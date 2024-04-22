The Financial Times: Союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО

29
The Financial Times: Союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО

Согласно данным газеты Financial Times, партнёры из Евросоюза и Североатлантического альянса оказывают сильное давление на власти Испании и Греции, чтобы эти страны передали Украине свои системы ПВО.

В НАТО и ЕС считают, что средства ПВО этих двух стран более нужнее Киеву, нежели им самим, пишет издание. Стоит добавить, что в отличие от Испании у Греции есть чего опасаться, так как она находится в довольно натянутых отношениях с Турцией, хотя обе страны являются членами НАТО.



Источники газеты сообщают, что в ходе саммита лидеров Евросоюза, состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе, испанского и греческого премьеров Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пытались убедить в необходимости передать Украине часть систем ПВО.

По данным Financial Times, у Мадрида и Афин на вооружении находится как минимум десять зенитных ракетных комплексов Patriot и ряд других систем ПВО. Есть у Греции и российские системы С-300, которые особенно хочет заполучить Киев. При этом отмечается, что подобные системы имеются и у Польши с Румынией, но на эти страны не оказывают особого давления, так как они имеют «более уязвимое расположение» на границе с Украиной.

Ожидается, что на Грецию и Испанию продолжат давить и на встрече в Люксембурге глав МИД и Минобороны стран ЕС.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Загребун Звание
    Загребун
    +4
    Сегодня, 12:31
    Турки полностью согласны. Зачем Греции системы ПВО?
    1. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 12:32
      Это хорошая шутка. Им это не нужно, когда мы все знаем, что происходит между Турцией и Грецией. С другой стороны, Марокко перевооружается на нефтедоллары Персидского залива и при сотрудничестве с США и Францией, по-прежнему претендуя на Сеуту, Мелилью и Канарские острова.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:35
      Турки полностью согласны. Зачем Греции системы ПВО?

      Ну да... Почему бы Кипру не стать полностью турецким...??? fool
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Lev_Russia
        Ну да... Почему бы Кипру не стать полностью турецким...???

        Полностью никогда не станет - там британская авиабаза!
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 12:45
          И что...??? Владели империей "над которой никогда не заходило солнце" и отовсюду ушли... Почему бы им и на Кипре не сделать то же самое...???
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -2
            Сегодня, 12:50
            Цитата: Lev_Russia
            Владели империей "над которой никогда не заходило солнце" и отовсюду ушли...

            А откуда они, по настоящему, ушли? Из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Гибралтара? Разве что из Индии. Да и то - в Индии государственный язык - английский! Все бы так уходили! В каких бывших республиках СССР русский язык имеет статус государственного?
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +1
              Сегодня, 13:03
              Пардон, я не понял, а где британские военные базы в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии...??? В Африке вроде что-то ещё и осталось... И при чём здесь английский язык...??? Он в этих странах был изначально, ибо основаны они англоязычными мигрантами...А Вы, извините, на полном серьёзе считаете англосаксонский мир единым целым...??? Ну и насчёт русского языка, раз уж задан вопрос... в Белоруссии он признан государственным (вместе с белорусским), в Казахстане и Киргизии — официальным (используется наряду с государственным языком в различных учреждениях), в Таджикистане — языком межнационального общения...
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 13:13
                Цитата: Lev_Russia
                И при чём здесь английский язык...??? Он в этих странах был изначально, ибо основаны они англоязычными мигрантами...

                Индия основана англоязычными мигрантами?
                Пардон, я не понял, а где британские военные базы в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии...???

                Кто является главой этих государств? wink
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  -1
                  Сегодня, 13:20
                  Ну во первых в Индии есть ещё и суахили, а во вторых, при чём здесь "Кто является главой этих государств?"...??? Ну раз вы знаете кто, сами себе и ответьте... На сим разрешите откланяться... Притомился что-то... hi
              2. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 13:19
                Цитата: Lev_Russia
                А Вы, извините, на полном серьёзе считаете англосаксонский мир единым целым...???

                Судя по тому как они французов с подводными лодками опустили, да.
                Цитата: Lev_Russia
                в Казахстане и Киргизии — официальным (используется наряду с государственным языком в различных учреждениях), в Таджикистане — языком межнационального общения...

                Всё это химеры, при чём временные... Дальше будет так же как на Украине...
            2. topol717 Звание
              topol717
              +1
              Сегодня, 13:04
              Цитата: AllX_VahhaB
              А откуда они, по настоящему, ушли?

