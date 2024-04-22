Военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ

6
Военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ

Российские военные продолжают продвижение в населенном пункте Работино, активно проводя штурмовые действия. Также они не только держали оборону левого берега Днепра, но и успешно уничтожали личный состав и технику противника на Правобережье.

Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки «Днепр» Вооруженных сил России Роман Кодрян.



Он сообщил об успехах наших артиллеристов в контрбатарейной борьбе. Ее основной целью стало предупреждение вражеских ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. В результате этих действий ВСУ потеряли шесть артиллерийских орудий и минометов.

Помимо этого, ударами артиллерии и беспилотников бойцы группировки уничтожили четыре автомобиля и одну самоходную артустановку М107 противника. В общей сложности враг потерял убитыми и ранеными примерно 50 человек за сутки.

Применив средства ПВО и радиоэлектронной защиты, российские военные обезвредили 54 украинских беспилотника.

Следует особо отметить, что военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ.

Позже в сводке Минобороны России было указано, что на данном направлении нашим подразделениям противодействуют 141-я пехотная, 65-ямеханизированная и 128-я горно-штурмовая бригады украинской армии. ВС России нанесли им огневое поражение в районе Работино, Новоандреевки и Степового Запорожской области.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67 Звание
    svp67
    +7
    Сегодня, 15:32
    Военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ
    Иногда трудно разобраться о чем идет речь.Точно пункт или отдельных операторов. Если уничтожено 25 пунктов управления, то это просто великолепно, пункт управления это солидная техническая единица с несколькими операторами, но что то мне говорит, что разговор идет именно об уничтоженных операторах. Что в принципе так же не плохо
    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: svp67
      это солидная техническая единица с несколькими операторами, но что то мне говорит

      Вот только непонятно зачем нескольким операторам сидеть вместе.
      1. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 16:02
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Вот только непонятно зачем нескольким операторам сидеть вместе.

        Кто то отдыхает, кто то готовится сам и готовит свои дроны, это ведь так же надо, где то и когда то проводить. Да те же АКБ подзарядить
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 16:25
          Все чаще дроны бросаются в атаку группой и дроноводам нужно координировать свои действия.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 15:37
      «Логово» дроноводов ВСУ уничтожила 1,5-тонная бомба.Видео по ссылке ниже.

      https://dzen.ru/video/watch/662644356a26bf0ea8094ce8

      Видео схожего характера.
      https://dzen.ru/iz?tab=longs
  2. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 15:36
    Следует особо отметить, что военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ.
    Очень обтекаемые формулировки.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse