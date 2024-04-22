Украинский пограничник во время патрулирования границы сбежал из Одесской области в соседнюю Молдавию

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Украинский пограничник во время патрулирования границы сбежал из Одесской области в соседнюю Молдавию

Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины сбежал из страны в Молдавию. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на аккаунт брата дезертира в социальной сети.

Как стало известно, украинский пограничник сбежал в соседнюю страну во время патрулирования границы. Это произошло в районе села Серпневое Тарутинского района Одесской области Украины. Как только второй патрульный уснул, военнослужащий переоделся в заранее припасенную гражданскую одежду, бросил военную форму и оружие и покинул территорию Украины.



Что примечательно, брат дезертира тоже служит в рядах ВСУ и находится на фронте. Как мы видим, теперь Украину стараются покинуть не только гражданские лица, которым угрожает принудительная мобилизация, но и действующие военнослужащие и сотрудники силовых структур, в том числе и проходящие службу вдали от фронта.

Впрочем, служба в пограничных подразделениях не гарантирует полной безопасности от отправки на фронт. В условиях нехватки личного состава киевский режим активно использует на фронте и подразделения других силовых структур страны, включая пограничников.

Поэтому то, что мужчина служил в пограничной охране в Одесской области, не могло ему гарантировать того, что он не окажется где-нибудь на Харьковщине или на Авдеевском направлении.

Наконец, не стоит забывать и о специфике условий службы в украинских силовых структурах с вымогательством денег, плохим отношением со стороны командиров, большим количеством конфликтов внутри подразделений между сослуживцами.
6 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 12:03
    Ждём последователей Конюхова: через море на плоту. Два в одном: и прославишься, и мобилизации избежишь.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 12:51
      Украинский пограничник во время патрулирования границы сбежал из Одесской области в соседнюю Молдавию

      Да ладно... Хоть бормотухи молдавской попьёт... Наверняка ему украинский перцовый самогон уже надоел...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:06
    «Как мы видим, теперь Украину стараются покинуть не только гражданские лица» —

    — Военные,видимо, тоже жить хотят ...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:09
    Этот хоть не вплавь... пехом слился.... winked
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:22
    украинский пограничник сбежал в соседнюю страну во время патрулирования границы
    Как не воспользоваться такой возможностью. Как раньше говорили, что охраняем, то и имеем. Понял, что в Молдавии будет спокойнее (если не выдадут по запросу) чем на ЛБС куда могут послать в любое время.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:21
    Так уже Высказывалось идЭя, заменить чубатых на гейропейских петухов... чубатых в поля, утилизировать, а петух будут все охранять.
    Потому и бегут, в предверии ...