              Из США и Индии. А еще потеряли монопольное право торговли в своих колониях.
              После этого можно сказать ушли отовсюду. Ибо сейчас для них Австралия и Канада ничем не отличается от остальной Европы.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 12:40
      Загребун.Извиняюсь ,не прочитал ваш грамотный комент. hiТут испанец Карлос подоспел с Канарами.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 12:46
        Ну НАТО и ЕС скоро могут посчитать что грекам и испанцам не нужно и трусы носить - а зачем? Там тепло и вообще.... wassat Я просто в очередной раз поражаюсь что НАТО и ЕС навязывают своё мнение двум независимым (пусть даже если считать формально) странам. Лезут ведь везде и навязывают свое мнение кому и что делать, как поступать, что говорить......
        1. Загребун Звание
          Загребун
          0
          Сегодня, 12:50
          Угу. Организация созданная с участием страны и обязанная обслуживать интересы этой страны, ставит в позу пьющего оленя своего создателя.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:35
    «Союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию» —

    — Говнодавы ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:38
    Эрдоган только за , передачу Грецией ЗРК ПВО Украине.Журналюги из одного мешка с зе кокс нюхает.После нашей победы на Украине ,ЕС столкнётся с такими центробежными силами что им и не снилось.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:47
      Султан вообще будет счастлив если греки вообще всё вооружение отдадут Украине.
      Там потом останется просто ввести турецких джигитов на территорию Греции - и все дела.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:53
        Дмитрий ,наш рыболовный флот ещё вернётся на Канары.. Место шикарное и всё есть и трудолюбивые испанцы.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:53
          наш рыболовный флот ещё вернётся на Канады

          good

          Андрей, hi
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 12:56
            Т- 9,писал навальнёнок.Не отключаю только иза того что с сыном переписываюсь,без политики ( Т9) смирный.Кстати в Канаде ,из за природного пожара на грани эвакуациия персонала нефтедобывающего района.Пусть всё сгорит к чертям.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 13:00
              laughing Да всё нормуль. Про Канады я как раз всё понял. Но именно и в Канады я тоже не против чтобы наши там появились. wink
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 13:05
                Честно говоря жду засады для Англии от терминатора Аргентины ,Фолкленды Англии не нужны по мнению США ,что они просто так свои Ф- 16 продали ,через Данию.И причём с боекомплектом,с избытком против англицкой базы на фолклендах- там вроде на шельфе нефть и газ нашли.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 13:06
                  Бритосы ещё нажгутся через свои хотелки и хитро-пакости.... ИМХО.
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 13:02
    Это все понятно. Интересно, чем собираются отвечать кремлевские мечтатели, кроме воздевания захаровских рук к небу? Они уже сейчас должны в режиме 24/7 бегать по восточной азии, разъясняя непонятливым/ тугодумным партнерам пользу/необходимость антиколониальной/антитеррористической коалиции. А на поле боя должны в том же режиме разносить логистику, чтобы большая часть этой музыки сюда не доехала. В этом смысле не видно никакой политической инициативы ни со стороны кремля, ни других ветвей власти. Мы их на какой х.р.е.н выбирали? Чтобы они и дальше изображали булгаковского иисуса пополам с киношным дартаньяном за чужой счет?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:35
      Как вы мне нравитесь.От вас салом от солнцепёка прёт за версту.3 года назад украинцы и сочутствующие им были интересней,был какой-то азарт на сайте.Идите в РИА новости ставьте лайки.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 13:55
        Уважаемый, "сильно нравлюсь", ставьте "лайки" и топайте лесом. Свое мнение высказываю, в чем проблема? К сожалению, нередко попадаю. Или нужно озвучить ваше? Его и так в центральных новостях хватает.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 14:09
          А вы ещё читаете центральные новости.Я их читаю и проверяю.У меня пенсия далеко за средней.Ни в одной партии не состоял.Да и немножко работаю 7 раз в месяц,доход выше среднего.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 14:15
            Рад да вас/пенсию/доходы/внепартийность. Вам же никто не мешает здесь говорить? И вы постарайтесь. Мне лично больно смотреть на происходящее, начиная с 2014-го, оттого и мнение такое, другого нет.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:25
    Идёт давильня и... так они сами под все это легли, ещё и повижгивали, в предвкушении... а оно вот так теперь.