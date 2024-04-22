Командование ВСУ назначило нового спикера своей южной группировки вместо уволенной Гуменюк

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Командование ВСУ назначило нового спикера своей южной группировки вместо уволенной Гуменюк

Командование украинской армии назначило нового официального спикера южной группировки ВСУ. Вместо уволенной с должности Натальи Гуменюк освещать версию Киева событий на южных участках фронта будет Дмитрий Плетенчук, ранее занимавший должность спикера Военно-морских сил ВСУ.

Формальной причиной увольнения Гуменюк с должности стали многочисленные претензии со стороны представителей украинской прессы, утверждавших, что она якобы препятствовала "освещению военных преступлений ВС РФ", одним из которых, по версии киевского режима, является затопление части Херсонской области России после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Некоторые особо "патриотичные" украинские СМИ даже пытались обвинить спикера ВСУ в работе на Кремль. Увольнение Гуменюк произошло после того, как около 150 украинских и западных журналистов потребовали от Сырского не допускать ее к любому управлению коммуникациями.



Однако, увольнение Гуменюк, вероятнее всего, является частью планомерной зачистки в структурах ВСУ людей, явно или тайно симпатизирующих бывшему главкому ВСУ Залужному. Заменив Гуменюк на маявшегося бездельем ввиду отсутствия у Киева военно-морского флота Плетенчука, офис Зеленского совершил очередной шаг к полному избавлению в ВСУ людей Залужного, что особенно актуально накануне утраты главой киевского режима Владимиром Зеленским и так весьма условных остатков своей легитимности.
20 комментариев
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  1. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +2
    Сегодня, 13:20
    «А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь».
    -Крылов-
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:27
      Ух какой откормленный хряк... Гуменюк то похудее была... Его бы на ЛБС, да на убой... А тут сиди, штаны протирай... Не всем так везёт... laughing
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 13:32
      ВМС- нет. Спикер- есть. Впридачу-12 адмиралов. Ой, сЭлооооооооо.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 13:22
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Командование ВСУ назначило нового спикера своей южной группировки вместо уволенной Гуменюк

    Если кто помнит звездобола Тымчука, так вот этот круче и забористее раз в 10 , он до сих пор рассказывает истории про ВМФ Украины , пидводные човны , которых бороздят Атлантику и Средиземье.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:23
      А чогож тады эти човны пидводные никто не бачить? wassat Потому что пид водой не видно ????? lol
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 13:26
        кому надо , тот бачит , достаточно просто опрокинуть пару стаканов горилки или нюхнуть дорожку из колумбийского порошка wassat
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 13:32
      Так они туда только сказочников и назначают.Примеров уйма.Настало время офигенных историй.

      .В Киеве, однако, заявили, что российский дальний бомбардировщик якобы был сбит. Источник «РБК-Украина» заявил, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае якобы стало результатом операции Главного управления разведки (ГУР). Украинские СМИ утверждают, что это первый самолет стратегической авиации, который смогли сбить ВСУ.В дальнейшем ответственность за предполагаемое сбитие Ту-22 взяли Воздушные силы Украины. Об этом заявил командующий воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

      Следом в эфире украинского телемарафона выступил спикер воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, уничтожение бомбардировщика стало «своего рода вендеттой» за успешные удары ВКС РФ по украинским позициям в районе Чернигова.

      «Думаю, они там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые в свое время сбили «Кинжал», впервые сбили «Циркон». Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ждем теперь Ту-95», — похвастался Евлаш.
      Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов не стал выступать в украинских СМИ, но дал короткое объяснение западным журналистов. По его словам, Ту-22М3 «неделю караулили в засаде».По его версии, самолет якобы был подбит на расстоянии 308 км неким новым оружием, которое создали украинские инженеры.


