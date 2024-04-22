Командование ВСУ назначило нового спикера своей южной группировки вместо уволенной Гуменюк
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Командование украинской армии назначило нового официального спикера южной группировки ВСУ. Вместо уволенной с должности Натальи Гуменюк освещать версию Киева событий на южных участках фронта будет Дмитрий Плетенчук, ранее занимавший должность спикера Военно-морских сил ВСУ.
Формальной причиной увольнения Гуменюк с должности стали многочисленные претензии со стороны представителей украинской прессы, утверждавших, что она якобы препятствовала "освещению военных преступлений ВС РФ", одним из которых, по версии киевского режима, является затопление части Херсонской области России после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Некоторые особо "патриотичные" украинские СМИ даже пытались обвинить спикера ВСУ в работе на Кремль. Увольнение Гуменюк произошло после того, как около 150 украинских и западных журналистов потребовали от Сырского не допускать ее к любому управлению коммуникациями.
Однако, увольнение Гуменюк, вероятнее всего, является частью планомерной зачистки в структурах ВСУ людей, явно или тайно симпатизирующих бывшему главкому ВСУ Залужному. Заменив Гуменюк на маявшегося бездельем ввиду отсутствия у Киева военно-морского флота Плетенчука, офис Зеленского совершил очередной шаг к полному избавлению в ВСУ людей Залужного, что особенно актуально накануне утраты главой киевского режима Владимиром Зеленским и так весьма условных остатков своей легитимности.
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