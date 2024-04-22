Латвия пообещала поделиться с Украиной средствами ПВО, но малой дальности

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Латвия пообещала поделиться с Украиной средствами ПВО, но малой дальности

Латвия приняла решение присоединиться к так называемой «коалиции ПВО» и внести свой вклад в противовоздушную оборону Украины. Как заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, Рига поставит Киеву зенитные комплексы.

Латвия готова поправить ситуацию с системами ПВО на вооружении украинской армии и поставить ВСУ некоторое количество зенитных комплексов. А поскольку у латвийской армии комплексов Patriot на вооружении нет, то украинцы получат зенитные системы малой дальности. Какие именно, Спрудс не рассказал, но отметил, что речь идет о «более широком спектре» средств ПВО.



Латвия тоже внесет свой вклад активами ПВО

— заявил министр.

Стоит отметить, что на вооружении ВВС Латвии, к которым относится и ПВО, в основном стоят переносные зенитные ракетные комплексы западного производства, например шведские RBS 70. То есть все то, что у Киева и так имеется. Зеленскому срочно нужны комплексы, способные поражать российские ракеты и дроны на большой дальности, а ему суют ПЗРК.

Впрочем, у Латвии есть шанс дать Украине то, что она хочет. Все дело в том, что в прошлом году Латвия и Эстония заключили соглашение с Германией о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Потенциально поставка должна пройти в этом году, по крайней мере, такое желание выразили обе республики. Количество заказанных пусковых установок не разглашается, но одну-две можно передать Киеву. Только на это Латвия не пойдет, потому что «самим нужно».
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:32
    «Латвия пообещала поделиться с Украиной средствами ПВО» —

    — Масксеть свою отдадут Украине ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Масксеть свою отдадут Украине ...

      Не отдадут ! Они ей всю Латвию маскируют ! stop
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 12:57
        "... Зеленскому срочно нужны комплексы, способные поражать российские ракеты и дроны на большой дальности, а ему суют ПЗРК."
        ********
        На "большой дальности", это для поля боя. А там у Киева шансов нет...

        А вот RBS 70, переданные балтийскими лимитрофами, они же - "ПЗРК", весьма подойдут для ведения киевскими бандеро - нациками и их агентурой террористических и диверсионных акций на российской территории. И на освобождённых территориях, входящих в состав России...

        И это одна из ставок лимитрофов в их перманентном стремлении нагадить Москве...

        .
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 12:39
      Клопы лимитрофы на гной исходят лишь бы нам на гадить... Надеюсь всё это фиксируется и когда будем итоги подбивать мы всё за это с них спросим... Совсем страх потеряли...
    3. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Латвия пообещала поделиться с Украиной средствами ПВО» —
      А поскольку у латвийской армии комплексов Patriot на вооружении нет, то украинцы получат зенитные системы малой дальности.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:51
    Латвия приняла решение присоединиться к так называемой «коалиции ПВО»
    Теперь украинцы должны быть спокойны за свою ПВО. Латвия располагает шведскими ПЗРК (было 18 шт.), Испания разместила на ее территории свои системы ПВО средней дальности, одним словом Латвия сама надеется только на НАТО. Поэтому конечно этот "широкий" жест не зря сопровождается громкой информационной компанией.
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 13:31
    атвия готова поправить ситуацию с системами ПВО на вооружении украинской армии и поставить ВСУ некоторое количество зенитных комплексов. А поскольку у латвийской армии комплексов Patriot на вооружении нет, то украинцы получат зенитные системы малой дальности. Какие именно, Спрудс не рассказал, но отметил, что речь идет о «более широком спектре» средств ПВО.

    Прибалтийские зенитные системы малой дальности