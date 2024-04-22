Львовский ТЦК снял ролик, «пугающий» уклонистов приходом в регион России

24
Львовский ТЦК снял ролик, «пугающий» уклонистов приходом в регион России

Киевские власти отчаянно пытаются провести очередную волну мобилизации на фоне колоссальных потерь в ВСУ. Для достижения поставленной цели режим Зеленского даже принял закон, существенно урезающий в правах военнообязанных граждан.

Впрочем, по мнению многих экспертов, норматив не окажет существенного влияния на мобилизационный процесс, так как на Украине уже практически некого призывать в армию, а те, кто еще подходит под соответствующие критерии, любыми правдами-неправдами пытаются покинуть страну или просто «затаились».



Видимо для последних Львовский ТЦК усердно снимает художественные ролики, пытаясь «надавить» на патриотизм военнообязанных и побудить их вступить в ряды ВСУ.

Так, в очередном короткометражном фильме демонстрируется утро в одном из домов во Львове, который из-за войны покинула семья. В доме теперь живет военнослужащий ВС РФ.

По сценарию он собирается на службу, пользуясь вещами предыдущих владельцев жилья. А затем, перед уходом, смотрит в окно, где над львовской ратушей пролетает российский вертолет.

В конце видео зритель видит слова: «Этого никогда не случится». Затем появляется знак вопроса.

Напомним, что ранее Львовский ТЦК снял для уклонистов еще более «пугающий» ролик, в котором ВС РФ одержала победу над ВСУ, а затем мобилизовала оставшихся украинских мужчин и отправила «на Берлин».

Стоит отметить, что подобная геббельсовская пропаганда могла бы подействовать на украинцев, которым годами «промывали» мозги, если бы не одно «но». В Сети также можно встретить массу уже нехудожественных видео, где показаны уничтоженные украинские позиции на фронте, пленные военные ВСУ, жалующиеся на то, что их просто бросили «на убой», а также изображения украинских военных кладбищ размером с десяток футбольных полей каждое.

24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 16:02
    «В конце видео зритель видит слова: "Этого никогда не случится". Затем появляется знак вопроса» —

    — Время покажет ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      Сегодня, 16:08
      Для них все страхи мира, кащей бессмертный , бармалей, бабайка, змей горыныч ..., даже ядерная война сейчас ни что по сравнению со страхом перед ТЦК
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 16:35
        Цитата: НИКНН
        Для них все страхи мира, кащей бессмертный , бармалей, бабайка

        Это было раньше, а сейчас даже дети знают ( у них ), страхи это балалайка и слова - "российское сало".
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 18:28
          Посмотрел ролик.
          Вот не понял я, что это "чужой" в доме.
          Скорее, отец семейства. После победы России перешёл служить в российскую армию.
          Вернулся из командировки, а его сразу опять на службу вызывают, даже поесть не успел. Но командир не зверь, предлагает вместе пообедать.
          Будь квартира брошенной - продуктов в холодильнике небыло бы, и всюду в нём была бы плесень.
          События где-то через несколько лет после окончания войны. Квартира чистая, есть вода, работают телефоны, стёкла целы. Никаких следов боевых действий.
          Приятная мирная жизнь.
          1. Комментарий был удален.
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 17:48
      А мне больше всего понравились дореволюционные фото.Вот только до 1939 во Львов рагулей пускали днём на рынке торгануть и по хатам в хутора назад гнали,потому что нефиг рагулям делать там где хозяева живут.
    3. ААК Звание
      ААК
      +1
      Сегодня, 18:03
      Лучше, чтобы такого никогда и не случилось, нам бандерлянд нафик не упал, пусть бандеры ,вместо этого убожища снимают ролик про утро польского офицера в Лемберге...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:05
    Таки да, до всех уже дошло, что случится может самое непоправимое ... отправили в поля, на передовую, там и остался, навсегда.
    антиреклама, как она есть.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 16:18
      . Цього нiколи не станеться ?


