за месяц-полтора.
Самый главный вопрос – насколько хватит противнику выделенных средств?
Здесь надо отделить мух от котлет. Если говорить про 10–12 миллиардов экономической помощи и бюджетной поддержки, то растянуть его можно и до конца года. Особенно, если не разворовывать и вовремя девальвировать гривну.
Для справки: 7,8 миллиарда из этой суммы едут из США в качестве возвратного кредита и предназначены для покрытия бюджетного дефицита. С остальными деньгами сложнее – все будут зависеть от ситуации на фронте и точности российских ракетных ударов. Опыт двух лет спецоперации подсказывает, что Украина тратила примерно 10–12 миллиардов американских долларов в месяц. То есть растянуть удовольствие киевский режим сможет до ноября.
Но и здесь нюансы.
Технику и деньги не направят на Украину сиюминутно.
Во-первых, впереди еще одобрение сената и президента Байдена. В этой компании Зеленскому не стоит сомневаться, но бюрократическая процедура в любом случае займет время.
Во-вторых, палата представителей потребовала от Джо Байдена в течение 45 дней стратегию по дальнейшей поддержке Украины. Если ничего вменяемого не получат, то Киев обойдется без денег.
Вишенкой на торте выглядят 23 миллиарда из пакета помощи, которые вообще не предназначены Украине. Этой суммой американцы лишь компенсируют собственной армии отправленную ранее технику для ВСУ. Хорошо бы это учитывать украинской пропаганде, прежде чем поднимать настроение бандеровцам.
Если американцы разрешат своим вассалам в Киеве выбирать типаж закупаемого оружия самостоятельно, то первыми на Украину попадут новые системы ПВО с дополнительными боекомплектами, крылатые и баллистические ракеты, а также артиллерийские снаряды. Наибольшую опасность представляют ракеты ATACMS дальностью до 300 км, которые обещаны Украине в ближайшее время.
Последние месяцы Российская Армия наступала, но противник объяснял наши успехи не качественным и количественным наращиванием сил, а собственной беззащитностью. Тезис «русские наступают потому, что у ВСУ мало оружия», стал превалирующим в последнее время. Это очередная недооценка соперника со стороны киевского режима, которая может дорого обойтись на поле боя. Летом 2023 года мы наблюдали кровавое и бесполезное наступление ВСУ, перед которым на Украине развернули беспрецедентную кампанию бахвальства.
Договор с дьяволом
Задача Зеленского выполнена, и его режим получил необходимую подпитку из-за океана. Попытаться сдержать натиск Российской Армии он может попробовать. Тем более что первые поставки техники намечены на ближайшее время.
Русские ракеты не молчат, и недавно мы разнесли в пух и прах Южный порт Одессы, один из путей снабжения Украины оружием. Интенсивность подобных ударов после объявления итогов голосования в палате представителей должна быть увеличена.
Сейчас вообще особая нагрузка на «длинную руку» Российской Армии – необходимо обнулить как можно больше из очередной американской подачки. Впрочем, это не главная проблема Украины на данный момент. Гораздо важнее новый виток смертности, который инициировал лично Зеленский, подписав указ об ужесточении мобилизации.
Это было главным условием выделения тех самых миллиардов для ВСУ. Американцы полгода выдавливали из Киева новую волну мобилизации и наконец с большим опозданием добились своего.
Но и это еще не все – Зеленский в ближайшее время начнет массовые чистки в высших эшелонах власти. За 61 миллиард долларов он уберет генпрокурора, несколько министров и вице-премьеров. Разумеется, в освободившиеся кресла сядут люди, которые кажутся Белому дому лояльными или более эффективными.
С учетом отправки на Украину нескольких десятков военных советников и специалистов, власть США в стане нашего противника станет еще более весомой. Хорошо это или плохо – покажет время, но становится очевидно, что Вашингтон стал требовательнее относиться к своим инвестициям в Украину. Как минимум Байден или его преемник за каждый доллар должен будет получить еще больше украинской крови.
У Зеленского, похоже, случилось головокружение от успехов на финансовом фронте. После шести месяцев ожидания американских денег он перестал заботиться даже о минимальной маскировке своих намерений. В интервью на следующий день после знаменательного голосования в Соединенных Штатах он заявил:
Пока еще действующий президент Украины публично называет «хорошим решением» массовую гибель своих сограждан вместо американцев. Если у кого-то на Украине и были иллюзии относительно истинных целей происходящего, то теперь маски сброшены – украинцы гибнут, «защищая НАТО». Комментарии в данном случае просто излишни.
Немного рефлексии западных СМИ по поводу выделяемых миллиардов, где просматривается умеренный пессимизм. Риторика резко контрастирует с заявлениями 1,5–2-летней давности, когда «аналитики» грозились камня на камне не оставить от Российской Армии. Сейчас же Bloomberg пишет:
В Financial Times поговорили с некими высокопоставленными чиновниками и разразились сентенциями:
Что в сухом остатке?
Первое – американцы пока не настроены выдавливать из Зеленского мирный договор. Деньги уплачены, и Белый дом не готов видеть поражение Украины до осенних выборов.
Второе – синхронизация американской помощи с ужесточением мобилизации не оставляет шансов ВСУ на летнее наступление. Если только новобранцев не бросить в самое пекло необученными. Подготовка «по уму» потребует до полугода, но поздняя осень – не лучшее время наступления.
Третье – киевский режим обязательно будет отрабатывать деньги хозяина. Значит, будут попытки разрушить Крымский мост, повторятся набеги на российское приграничье и прочие террористические акции.
Увы, на теракты американских миллиардов украинцам точно хватит.
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