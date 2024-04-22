Если страны не помогают Украине своими силами, потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они действительно боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это означает, что они уверены, что не будет войны с Ираном

Западные союзники боятся Россию, поэтому не помогают Украине так же, как Израилю, заявил Зеленский в интервью очередному иностранному изданию. Запад отказывается защищать Украину так же, как Израиль.Зеленский снова поплакался в жилетку представителям прессы, пожаловавшись на то, что западные страны не хотят защищать Украину. По его словам, всё дело в том, что они просто боятся России, сделав из «украинских жертв» очередной элемент своей политики.— заявил Зеленский, добавив, что был «в шоке», когда узнал о том, как западная коалиция отбила атаку на Израиль.Глава киевской хунты сделал вид, будто не понимает, в чем разница между Украиной и Израилем, напомнив журналистам, что обе страны не являются членами НАТО и являются союзниками Запада. При этом отношение к ним разное, те же Франция с США и Британией защищают Израиль, не желая сбивать российские ракеты над Украиной.Напомним, что ранее представители США и Великобритании буквально на пальцах и хорошем английском языке объяснили Зеленскому, что не нужно сравнивать атаку Ирана с атакой России, это две совершенно разные страны. Поэтому как бы не жаловался украинский президент, но помощи от Запада в этом компоненте он не получит. Тем более, что Зеленский уже давно согласился менять жизни украинских военных на американские доллары.