      Как переводится?Как "этого Миколы не станет"? Думаю что если Микола попадется в руки к ТЦК,то с большой долей вероятности его "не станеться".Это же антиреклама какая то получается. what
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 17:54
        "Нiколи" это "никогда". laughing
        Ты через строчку читаешь что ли? Прямым текстом в новости:
        В конце видео зритель видит слова: «Этого никогда не случится». Затем появляется знак вопроса.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 17:57
          Как это по-украински когда в конце перемога как всегда превращается в зраду.Как даже в этом видео.
  3. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:05
    Напомним, что ранее Львовский ТЦК снял для уклонистов еще более «пугающий» ролик, в котором ВС РФ одержала победу над ВСУ, а затем мобилизовала оставшихся украинских мужчин и отправила «на Берлин».

    Это они у Арестовича сплагиатили.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 16:09
      «Это они у Арестовича сплагиатили» —
      1. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 16:07
    Странно, что в своих «пугающих» роликах , укры не показывают, как русские откручивают унитаз в Львовской квартире и отправляют СДЭКом микроволновку домой- куда нибудь в Ленинградскую область . Назвали бы ролик "колi не стане унітазів" . Упущенице , укропчики . А если по честному , так лучше на поляков взор обратите , они уже давно хотят вернуть взад город Лемберг , населенный сейчас потомками селюков, советских офицеров, инженеров и научных сотрудников.
  5. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 16:09
    над львовской ратушей пролетает российский вертолет.
    И судя по окрасу, туда он прилетел прямиком из Сирии...
    Нет, предыдущий ролик был более интереснее и познавательней. И зря они этот с тем одной линией не соединили. Надо было показать, как хозяев дома мобилизуют "На Берлин" и что то больно цел Львов, после нашего захвата, где разрушения и висельницы?
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 16:18
    Да вроде норм у них с пропагандой, видео где сдаются в плен не очень много. Вот где не сдаются и принимают смерть в блиндажах от гранат и тп, да, вагон. Ну значит работает.
  7. бухач Звание
    бухач
    +1
    Сегодня, 16:22
    А почто у них мама и папа присутствует коли они "це Европа",где родитель1 и 2,не порядок.Вообще какой-то прилизанный видок получился у ваятелей сего творения,ни тебе разрухи,ни копоти,трупы гражданских не валяются,даже как-то подозрительно для украинцев не показать "ужасы российской оккупации" и военный тоже отличился самый страшный поступок принял ванну и в холодильник заглянул,нет чтобы порушить-покрушить всё вокруг и триколором раскрасить все стены по хате.Нет,не впечатляет,выдыхается машина украинской пропаганды и агитации,не могут творчески подойти к исполнению полученного заказа,сдулись.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:29
    А затем, перед уходом, смотрит в окно, где над львовской ратушей пролетает российский вертолет.

    А разве на до Львовом, должен пролетать украинский вертолет ? А пойму если австрийский, или польский, но не украинский. Российский вертолет, для вас жизнь и счастье, украинский смерть.
  9. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 16:29
    По сценарию он собирается на службу, пользуясь вещами предыдущих владельцев жилья.

    Нащупали самое больное место у рагулей.
  10. Болторез Звание
    Болторез
    -2
    Сегодня, 16:36
    А где портрет бандеры? Не шибко свидомые квартиру занимали sad .
  11. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 16:39
    Это не российский десантник...У нашего бы еще асфальт должен из карманов торчать.И вообще,наши не моются в таких условиях.Дождем,из лужи они бы еще поверили.А тут ванная комната,полотенце,бритвенный станок.Недоработка автора сего ролика,на "Оскар" не потянет и даже на "Пальмовую ветвь".
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 16:45
    Вопрос только один. На кой ляд, русскому солдату, упёрлись эти халупы? Уничтожают режим, а не население.
  13. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 16:59
    Слабовато, тот где была безумная баба с серпом как-то посмачнее смотрелось.
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 17:15
    демонстрируется утро в одном из домов во Львове, который из-за войны покинула семья. В доме теперь живет военнослужащий ВС РФ

    Судя по ролику, Львов укропатриоты сдали без боя. Более того, в доме такой порядок, что, похоже, хозяева даже не сбегали никуда.
  15. Опториус Звание
    Опториус
    0
    Сегодня, 18:01
    Шикарный ролик срежиссированный рагулями для рагулей.