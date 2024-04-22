Командование ВСУ планирует переброску в пгт Работино новых резервов для сохранения контроля над ним «до нового контрнаступления»

Появляются сообщения о том, что командование ВСУ в ближайшее время намерено перебросить резервы в направлении запорожского Работино. Бои за этот посёлок городского типа продолжаются уже несколько месяцев – фактически с прошлогоднего украинского контрнаступления, которое нашими войсками в районе Работино в итоге и было остановлено. Затем наши войска пошли в собственное контрнаступление, отодвинул силы противника от Вербового и зацепившись за окраины Работино. На сегодняшний день гарнизон противника в этом населённом пункте находится фактически в огневом мешке, теряя по несколько сотен человек в пгт еженедельно. Однако покидать Работино противник не намерен.Сообщения о готовности Сырского перебросить в Работино очередную «партию» резервов могут объясняться теми предположениями, которые делают сегодня на Западе. Там, после одобрения палатой представителей нового крупного пакета военной помощи, заявили, что «при позитивном для Киева сценарии» новая помощь позволит ему продержаться в обороне в течение 2024 года и подготовиться к новому контрнаступлению в 2025 году. Причём указывается ровно тот же вектор наступления, который был у ВСУ год назад – «вбить клин между Крымом и Донбассом, выйдя на границы Крымского полуострова».Получается, что командование ВСУ готово в организованном российской армией огневом мешке в Работино сжигать всё новые и новые резервы ради одного – чтобы Работино оставить за собой «для начала очередного контрнаступа на Крым». Исходя из соображений западных экспертов, цепляться за Работино будут как минимум до конца текущего года.Другая ставка командования ВСУ – при получении большого числа артиллерийских снарядов и ракет к РСЗО попытаться разжать российские клещи всё в том же Работино, чтобы избавиться от ситуации огневого мешка. Также ожидают первых поставок F-16.