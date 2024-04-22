«Хизбалла» опубликовала кадры поражения израильского многоцелевого БПЛА Hermes 450

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«Хизбалла» опубликовала кадры поражения израильского многоцелевого БПЛА Hermes 450

Ливанское шиитское движение "Хизбалла" ("Хезболлах") опубликовало кадры, на которых запечатлено поражение израильского многоцелевого разведывательного БПЛА Hermes 450. БПЛА этого типа предназначены для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки и поддержки коммуникаций в полевых условиях. Кроме того, по некоторым данным, Hermes 450 может снаряжаться ракетами "воздух-земля" и использоваться для нанесения точечных ударов.

Предположительно, сбитый над южными районами Ливана израильский беспилотник был сбит при помощи барражирующей зенитной ракеты иранского производства, известной под названием "Изделие-358".






Кроме того, в ответ на обстрелы израильской армией территорий Южного Ливана в результате чего "Хизбалла" несет некоторые потери в матчасти и личном составе, ливанцы обстреляли израильскую военную базу в Галилее, в результате чего ЦАХАЛ также понесла потери в военнослужащих и военной технике.

Ранее иракское движение "Катаиб Хезболлах" объявило о возобновлении атак против американского воинского контингента в Ираке. По информации западной прессы, обострение ситуации в регионе было спровоцировано отсутствием прогресса в переговорах по выводу военных армии США.

В частности, в заявлении движения утверждается, что началом новых атак является недавняя ракетная атака на американскую базу в Сирии, осуществленная с территории Ирака. "Катаиб Хезболлах" подчеркнуло, что в случае затягивания переговорного процесса по выводу американских войск из Ирака, атаки продолжатся.

4 комментария
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 15:51
    И юг кипр под прицелом. Отдай денгу бориска(или карл?). санкций нет. Лондон биржа торгует иранской нефтью? - должны. И не будет удара хезболы по акритики, если сша вернут замороженные
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 15:56
      Касаемо дронов мы тоже не стоим на месте.В нашей стране появилась разработка БПЛА, принцип начала боевой работы которого начинается с запуска самолёта-носителя. Причем новый беспилотник является первым в своем роде барражирующим боеприпасом, запускаемым с бортов оперативно-тактических самолётов.

      . Раскрывая содержание патента, можно узнать, что ударный дрон работает как «одноразовый образец», для запуска которого используется авиационные катапульты. Например АКУ-58, закрепленная на кронштейнах подвесах с внешней стороны фюзеляжа самолёта. Но для увеличения маневренности и малозаметности дрон-камикадзе можно использовать и с внутрифюзеляжными катапультами – примером такого устройства выступает УВКУ-50.Сам боевой аппарат имеет в своем составе турбореактивную силовую установку, позволяющую совершать полёт на высотах от 0 до 8000 метров с переменной скоростью. Ударный дрон летает в широком спектре скоростей, где нижний диапазон равен 170 км\ч, а верхний примерно 750 км\ч.В качестве центрального модуля наведения применяется бортовой аналог нейросетей с соответствующей базой данных: дрон в самостоятельном режиме может отследить потенциальный объект для атаки и сопоставить его изображение с массивами данных и решиться на атаку. У БПЛА для этого имеется «дневная» камера, работающая в светлое время суток и инфракрасный датчик, позволяющий обнаруживать объекты и ночью.Известно, что искомый дрон умеет самостоятельно задавать полётный маршрут или запрашивать оной у самолёт-носителя.


      https://dzen.ru/a/ZiED0DPdDRYP_rm0

      Думаю что получится что то среднее между Х-69 и Ланцетом.
      1. антивирус Звание
        антивирус
        -2
        Сегодня, 16:00
        До праги такой "ухродрон" долетит? 8 мая близко, близко и не будут гулять по улицам
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:03
          Зачем нам Прага?До Киева бы долетел,там где Зе.