Ходаковский о европейской помощи Киеву: те, кто раньше прислуживал фашистам, делают это снова

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Ходаковский о европейской помощи Киеву: те, кто раньше прислуживал фашистам, делают это снова

Глава чехословацкого правительства в изгнании в годы Второй мировой войны Эдвард Бенеш упрекал своих соотечественников за ту легкость, с которой они восприняли нацистскую оккупации. Да, в Чехии существовало Сопротивление, но единственным его ярким поступком стала ликвидация Рейнхарда Гейдриха, осуществленная при помощи британской спецслужбы.

Об этом рассуждает в своем Telegram-канале заместитель главы Росгвардии по ДНР и основатель легендарной бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.

Он отмечает, что значительная часть населения Европы в годы войны сотрудничала с гитлеровцами. И теперь те, кто раньше прислуживал фашистам, сегодня делают это снова.

Так Ходаковский говорит о европейской помощи, оказываемой Киеву. Как и тогда, в наше время вся Европа точно так же работает на фашистский режим – отмечает офицер. Он называет происходящее красной линией, проходящей через время и пространство.

Дания готовит боевую авиацию для отправки ВСУ, а норвежцы организуют закупки систем противовоздушной обороны. Военную помощь киевскому режиму оказывают Франция, Финляндия, Болгария, Румыния и другие государства Европы.

Ходаковский уверен, что европейцы прекрасно понимают, что оказывают помощь нацистскому режиму, который правит в Киеве. По его словам Украина полностью перепачкана в «коричневой субстанции».

Ранее, комментируя появление в Славянске наемников из Франции, замглавы Росгвардии в ДНР отмечал, что французский Иностранный легион никогда не отличался высокой боеспособностью.
3 комментария
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  1. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 14:07
    а что вы хотели. люди есть хорошие есть и ........... вот там их больше. у нас тоже хватает них меньше и они ждуны.а кому совсем не втерпежь отправились в изрииииииииль.
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:26
    По его словам Украина полностью перепачкана в «коричневой субстанции»
    Какие правильные слова! wink
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:29
    А что не так с фашизмом то у Ходаковского? Вон "русский философ" Ильин году в 1948-ом писал в одном из своих трудов, что "...фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования ни создать свою культуру....".