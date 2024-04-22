Пожар на машиностроительном заводе в Воронеже привёл к человеческим жертвам

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Пожар на машиностроительном заводе в Воронеже привёл к человеческим жертвам

Воронежские пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 500 квадратных метров, которое произошло на предприятии «ЭНИКмаш-В». Пожар на этом машиностроительном заводе в Воронеже привел к человеческим жертвам.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации.

Сообщение о возгорании в цеху по производству электрооборудования машиностроительного завода поступило в воронежскую спасательную службу сегодня около девяти часов утра. Огонь также охватил складские помещения. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

В тушении пожара было задействовано 64 сотрудника МЧС и двадцать единиц специальной техники. В ходе мероприятия представители спасательной службы вынесли из помещения пять газовых баллонов – один с кислородом и четыре с пропаном. Уже в начале одиннадцатого пожар удалось полностью потушить.

Во время этого трагического происшествия погибли три работника предприятия. Их смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Еще трех человек удалось спасти. Когда цех загорелся, часть сотрудников не успела своевременно покинуть помещение. Быстро отыскать их было сложно, так как цех наполнился дымом.

Его было так много, что задымление наблюдалось также за территорией завода в Коминтерновском районе Воронежа, где расположено предприятие. Из-за дыма на улицах наблюдались пробки.

Причина возгорания на данный момент пока не установлена.

Также вчера большой пожар произошел на одном из рынков Астрахани.
21 комментарий
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  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 12:29
    А чему там гореть то?
    Ну кроме масла в трансформаторах и гидравлицеской жидкости в прессах.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Ну кроме масла в трансформаторах

      Так масло не только в трансформаторах...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Hitriy Zhuk
      А чему там гореть то?
      Ну кроме масла в трансформаторах и гидравлицеской жидкости в прессах.

      В публикации ясно указано: "представители спасательной службы вынесли из помещения пять газовых баллонов – один с кислородом и четыре с пропаном." Пропан - горючий газ, кислород - катализатор горения. А сколько всего было этих баллонов? И не из них ли произошла утечка? Кроме того, могли применяться какие-то лакокрасочные материалы. Это только мои предположения, подождём, что скажут о причинах компетентные лица.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +2
        Сегодня, 12:49
        Ну газ горит относительно чисто(да и бомбанул бы скорее уж).
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 12:57
          Цитата: Hitriy Zhuk
          Ну газ горит относительно чисто(да и бомбанул бы скорее уж).

          Это верно, но утечка (не обязательно со взрывом) могла спровоцировать начало пожара, а мало ли что в цехе могло ещё быть горючее, например лаки или краски. Мы же не знаем подробности, что там использовалось при производстве.
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            0
            Сегодня, 12:59
            Цитата: Монтесума
            но утечка (не обязательно со взрывом) могла спровоцировать начало пожара, а мало ли что в цехе могло ещё быть горючее, например лаки или краски

            А ведь верно.
          2. Удав КАА Звание
            Удав КАА
            -1
            Сегодня, 13:59
            Цитата: Монтесума
            Мы же не знаем подробности,

            Автор не удосужился даже написать, что производилось в этом цехе, предположительно причины, и назначена ли комиссия по расследованию причин пожара. Возможно это была диверсия. Тогда вопрос к властям: -- А где СМЕРШ, закон о ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ социальной защиты?
            Все это далеко непросто, ох непросто...
    3. DenVB Звание
      DenVB
      +3
      Сегодня, 13:27
      Тем, кто считает, что в цехах нечему гореть:
    4. Андрей Кулигин Звание
      Андрей Кулигин
      0
      Сегодня, 14:28
      смазочные материалы и масло машинное, лакокрасочные материалы, обмотка проводов и кабелей, пластик оборудования ..т.ам всегда есть чему гореть с высокой температурой горения и выделением ядовитых веществ так, что очень трудно потушить
  2. Slon_on Звание
    Slon_on
    +10
    Сегодня, 12:29
    Почему-то напрашивается мысль, что пожары эти возникли не случайно.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:31
      Особенно на рынке в Астрахани?Цитата.

      .Также вчера большой пожар произошел на одном из рынков Астрахани.


      При чём тут пожары и тематика Военного Обозрения?
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 12:34
        Цитата: OrangeBigg
        При чём тут пожары и тематика Военного Обозрения?

        А ну как бандеровцы поджигают? Тоды это диверсия и вполне в тематику.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 12:36
          Могли и свои за деньги устроить,что более вероятно,если это конечно диверсия была,а не несчастный случай.
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 13:49
        Цитата: OrangeBigg
        При чём тут пожары и тематика Военного Обозрения?

        Да при том, что очень велика вероятность, что пожар этот дело рук вражеских спецслужб.
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:41
      Однозначно - не случайно. Людей, конечно, жалко. Но, видимо, на предприятии не до конца отработаны вопросы эвакуации при пожаре. Руководство должно ответить.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 13:00
        Руководство то тут причем,в чём оно виновато?Хотите его снять?А если это пойдёт во вред работе предприятия,а не на пользу?Неизвестно ещё кто прийдёт на смену.
        1. barclay Звание
          barclay
          0
          Сегодня, 13:11
          Руководство тут при всем!!!
          И общее и те, кто отвечает за организацию противопожарной системы безопасности. На уважающих себя предприятиях , регулярно проводят тренировки по эвакуации персонала в экстренных ситуациях. Вот увидите, что после этого случая сейчас объявят о проверках на эту тему. Вот и все. Всё как обычно....
          Руководство , оно не только для распределения зарплаты!
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 13:22
            Не надо гнать на руководство,тем более что оно вам не известно и вы не знаете его профессиональных качеств.Может там люди профессионалы,на своем месте сидят,а сейчас таких трудно найти.А вам лишь бы выгнать, ещё толком не разобравшись в том что там на самом деле произошло и кто виноват.
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 12:34
    Цитата: AllX_VahhaB
    Цитата: Hitriy Zhuk
    Ну кроме масла в трансформаторах

    Так масло не только в трансформаторах...

    Ну хорошо, токарка еще(льют чтоб трения не было).
    Но обин фиг оно локально, в желязяках, пол бетонный, распространяться пожару некуда.
  4. Дво Звание
    Дво
    +8
    Сегодня, 12:41
    Эникмаш-В» выпускает единичными сериями уникальное кузнечнопрессовое оборудование, разрабатывает штамповую оснастку, технологии обработки металлов давлением и горячей объемной штамповки. Проводит сертификационные работы и сертификационные испытания. Изготавливает нестандартное оборудование и ломоперерабатывающее оборудование, отдельные узлы, агрегаты, детали широкой номенклатуры, поковки в объеме до 60 000 штук в месяц. С 2004 года поставляет оборудование на экспорт. Может что и для оборонки делал .Конкретно что сгоревший цех выпускал .В причинах пожара будут разбираться компетентные в своём деле органы.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 13:08
      все правильно, для диверсии не обязательно чисто военное производство уничтожать. Сразу вспомнилась классика - Малыш-Плохиш и его задание: " камни под косы бросать, палки в колеса вставлять". Ничего нового.