«Они лучше разбираются в технологиях»: Зеленский выступил за участие украинской молодёжи в боевых действиях
Зеленский хочет отправить на фронт украинскую молодежь, поскольку она «разбирается в современных технологиях». Об этом он заявил в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.
По убеждению Зеленского, молодежь Украины непременно должна участвовать в боевых действиях, поскольку у нее лучшее физическое состояние, к тому же молодые люди лучше разбираются в современных технологиях типа беспилотников, киберзащиты и т. д. По его словам, современная война стала технологичной, поэтому без молодого поколения на ней не обойтись. До этого два года обходились, а тут вдруг оказалось, что без молодых никуда.
— заявил украинский президент.
Со своей стороны отметим, что Зеленский в очередной раз соврал, говоря о причинах снижения возраста мобилизованных. Дело тут вовсе не в современных технологиях, а в том, что на сегодняшний день некого мобилизовывать, на Украине практически не осталось мужиков в возрасте 30–50 лет, они все на фронте или кладбищах. Сырский требует от 300 до 400 тысяч мобилизованных, чтобы удержать фронт, а взять их негде, ТЦК не в состоянии загнать в окопы такое количество людей за короткое время. Здесь только один выход — снижать возрастную планку и гнать на фронт молодое поколение, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Сейчас на Украине делается всё, чтобы воевать не только до последнего украинца, но и украинки. Про мобилизацию женщин уже говорят открыто, причем не в тыловые подразделения, как уверялось раньше, в штурмовые на передний край. Заговорили о возвращении в школы начальной военной подготовки. Киев вовсю демонстрирует Вашингтону, что готов ради процветания Америки воевать до конца, лишь бы денег давали.
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