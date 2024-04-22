Украинский аналитик: После получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет
Решение американских законодателей все же оказать Украине значительную помощь позволяет Киеву добиться максимально удобной для себя на текущий момент позиции для перехода к переговорному процессу. Об этом заявил украинский аналитик и блогер Дмитрий Суворов.
Как считает Суворов, после получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет. Блогер признает, что Украина не получит «тысячи самолетов и танков», что позволило бы ей сравняться с Россией по количеству вооружений. Успешное наступление ВСУ в связи с этим тоже не смогут провести.
- считает Суворов.
Если Киев сейчас перейдет к началу переговорного процесса, то, по мнению аналитика, это позволит ему избежать капитуляции. Однако вопрос в том, нужны ли России переговоры с Украиной сейчас? Наша армия очень успешно действует практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. В этой связи останавливаться нам нет никакого смысла.
С другой стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский никакого стремления к переговорам пока не высказывает, а продолжает делать безумные заявления о возможности урегулирования конфликта лишь после полного отвода российских войск со всех территорий, которые Киев считает «своими». Это невозможно, и Москва на такой шаг никогда не пойдет, поэтому пока переговоры выглядят малореальными – без изменения позиции украинской стороны, разумеется.
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