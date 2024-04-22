«Не фигурирует в военной доктрине»: Иран опроверг наличие у себя ядерного оружия и планов по его созданию
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Иран не осуществляет разработок собственного ядерного оружия и не имеет его в своем распоряжении. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канаани.
По утверждению иранского дипломата, Тегеран настроен на использование атомной энергии исключительно в мирных целях. В военном плане Иран якобы не собирается создавать ядерное оружие.
Ядерное оружие не фигурирует в иранской военной доктрине
- подчеркнул представитель МИД Ирана.
Примечательно, что с аналогичными заявлениями давно выступает и Израиль. Хотя, по неоднократным и давним сообщениям ряда средств массовой информации и аналитиков, ограниченное количество ядерного оружия у Израиля может присутствовать, власти страны категорически это отрицают. Они тоже уверяют, что ядерного оружия у Израиля нет, создавать его не планируется.
В то же время, израильские власти всегда обвиняли и продолжают обвинять Иран в разработке ядерного оружия. Эти обвинения служат оправданием для подрывной деятельности израильских спецслужб на территории Ирана, включая совершение таких уголовных преступлений как убийства иранских ученых-ядерщиков, высокопоставленных правительственных и военных чиновников, и так далее.
Wikipedia / Nanking2012 - Own work
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