Вооруженные силы Российской Федерации применили аэрозольную завесу, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений в населенном пункте Белогоровка. Это следует из сообщений российских военных источников.Как следует из сообщений, подразделения российской армии после применения аэрозольной завесы смогли занять несколько опорных пунктов ВСУ, которые ранее контролировались противником. Таким образом, было обеспечено продвижение к населенному пункту на более близкое расстояние, если учесть, что занятые новые позиции находятся прямо на подступах к Белогоровке.Напомним, что аэрозольной завесой называют образование маскирующего аэрозоля, которое скрывает объект от предполагаемых субъектов нападения. В данном случае аэрозольная завеса позволила нашим войскам скрытно приблизиться к позициям противника.Бои у Белогоровки на Краснолиманском направлении идут давно. Здесь находится довольно многочисленная и активная группировка сил и средств противника, что достаточно затрудняет действия российских подразделений по штурму населенного пункта. Тем не менее, и на этом участке фронта положение украинских формирований стремительно ухудшается.Киевский режим оказывается не в состоянии одновременно сдерживать натиск российских войск сразу на нескольких «горячих» направлениях, учитывая, что и на других участках фронта – Артемовском, Авдеевском, Марьинском, Ореховском, Купянском, ситуация для украинской армии оказывается едва ли не более худшей.

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