      https://dzen.ru/a/ZiTeYcrpMkROOI-n

      «Внешнего воздействия на бомбардировщик не было, это подтверждают в том числе очевидцы трагедии, летевшие рядом на другом Ту-22. С таким же заявлением выступило Министерство обороны РФ и многие аналитики. Причиной падения самолета стали технические неполадки и возгорание двигателя. Это видно и на записи крушения — аппарат падал с возгоранием задней части, но целым. В распоряжении киевского режима нет ракет, способных пролететь 400 км от линии фронта. Даже если бы они и правда неделю «мариновали» модифицированную С-200 сидя «в засаде», она все равно бы не улетела дальше, чем на 300 км. А самая дальнобойная система ПВО у ВСУ — это ЗРК Patriot с максимальной дальностью 120-150 км. Перед нами очередной рецепт информационного вброса Киева: релевантный информационный повод, видео из подвала с содержанием уровня «ничего не понятно, но очень интересно», речь чиновника с серьезным лицом. Доказательства добавлять не обязательно. Красивая картинка для освоения бюджетов «западных партнеров» готова», - отметил Telegram-канал «Война с фейками».

      Telegram-канал «Грантоед.by» отметил, что падение бомбардировщика видели многие, и некоторые успели заснять — однако на видео нет ни следа от ракеты, ни облака, остающегося после разрыва: самолет падает в «плоском штопоре», не заваливается на бок, что происходит после попадания, его конструкция целая.

      «Тем не менее для более красивой „перемоги“ представители ГУР добавили, что благодаря сбитию Ту-22М3 экипаж второго бомбардировщика, якобы выходящего на пуск ракет по военным объектам Украины, принял решение развернуть самолет и отказаться от удара», — отмечает автор канала.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 13:33
        туда других нельзя назначать иначе весь "переможный план" посыпется , как картонный домик laughing
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 13:47
        Видел ролик, как наши вертолётчики благодарили пехоту за то, что та чистит окрестности наших аэродромов от украинских групп, которые со стингерами караулят пролетающие вертолёты.
        Хотя, может быть мне и привиделось. Ибо такого не может быть никогда.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:22
    «Дмитрий Плетенчук, ранее занимавший должность спикера Военно-морских сил ВСУ» —

    — Про Военно-морские силы,в связи с отсутствием,рассказывать уже нечего ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:35
      Как отсутствие? А адмиралы? bully
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:36
      та нее , то вы просто не знаете про пидводные човна , бороздящие Атлантику и броинрованные кавуновозы на Днепре fellow
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 13:38
        «та нее , то вы просто не знаете про пидводные човна» —
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 13:42
          ну вот сами нашли фотоотчет из похода на москалей по дну Днепра, а говорите, что ВМФ Украины нет ...да даже если и нет , то спикер ВМФ Украины обьяснит, что все таки есть bully
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 13:24
    Одна говорящая голова сменилась на другую говорящую голову.
    Это, примерно, как если бы мы дома поменяли телевизор одной марки на телевизор другой марки
    Телеканалы остались прежние.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 13:37
      У них в ВМС была такая передача о буднях ВМСУ-" Бриз" называется. Как то смотрел в ютубе: Ведущая- типичная селянская Наталка,в кителе,накрашкнная до поросячего визга и главное- на рукавах- нашивки плавсостава. Просто жесть!!)))
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:27
    Куратором на западе надоели рапорт от гуменюк,западный читатель ( даже самые отьявленные ) начали понимать что дело пахнет керосином.Наши агенты влияния сразу на задницу сажают таких комментаторов.Вы не можете представить ,очень много народу в ЕС и США считает ,что у России Бонба есть и её будут запускать катапультами,батутами.Замечу сми США и ЕС ни когда не коментируют наши пуски МБР. Нет пусков в СМИ ,нет угрозы сатанинскому миру.Они в домике,но из этого домика мы их вытащим.
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 13:35
    Испанская пословица гласит, что старому ослу не следует давать новую упряжь.
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 13:42
    Очередной Микола по кличке желудок.
  9. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 14:05
    очередной спикеррррррфон г.г.г.г