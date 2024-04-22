Ходаковский о европейской помощи Киеву: те, кто раньше прислуживал фашистам, делают это снова
Глава чехословацкого правительства в изгнании в годы Второй мировой войны Эдвард Бенеш упрекал своих соотечественников за ту легкость, с которой они восприняли нацистскую оккупации. Да, в Чехии существовало Сопротивление, но единственным его ярким поступком стала ликвидация Рейнхарда Гейдриха, осуществленная при помощи британской спецслужбы.
Об этом рассуждает в своем Telegram-канале заместитель главы Росгвардии по ДНР и основатель легендарной бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.
Он отмечает, что значительная часть населения Европы в годы войны сотрудничала с гитлеровцами. И теперь те, кто раньше прислуживал фашистам, сегодня делают это снова.
Так Ходаковский говорит о европейской помощи, оказываемой Киеву. Как и тогда, в наше время вся Европа точно так же работает на фашистский режим – отмечает офицер. Он называет происходящее красной линией, проходящей через время и пространство.
Дания готовит боевую авиацию для отправки ВСУ, а норвежцы организуют закупки систем противовоздушной обороны. Военную помощь киевскому режиму оказывают Франция, Финляндия, Болгария, Румыния и другие государства Европы.
Ходаковский уверен, что европейцы прекрасно понимают, что оказывают помощь нацистскому режиму, который правит в Киеве. По его словам Украина полностью перепачкана в «коричневой субстанции».
Ранее, комментируя появление в Славянске наемников из Франции, замглавы Росгвардии в ДНР отмечал, что французский Иностранный легион никогда не отличался высокой боеспособностью.
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