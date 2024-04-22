Украинский аналитик: После получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет

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Украинский аналитик: После получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет

Решение американских законодателей все же оказать Украине значительную помощь позволяет Киеву добиться максимально удобной для себя на текущий момент позиции для перехода к переговорному процессу. Об этом заявил украинский аналитик и блогер Дмитрий Суворов.

Как считает Суворов, после получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет. Блогер признает, что Украина не получит «тысячи самолетов и танков», что позволило бы ей сравняться с Россией по количеству вооружений. Успешное наступление ВСУ в связи с этим тоже не смогут провести.



Таким образом, лучшей позиции для переговоров, чем сейчас, у нас уже никогда не будет. Никогда. Потому что такого объема ресурсов уже никогда не будет

- считает Суворов.

Если Киев сейчас перейдет к началу переговорного процесса, то, по мнению аналитика, это позволит ему избежать капитуляции. Однако вопрос в том, нужны ли России переговоры с Украиной сейчас? Наша армия очень успешно действует практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. В этой связи останавливаться нам нет никакого смысла.

С другой стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский никакого стремления к переговорам пока не высказывает, а продолжает делать безумные заявления о возможности урегулирования конфликта лишь после полного отвода российских войск со всех территорий, которые Киев считает «своими». Это невозможно, и Москва на такой шаг никогда не пойдет, поэтому пока переговоры выглядят малореальными – без изменения позиции украинской стороны, разумеется.
16 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:11
    . Решение американских законодателей все же оказать Украине значительную помощь позволяет Киеву добиться максимально удобной для себя на текущий момент позиции для перехода к переговорному процессу

    А вот не надо им давать щелочки с нашей стороны для вариантов....
    Перед смертью не надышатся....
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:25
      Украинский аналитик: После получения помощи от США настал лучший момент для переговоров

      Да что ж у хохлопитеков с мозгами то не так... Неужто они реально думают, что Россия два года воевала и людей своих теряла, чтоб вот так испугаться какой то там помощи...??? Пока всё своё не заберём по любому не уйдём, а будете брыкаться и ваше прихватим...
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 13:09
        С другой стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский никакого стремления к переговорам пока не высказывает, а продолжает делать безумные заявления о возможности урегулирования конфликта лишь после полного отвода российских войск со всех территорий, которые Киев считает «своими»

        Удивительная страна....
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 13:48
          Цитата: НИКНН
          Удивительная страна....

          И клоуны у нее удивительные.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:14
    «Помощь позволяет Киеву добиться максимально удобной для себя на текущий момент позиции» —

    — Камасутру полистайте,может что "поудобней найдёте" ...
  3. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 12:14
    Не боится однако этот блогер с Украинской фамилией Суворов быть объявленным врагом. За такие то выступления.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:19
    Какие переговоры... тикать надо!
    Кто им чего лучше может предсказать, предложить... сказки рассказывают, фантазеры.
  5. Живан Звание
    Живан
    0
    Сегодня, 12:24
    Нацистам давали деньги не на переговоры, а на ведение войны.!!!
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 12:26
    Цитата из публикации
    Как считает Суворов, после получения помощи от США настал лучший момент для переговоров

    Другой, всем известный, Суворов Александр Васильевич, сказал когда-то в наставление русским воинам: "Недорубленный лес скоро вырастет". Имея в виду, что побеждать врага всегда нужно окончательно. Сказал правильно, поэтому никаких переговоров.
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:26
    Чисто кохлячая логика:появились деньги-необходима пауза в б.д.,подкопить силёнок и по новой....
    И обещать что угодно......а вешать они собираются потом.....так ведь было ранее сказано!?
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:26
    такого объема ресурсов уже никогда не будет
    Возможно, хотя Запад пока готов оказывать по своим возможностям помощь. А вот с украиной, а тем более с Зеленским точно ни кто с российской стороны не собирается вести переговоры.
  9. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 12:33
    О да, аналитик через первые 4 буквы.
  10. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:50
    Наша армия очень успешно действует практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. В этой связи останавливаться нам нет никакого смысла.

    Ну, уж очень успешными наши действия не являются. Наступаем? Да. Но, медленно. Бои тяжелые кровопролитные судя по всему. Так долго не может продолжатся.
  11. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:00
    Однако вопрос в том, нужны ли России переговоры с Украиной сейчас?

    России не нужны переговоры не сейчас и в обозримом будущем, но олигархам и другим представителям пятой колонны оставшимся в нашей стране переговоры ещё как нужны.
  12. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 14:03
    А о чём переговариваться? Украинские власти готовы признать русских коренной нацией и дать права титульной? Готовы отказаться от военных союзов антироссийской направленности? Что готовы предложить России для прекращения боевых действий? Предложений нет - одни угрозы предоставить Украине вооружения, ввести воинские контингенты, ввести новые санкции, "отжать" счета и т.д.! Нежелание договариваться - путь к капитуляции!
  13. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 14:08
    Если у главного есть козыри в рукаве, переговоры и не нужны. Ключевое если. Но основные цели не достигнуты. Противник к границам областей не выдавлен. Побережье чёрного моря, не контролируется по всей территории. Про другие области загадывать смысла пока нет. request В варианте на истощение, есть огромный минус. Противник может предпринять действия, которые нивелируют затраты. Может выйти так, что проще было бы реально просто отбомбиться и жить дальше. what