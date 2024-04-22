The Financial Times: Союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО

Согласно данным газеты Financial Times, партнёры из Евросоюза и Североатлантического альянса оказывают сильное давление на власти Испании и Греции, чтобы эти страны передали Украине свои системы ПВО.В НАТО и ЕС считают, что средства ПВО этих двух стран более нужнее Киеву, нежели им самим, пишет издание. Стоит добавить, что в отличие от Испании у Греции есть чего опасаться, так как она находится в довольно натянутых отношениях с Турцией, хотя обе страны являются членами НАТО.Источники газеты сообщают, что в ходе саммита лидеров Евросоюза, состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе, испанского и греческого премьеров Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пытались убедить в необходимости передать Украине часть систем ПВО.По данным Financial Times, у Мадрида и Афин на вооружении находится как минимум десять зенитных ракетных комплексов Patriot и ряд других систем ПВО. Есть у Греции и российские системы С-300, которые особенно хочет заполучить Киев. При этом отмечается, что подобные системы имеются и у Польши с Румынией, но на эти страны не оказывают особого давления, так как они имеют «более уязвимое расположение» на границе с Украиной.Ожидается, что на Грецию и Испанию продолжат давить и на встрече в Люксембурге глав МИД и Минобороны стран ЕС.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»