«Они боятся России»: Зеленский пожаловался на западных союзников, не пожелавших сбивать российские ракеты над Украиной

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«Они боятся России»: Зеленский пожаловался на западных союзников, не пожелавших сбивать российские ракеты над Украиной

Западные союзники боятся Россию, поэтому не помогают Украине так же, как Израилю, заявил Зеленский в интервью очередному иностранному изданию. Запад отказывается защищать Украину так же, как Израиль.

Зеленский снова поплакался в жилетку представителям прессы, пожаловавшись на то, что западные страны не хотят защищать Украину. По его словам, всё дело в том, что они просто боятся России, сделав из «украинских жертв» очередной элемент своей политики.



Если страны не помогают Украине своими силами, потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они действительно боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это означает, что они уверены, что не будет войны с Ираном

— заявил Зеленский, добавив, что был «в шоке», когда узнал о том, как западная коалиция отбила атаку на Израиль.

Глава киевской хунты сделал вид, будто не понимает, в чем разница между Украиной и Израилем, напомнив журналистам, что обе страны не являются членами НАТО и являются союзниками Запада. При этом отношение к ним разное, те же Франция с США и Британией защищают Израиль, не желая сбивать российские ракеты над Украиной.

Напомним, что ранее представители США и Великобритании буквально на пальцах и хорошем английском языке объяснили Зеленскому, что не нужно сравнивать атаку Ирана с атакой России, это две совершенно разные страны. Поэтому как бы не жаловался украинский президент, но помощи от Запада в этом компоненте он не получит. Тем более, что Зеленский уже давно согласился менять жизни украинских военных на американские доллары.
16 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 13:04
    «Они боятся России»: Зеленский пожаловался на западных союзников

    Они боятся России, а клоун не боится... Путин, ты зачем обещал Нетаньяху не трогать этого заморыша...??? Может всё таки забрать своё обещание... Пусть боится...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:05
      Просто кал трогать - неэстетично и неприлично. Кому охота в кале ковырятся?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:13
        западные страны не хотят защищать Украину
        Вот жеж гниды ! Поматросили и бросили ! crying
    2. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      0
      Сегодня, 13:18
      Если страны не помогают Украине своими силами, потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они действительно боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это означает, что они уверены, что не будет войны с Ираном

      Неужели прозрел малахольный? Даже большие дяденьки боятся силы, а не боится только глупец!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:05
    «Глава киевской хунты сделал вид, будто не понимает, в чём разница между Украиной и Израилем» —

    — Под дурака закосил ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 13:08
      ИМХО зеле и косить не надо..... Всё и так естественно.
  3. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +1
    Сегодня, 13:08
    сбивать российские ракеты над украиной из стран НАТО - это прецедент - НЕ будет этого
    это отправная точка чтобы минимум сбивать разведывательные БПЛА у границ РФ
    тогда сможем в ответ приземлить тот же Глобал Хоук
    - а как же целеуказания для ударов по крымскому мосту (?) - Зелю че то понесло не туда
    США и так уже воюют с РФ - "Вьетнам" 2.0
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 13:09
    Западные союзники боятся Россию, поэтому не помогают Украине так же, как Израилю, заявил Зеленский

    Ну ты то, перчатка резиновая, никого не боишься по одной причине - вечный западный подсос и домик в западной же деревне с крупным счетом в их банке
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:10
      Зеля то как раз и боится - что его сами хозяева грохнут когда он станет не сильно нужен... Слишком много знает, слишком во многое был вовлечён, слишком много сам наворотил - таких просто так не отпускают свалить на сторону.....
  5. Рыцарь_Печfльного_Образа
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    -1
    Сегодня, 13:10
    Так в чем он неправ? Действителтно боятся, с**т и бз**т!
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:17
    Зеленский снова поплакался в жилетку представителям прессы, пожаловавшись на то

    Жилетка промокла давно уже.... просушить надоть... wassat
  7. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -2
    Сегодня, 13:41
    после того как их советники и наемники убили столько наших людей они бояться? а кто боится трогать Зеленского?
  8. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 13:46
    Глава киевской хунты сделал вид, будто не понимает, в чем разница между Украиной и Израилем, напомнив журналистам, что обе страны не являются членами НАТО и являются союзниками Запада.

    Дело в том, что еврейское лобби США очень сильно и, во многом управляет Америкой. Сами вспомните евреев в администрации президента.
  9. Mike777 Звание
    Mike777
    +2
    Сегодня, 13:51
    The truth is because Russia have large nuclear weapons that can hit any where in all NATO cities, so the are afraid of there civilization and lands becoming radioactive poisoned and waste
  10. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 14:02
    Самый лучший и высокооплачиваемый актёр на планете. Как отыгрывает президента. good
  11. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 14:11
    Я полагаю в скором времени они будут готовы. Уважать РОССИЮ.