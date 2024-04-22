«Хизбалла» опубликовала кадры поражения израильского многоцелевого БПЛА Hermes 450

Ливанское шиитское движение "Хизбалла" ("Хезболлах") опубликовало кадры, на которых запечатлено поражение израильского многоцелевого разведывательного БПЛА Hermes 450. БПЛА этого типа предназначены для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки и поддержки коммуникаций в полевых условиях. Кроме того, по некоторым данным, Hermes 450 может снаряжаться ракетами "воздух-земля" и использоваться для нанесения точечных ударов.Предположительно, сбитый над южными районами Ливана израильский беспилотник был сбит при помощи барражирующей зенитной ракеты иранского производства, известной под названием "Изделие-358".Кроме того, в ответ на обстрелы израильской армией территорий Южного Ливана в результате чего "Хизбалла" несет некоторые потери в матчасти и личном составе, ливанцы обстреляли израильскую военную базу в Галилее, в результате чего ЦАХАЛ также понесла потери в военнослужащих и военной технике.Ранее иракское движение "Катаиб Хезболлах" объявило о возобновлении атак против американского воинского контингента в Ираке. По информации западной прессы, обострение ситуации в регионе было спровоцировано отсутствием прогресса в переговорах по выводу военных армии США.В частности, в заявлении движения утверждается, что началом новых атак является недавняя ракетная атака на американскую базу в Сирии, осуществленная с территории Ирака. "Катаиб Хезболлах" подчеркнуло, что в случае затягивания переговорного процесса по выводу американских войск из Ирака, атаки продолжатся.

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