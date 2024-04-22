Пожар на машиностроительном заводе в Воронеже привёл к человеческим жертвам

Воронежские пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 500 квадратных метров, которое произошло на предприятии «ЭНИКмаш-В». Пожар на этом машиностроительном заводе в Воронеже привел к человеческим жертвам.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации.Сообщение о возгорании в цеху по производству электрооборудования машиностроительного завода поступило в воронежскую спасательную службу сегодня около девяти часов утра. Огонь также охватил складские помещения. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.В тушении пожара было задействовано 64 сотрудника МЧС и двадцать единиц специальной техники. В ходе мероприятия представители спасательной службы вынесли из помещения пять газовых баллонов – один с кислородом и четыре с пропаном. Уже в начале одиннадцатого пожар удалось полностью потушить.Во время этого трагического происшествия погибли три работника предприятия. Их смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Еще трех человек удалось спасти. Когда цех загорелся, часть сотрудников не успела своевременно покинуть помещение. Быстро отыскать их было сложно, так как цех наполнился дымом.Его было так много, что задымление наблюдалось также за территорией завода в Коминтерновском районе Воронежа, где расположено предприятие. Из-за дыма на улицах наблюдались пробки.Причина возгорания на данный момент пока не установлена.Также вчера большой пожар произошел на одном из рынков Астрахани.

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