«Они лучше разбираются в технологиях»: Зеленский выступил за участие украинской молодёжи в боевых действиях

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«Они лучше разбираются в технологиях»: Зеленский выступил за участие украинской молодёжи в боевых действиях

Зеленский хочет отправить на фронт украинскую молодежь, поскольку она «разбирается в современных технологиях». Об этом он заявил в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.

По убеждению Зеленского, молодежь Украины непременно должна участвовать в боевых действиях, поскольку у нее лучшее физическое состояние, к тому же молодые люди лучше разбираются в современных технологиях типа беспилотников, киберзащиты и т. д. По его словам, современная война стала технологичной, поэтому без молодого поколения на ней не обойтись. До этого два года обходились, а тут вдруг оказалось, что без молодых никуда.



Более молодые люди сейчас нужны, потому что более современная война

— заявил украинский президент.

Со своей стороны отметим, что Зеленский в очередной раз соврал, говоря о причинах снижения возраста мобилизованных. Дело тут вовсе не в современных технологиях, а в том, что на сегодняшний день некого мобилизовывать, на Украине практически не осталось мужиков в возрасте 30–50 лет, они все на фронте или кладбищах. Сырский требует от 300 до 400 тысяч мобилизованных, чтобы удержать фронт, а взять их негде, ТЦК не в состоянии загнать в окопы такое количество людей за короткое время. Здесь только один выход — снижать возрастную планку и гнать на фронт молодое поколение, чтобы окончательно уничтожить Украину.

Сейчас на Украине делается всё, чтобы воевать не только до последнего украинца, но и украинки. Про мобилизацию женщин уже говорят открыто, причем не в тыловые подразделения, как уверялось раньше, в штурмовые на передний край. Заговорили о возвращении в школы начальной военной подготовки. Киев вовсю демонстрирует Вашингтону, что готов ради процветания Америки воевать до конца, лишь бы денег давали.
20 комментариев
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  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +2
    22 апреля 2024 15:22
    Сделает Хрюкленюнгенд - все по заветам фашистов.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      22 апреля 2024 15:24
      Когда тебя молодого загонят в окоп на ЛБС да под ФАБы, там для всех одна технология - попытаться выжить... Беги быстрее, нагибайся ниже, ползи тише...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        22 апреля 2024 18:43
        А у детей скорость реакции лучше, чем у взрослых.
        Правда, у взрослых лучше точность моторики, но когда надо просто кнопку вовремя нажать - ребёнок справится лучше.
        Будет ли зелеюгенд на фронте?
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    22 апреля 2024 15:22
    Ну вот... Прискакали,чубатые. Дошло дело и до молодежи. Зря что ли молодежь на майдане скакала. Милости просим- в окопы- под ФАБы. Теперь, ВКС " скакать" будет.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      22 апреля 2024 16:28
      Зря что ли молодежь на майдане скакала.

      Тех кто скакал уже могилизировали, наверное. В 2014 году не 14-15 летние скакали, а наверное 18 и старше, а этих уже могилизировали...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    22 апреля 2024 15:25
    «По убеждению Зеленского, молодежь Украины непременно должна участвовать в боевых действиях» —

    — Кураторы англосаксы его убедили ...
  4. kvv Звание
    kvv
    0
    22 апреля 2024 15:31
    киевский упырь живет пока идет война, закончится война и его ликвидируют, он это знает, поэтому будет кидать на мясокомбинат всех и продлевать свое житие поганое
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      22 апреля 2024 17:07
      Да бросьте Вы! Никто его не ликвидирует. Сядет в самолет и свалит,с деньгами. Кто виноват,что этот жиденыш умней 40 млн чубатых даунов. Не верите? В таком случае, где президент Афганистана?..
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    22 апреля 2024 15:32
    молодые люди лучше разбираются в современных технологиях типа беспилотников, киберзащиты и т. д.

    Вопрос спорный.. Я в свои 58 готов таки посоревноваться на эту тему с большинством молодняка.. bully wink

    А вот скакать с автоматом по полям - уже как-то почти и слабо пожалуй, годы не те.. sad

    В чём нонешний молодняк очевидно выгодней - его можно погнать куда угодно и как угодно, на любую глупость подписать. Опыта-то и мозгов ещё нет.. Те, кто пожил - с криком банзай на пулемётный дот в штыковую хрен пойдут, дурных нэма.
  6. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    22 апреля 2024 15:39
    Цитата: Lev_Russia
    Когда тебя молодого загонят в окоп на ЛБС да под ФАБы, там для всех одна технология - попытаться выжить... Беги быстрее, нагибайся ниже, ползи тише...

    Для этого была придумана молодежная игра "Зарница".
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    22 апреля 2024 15:43
    Зеленский хочет отправить на фронт украинскую молодежь, поскольку она «разбирается в современных технологиях»

    Потому что молодёжь до определенного возраста очень внушаема.
    Это и отсутствие жизненного опыта, это и привычка слушать старших, это и целевая аудитория пропаганды
    Молодёжью легче управлять
  8. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    22 апреля 2024 15:46
    Одевайтесь в военную форму, берите солдатский ранец, горилку, сало, хорошее настроение и друзей. И все на передовую, пить каву в Венской опере потом будете.
  9. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    22 апреля 2024 15:48
    Цитата: paul3390
    молодые люди лучше разбираются в современных технологиях типа беспилотников, киберзащиты и т. д.

    Вопрос спорный.. Я в свои 58 готов таки посоревноваться на эту тему с большинством молодняка.. bully wink

    А вот скакать с автоматом по полям - уже как-то почти и слабо пожалуй, годы не те.. sad

    В чём нонешний молодняк очевидно выгодней - его можно погнать куда угодно и как угодно, на любую глупость подписать. Опыта-то и мозгов ещё нет.. Те, кто пожил - с криком банзай на пулемётный дот в штыковую хрен пойдут, дурных нэма.

    Опыт есть,но "ВКК" отпинали, стар.
  10. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    22 апреля 2024 15:55
    В принципе,народу за 60 сколько наберётся?
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    22 апреля 2024 16:13
    По убеждению Зеленского, молодежь Украины непременно должна участвовать в боевых действиях, поскольку у нее лучшее физическое состояние, к тому же
    молодёжь приготовится. Следующей партией в поля, в поля ....
    У такой краины будущего НЕТ!
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      22 апреля 2024 16:32
      У такой краины будущего НЕТ

      У них не было будущего никогда...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        22 апреля 2024 19:00
        На ненависти к доброму соседу, заняв положение подстилки для истинных врагов нашего народа... перспектив нет никаких.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    22 апреля 2024 16:56
    По убеждению Зеленского, молодежь Украины непременно должна участвовать в боевых действиях

    Вообщем задумка Зели, всех детей от 15 лет и старше, гнать на фронт.
  13. Lptsk Звание
    Lptsk
    0
    22 апреля 2024 17:25
    Если это так. Ну это жесть. Слов нет.
  14. костя1
    костя1
    0
    22 апреля 2024 19:24
    В каких технологиях они лучше разбираются-в использовании автомата или в копке окопов? laughing