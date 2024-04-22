«Не фигурирует в военной доктрине»: Иран опроверг наличие у себя ядерного оружия и планов по его созданию

8
«Не фигурирует в военной доктрине»: Иран опроверг наличие у себя ядерного оружия и планов по его созданию

Иран не осуществляет разработок собственного ядерного оружия и не имеет его в своем распоряжении. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канаани.

По утверждению иранского дипломата, Тегеран настроен на использование атомной энергии исключительно в мирных целях. В военном плане Иран якобы не собирается создавать ядерное оружие.

Ядерное оружие не фигурирует в иранской военной доктрине

- подчеркнул представитель МИД Ирана.

Примечательно, что с аналогичными заявлениями давно выступает и Израиль. Хотя, по неоднократным и давним сообщениям ряда средств массовой информации и аналитиков, ограниченное количество ядерного оружия у Израиля может присутствовать, власти страны категорически это отрицают. Они тоже уверяют, что ядерного оружия у Израиля нет, создавать его не планируется.

В то же время, израильские власти всегда обвиняли и продолжают обвинять Иран в разработке ядерного оружия. Эти обвинения служат оправданием для подрывной деятельности израильских спецслужб на территории Ирана, включая совершение таких уголовных преступлений как убийства иранских ученых-ядерщиков, высокопоставленных правительственных и военных чиновников, и так далее.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 15:44
    Как сообщают отдельные европейские информационные агентства, израильские СМИ обнародовали дополнительные подробности об ответной операции Ирана против Израиля. Эти сведения проливают свет на истинные масштабы ущерба, нанесенного отдельным ядерным объектам в Димоне, а также стратегическим военным базам Наватим и Рамон в пустыне Негев.
    В частности, в своем номере от 18 апреля израильская газета "Маарив" сообщила, что противовоздушной обороне Израиля удалось отразить только 84 % иранской атаки. Газета также поставила под сомнение утверждения официального представителя израильской армии о том, что 99 % иранских ракет и беспилотников были перехвачены израильскими противоракетными системами.
    Согласно опубликованным сведениям, визуальные свидетельства, полученные со спутниковых снимков, не оставляют сомнений в том, что иранский удар был нанесен по одному из зданий ядерного объекта в Димоне, где помещения, считавшиеся непроницаемыми, дважды подвергались ударам. Как следует из опубликованной видеозаписи, израильские базы Наватим и Рамон, расположенные в самом сердце пустыни Негев, четыре и пять раз подвергались обстрелу иранскими ракетами соответственно. Огромный рой из сотен иранских беспилотников попал 13 апреля вечером во многие объекты обороны Израиля и поразил цели на оккупированных территориях Палестины.
  2. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    -1
    Сегодня, 15:53
    Персы пожалеют, если в ближайшее время не обзаведутся ЯО. Но, как я думаю, они не ду ра ки и центрифуги у них сейчас дымятся.

    Иран не осуществляет разработок собственного ядерного оружия и не имеет его в своем распоряжении. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канаани.


  3. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 15:55
    Оружие такого нет, а потенциал есть и угрозу могут реализовать.



    .... Иерусалим зиждемый...
  4. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 16:01
    Может есть,а может и нет,на то и "козырь в рукаве" ,что о нём противник не знает, до поры,до времени! yes
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 18:59
      Возможно у них завелись аналоги Жириновского, которым можно говорить все что угодно. Например, член комитета национальной безопасности иранского парламента Джавад Карими-Годоуси, заявивший:

      Теперь Иран может провести ядерное испытание, уведомив об этом всего за неделю.

      Когда он это говорил не известно, прости иранские паблики приводят его слова без таких уточнений.
  5. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 16:02
    ограниченное количество ядерного оружия у Израиля может присутствовать

    На сегодня, согласно различным оценкам, Израиль может иметь до 400 единиц ядерного оружия.
    https://www.kommersant.ru/doc/6267024

    Т.е. больше чем у Индии и Пакистана вместе взятых. Кроме того, у еврейцев предположительно есть и термоядерные боезаряды в отличие от тех же Индии и Пакистана.
  6. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 16:05
    Ирану надо изо всех сил выкручиваться, чтобы не прихлопнули, как Ирак. Поэтому будут беззубые ответы и пустые обещания мести. До создания Бомбы. Бомбить Израиль и мстить ивреям он будет из-под ядерного зонтика. С учётом размеров Израиля хватит десятка бомб. Вот тогда и будет война конвенциальным оружием...

    Другого способа выжить у Ирана нет. Хотя ивреи сами создают эту неизбежность, но потом обязательно завопят о Холокосте-2...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:43
      Сегодня начался 3-ех дневный визит Президента Ирана в Пакистан.К чему бы это?