В ЕС близки к соглашению по использованию доходов от российских активов

Страны Евросоюза уже в ближайшее время могут таки прийти к консенсусу касательно использования прибыли от «замороженных» российских активов в интересах Украины. По крайней мере, об этом со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема пишет американское агентство Bloomberg.В материале говорится, что лидеры ЕС близки к заключению политического соглашения, позволяющего использовать прибыль от золотовалютных резервов РФ для помощи Украине. При этом впервые данные средства могут «пустить в дело» уже к 1 июля текущего года.Как пишет издание, вопрос об использовании прибыли от «замороженных» российских активов обсудят уже сегодня на встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ждет конструктивных решений по данному вопросу.Напомним, что около 200 млрд евро из примерно 300 млрд золотовалютных резервов РФ, которые «заморозил» Запад после начала нашей СВО, находится на счетах в ЕС. Прибыль от этих активов и собираются использовать европейские чиновники для помощи Украине.В свою очередь, конгресс США 20 апреля и вовсе одобрил законопроект о полной конфискации золотовалютных резервов РФ, находящихся на счетах в Штатах, в пользу Киева.Однако здесь есть нюанс. Закон, на самом деле, не предусматривает незамедлительной конфискации, а дает право президенту страны принять такое решение. Вопрос в том, осмелится ли Джо Байден на подобные действия, подрывающие устоявшийся веками западный финансовый имидж? Да еще и перед предстоящими выборами, чем непременно воспользуется его оппонент Дональд Трамп.

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