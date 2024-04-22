Военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ
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Российские военные продолжают продвижение в населенном пункте Работино, активно проводя штурмовые действия. Также они не только держали оборону левого берега Днепра, но и успешно уничтожали личный состав и технику противника на Правобережье.
Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки «Днепр» Вооруженных сил России Роман Кодрян.
Он сообщил об успехах наших артиллеристов в контрбатарейной борьбе. Ее основной целью стало предупреждение вражеских ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. В результате этих действий ВСУ потеряли шесть артиллерийских орудий и минометов.
Помимо этого, ударами артиллерии и беспилотников бойцы группировки уничтожили четыре автомобиля и одну самоходную артустановку М107 противника. В общей сложности враг потерял убитыми и ранеными примерно 50 человек за сутки.
Применив средства ПВО и радиоэлектронной защиты, российские военные обезвредили 54 украинских беспилотника.
Следует особо отметить, что военнослужащие группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки 25 пунктов управления дронами ВСУ.
Позже в сводке Минобороны России было указано, что на данном направлении нашим подразделениям противодействуют 141-я пехотная, 65-ямеханизированная и 128-я горно-штурмовая бригады украинской армии. ВС России нанесли им огневое поражение в районе Работино, Новоандреевки и Степового Запорожской области.
Минобороны РФ
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