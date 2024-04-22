В ЕС близки к соглашению по использованию доходов от российских активов

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В ЕС близки к соглашению по использованию доходов от российских активов

Страны Евросоюза уже в ближайшее время могут таки прийти к консенсусу касательно использования прибыли от «замороженных» российских активов в интересах Украины. По крайней мере, об этом со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема пишет американское агентство Bloomberg.

В материале говорится, что лидеры ЕС близки к заключению политического соглашения, позволяющего использовать прибыль от золотовалютных резервов РФ для помощи Украине. При этом впервые данные средства могут «пустить в дело» уже к 1 июля текущего года.



Как пишет издание, вопрос об использовании прибыли от «замороженных» российских активов обсудят уже сегодня на встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ждет конструктивных решений по данному вопросу.

Напомним, что около 200 млрд евро из примерно 300 млрд золотовалютных резервов РФ, которые «заморозил» Запад после начала нашей СВО, находится на счетах в ЕС. Прибыль от этих активов и собираются использовать европейские чиновники для помощи Украине.

В свою очередь, конгресс США 20 апреля и вовсе одобрил законопроект о полной конфискации золотовалютных резервов РФ, находящихся на счетах в Штатах, в пользу Киева.

Однако здесь есть нюанс. Закон, на самом деле, не предусматривает незамедлительной конфискации, а дает право президенту страны принять такое решение. Вопрос в том, осмелится ли Джо Байден на подобные действия, подрывающие устоявшийся веками западный финансовый имидж? Да еще и перед предстоящими выборами, чем непременно воспользуется его оппонент Дональд Трамп.
20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:28
    По крайней мере, об этом со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема пишет американское агентство Bloomberg.
    . Полосатики выдавят из гейропейских нужные решения! А то ж, блумберг об том написал, как можно от такого заманчиво го предложения отказаться!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:37
      а мы все про мирные переговоры рассуждаем am нет не угомонится Запад по-доброму, нужна сила и очень жесткая, предлагаю ударить тактическим ЯО по западным областям Украины, нужна выжженная земля на границе их с Западом, что б ни один снаряд не приехал в зону боев, "Атамансы" уже могут быть переброшены на следующей неделе, их цель Крымский мост, не стоит ждать.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:47
        В ЕС близки к соглашению по использованию доходов от российских активов

        Надеюсь, что мы доходы с европейских активов тоже им не выплачиваем...
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:15
        Радикальные, ультимативный меры... риск велик, результат не очевиден.
      3. Zorro21 Звание
        Zorro21
        +1
        Сегодня, 13:51
        Цитата: Silver99
        нужна сила и очень жесткая, предлагаю ударить тактическим ЯО

        Для этого нужно политическая воля адекватная реальной угрозе или хотя бы как у Китая. У наших политиков политической воли хватает максимум на уничтожение ТЭЦ и создание незначительного дефицита электроэнергии. Морская, железнодорожная и автомобильная логистика на границе с Румынией и Польшей еще ни разу не подверглась обстрелам. Да что, там в самой цитадели бандеровского режима, хунта зеленского чувствует себя в абсолютной безопасности. Туда чуть ли не каждый день прилетают НАТОвски шавки в больших погонах и должностях.
        А вы говорите ЯО!
        Пока из-за ударов ракетами ATACMS не начнут гибнуть тысячи мирных граждан в наших городах и народ не выйдет на улицы ни кто в правительстве не почешется.Но даже в этом случае до ЯО не дойдет, нужно совсем другое правительство.
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 12:30
    Вопрос в том, осмелится ли Джо Байден на подобные действия

    Осмелятся?
    Не осмелятся?
    Ну просто интрига года!
    Да с самого первого дня, как был озвучен этот вопрос, было понятно - и осмелятся, и используют.
    И вообще, если вспомнить, с какой неохотой Штаты возвращали золото Европы в прошлом веке, после Второй Мировой, сколько скандалов и конфликтов тогда было по этому поводу - таких вопросов вообще не должно возникать у здравомыслящего человека.
  3. БЕЛОВОЛОД
    БЕЛОВОЛОД
    -1
    Сегодня, 12:32
    Россия будет руководствоваться принципом взаимности с правом на ответ.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 13:17
      Россия будет руководствоваться принципом взаимности с правом на ответ.

