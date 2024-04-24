Сценарии будущего – 61 миллиард для могилизации ВСУ

Зрада или перемога?

Договор с дьяволом

«Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение».

«Помощь бросает спасательный круг для осажденных украинских вооруженных сил, хотя сама по себе она вряд ли сможет переломить ход событий».

«Новый пакет помощи позволит выиграть некоторое время для решения проблемы нехватки личного состава», «Доставка американской помощи вряд ли кардинально изменит ситуацию» и «Такой крупный пакет помощи может стать последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи Украине будут гораздо меньшими по размеру».

Что в сухом остатке?