Минобороны подтвердило переход Новомихайловки под полный контроль российских войск
Очередные сутки спецоперации прошли без больших изменений, но с продвижением российских войск на некоторых участках. Минобороны подтвердило освобождение Новомихайловки, накануне вечером российские войска окончательно зачистили западные окраины села, противник отступил к Парасковиевке, перекрывающей путь к Константиновке. Однако наши подразделения уже начали продвижение в этом направлении.
— говорится в сообщении Минобороны.
Также на этом направлении бои идут в районах Белогоровка, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое. Отражены три контратаки ВСУ в районах Богдановка и Победа.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в районе населенного пункта Терны. У Григоровки отражены четыре контратаки националистов из «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России). Войска группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак ВСУ в районах Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи.
Войска группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Старомайорское, Угледар, Урожайное и Червоное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Новоандреевка и Степовое.
Общие потери ВСУ по всей линии фронта за сутки составили: по личному составу — 940 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — одна БМП Marder и 27 единиц различного автотранспорта; по артиллерии — две САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30 и FH-70, а также четыре станции РЭБ «Анклав», «Нота» и «Буковель-AD». Уничтожен склад боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: позиционный район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбито 240 украинских беспилотников.
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