Украинский пограничник во время патрулирования границы сбежал из Одесской области в соседнюю Молдавию
Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины сбежал из страны в Молдавию. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на аккаунт брата дезертира в социальной сети.
Как стало известно, украинский пограничник сбежал в соседнюю страну во время патрулирования границы. Это произошло в районе села Серпневое Тарутинского района Одесской области Украины. Как только второй патрульный уснул, военнослужащий переоделся в заранее припасенную гражданскую одежду, бросил военную форму и оружие и покинул территорию Украины.
Что примечательно, брат дезертира тоже служит в рядах ВСУ и находится на фронте. Как мы видим, теперь Украину стараются покинуть не только гражданские лица, которым угрожает принудительная мобилизация, но и действующие военнослужащие и сотрудники силовых структур, в том числе и проходящие службу вдали от фронта.
Впрочем, служба в пограничных подразделениях не гарантирует полной безопасности от отправки на фронт. В условиях нехватки личного состава киевский режим активно использует на фронте и подразделения других силовых структур страны, включая пограничников.
Поэтому то, что мужчина служил в пограничной охране в Одесской области, не могло ему гарантировать того, что он не окажется где-нибудь на Харьковщине или на Авдеевском направлении.
Наконец, не стоит забывать и о специфике условий службы в украинских силовых структурах с вымогательством денег, плохим отношением со стороны командиров, большим количеством конфликтов внутри подразделений между сослуживцами.
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