      Звучит веско! прямо в стиле Марии Захаровой
      А в переводе на понятный русский - что конкретно это будет обозначать?
      Наложим арест на счета Байдена в Сбербанке?
      Конфискуем дачу Столтенберга на Рублёвке?
      Что конкретно обозначает ваша фраза?
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 12:32
    осмелится ли Джо Байден на подобные действия
    А чо ему жалеть чужие денежки !
    Меня все мучает вопрос: а зачем мы их туда тащили ? И с чьего позволения, или указиловки ?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      -1
      Сегодня, 13:58
      Набиулина, по указанию президента. За все в стране отвечает президент.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Сегодня, 12:34
    Напомним, что около 200 млрд евро из примерно 300 млрд золотовалютных резервов РФ, которые «заморозил» Запад после начала нашей СВО, находится на счетах в ЕС. Прибыль от этих активов и собираются использовать европейские чиновники для помощи Украине.

    Я не экономист, а простой обыватель и никак постигнуть не могу, как можно хранить свои золотовалютные резервы в банках потенциального противника what Абсолютно в голове не укладывается, чем думали наши руководящие финансовые гении request
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 12:54
      Цитата: bambr731
      Я не экономист, а простой обыватель и никак постигнуть не могу, как можно хранить свои золотовалютные резервы в банках потенциального противника

      Я тоже не могу понять как их вообще вывозить можно.

      Цитата: bambr731
      Абсолютно в голове не укладывается, чем думали наши руководящие финансовые гении

      Казнить за измену Родине или вредительство, а потом уже думать(или монетку кинуть) что что это было.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 12:37
    Если Россия и решится на зеркальные действия, то под раздачу попадет Европа, но никак ни США хотя бы по тому, что в России нет столько активов США.... Что ни говори, а англосаксы умеют "работать".
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:39
    ЕС близки к заключению политического соглашения, позволяющего использовать прибыль от золотовалютных резервов РФ для помощи Украине
    Понятие "близки" растяжимое по времени и эта близость к заветным российским деньгам (пока только прибыли с вкладов) не дает спокойно спать еврочиновникам. Некоторые европейские финансовые специалисты не советуют этого делать, другие вообще предлагают забрать все замороженные активы, а самые рьяные еще и заставить Россию выплатить украине репарации (?). То, что там основная масса чиновников рухнула с дуба головой об землю понятно, но все равно наглость не имеющая границ должна быть наказана, причем больно.
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:40
    Всё будет точно как с танками:янки сделают вид что начали конфискацию чтоб эвропецы были смелее,и кинулись выполнять указания-главное втравить лохов....Потом янки начнут отговорки строить,про имидж-репутацию говорить.....хотя и так понятна количественная разница размеров денег в штатах и эвропе....
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:49
    Европа получит только бумажки ,а мы получим производственные мощности и технологии, но и бумажки тоже.Как без этого.С интересом наблюдаю за НПЗ в Шведт.Поляки оказывается оплачивают утилизацию их " Крабов" и поляков на Украине.Вот вам и Россия с 1,5 - 2 % мирового ВВП.Рад за Норникель ,выбрались из ситуёвины.Пару месяцев назад был шухер на западе - всего из за 2 000 тонн какого-то прутка.У Норникеля есть палладий,золото ,медь - никель побочный продукт.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:02
    В ЕС близки к соглашению по использованию доходов от российских активов

    А кто им запретит? Путин, что ли?
    Да ему и его команде пофиг на всё, чем гнобят страну западные буржуи...Ни одного достойного ответа...
    Превратили страну в половую тряпку, о которую любой пройдоха вытирает грязную обувь...
    Наверняка в стране уже не осталось людей, которые верят этому гаранту ельцинских реформ...
  11. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -1
    Сегодня, 13:06
    Раз близки, значит заберут - это их стиль жизни.
    Что мы заберём у них после этого? Хватит духа у нашего Правительства или только на пузыри в лужу.
  12. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:39
    Любая "палка", даже, финансово - экономическая", имеет два конца, один из которых, может сильно ударить по бьющим... Швейцария, уже, сообразила об этом и отказалась участвовать в этой "программе", предоставив остальной Европе "поупражняться" на этом "снаряде"...
  13. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 14:07
    Вспоминается, как на своей передаче, Соловьев спросили Силуанова, что будет, если российские активы заберут. Так Силуанов, выпучив глаза, аж чуть не лопнул, доказывая Соловьеву, что ничего такого не будет, потому что не будет никогда, и это почти что объявление войны. Где сейчас Силуанов ? По-прежнему рулит экономикой, Путина все устраивает, все довольны. Уже после того, как нагло своровали деньги Ирака, Ливии, Венесуэлы, надо было задуматься. Но, в Кремле ни мозгов, ни фантазии, зато силуановых, грефов и набиулиных хоть отбавляй.