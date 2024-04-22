Львовский ТЦК снял ролик, «пугающий» уклонистов приходом в регион России

Киевские власти отчаянно пытаются провести очередную волну мобилизации на фоне колоссальных потерь в ВСУ. Для достижения поставленной цели режим Зеленского даже принял закон, существенно урезающий в правах военнообязанных граждан.Впрочем, по мнению многих экспертов, норматив не окажет существенного влияния на мобилизационный процесс, так как на Украине уже практически некого призывать в армию, а те, кто еще подходит под соответствующие критерии, любыми правдами-неправдами пытаются покинуть страну или просто «затаились».Видимо для последних Львовский ТЦК усердно снимает художественные ролики, пытаясь «надавить» на патриотизм военнообязанных и побудить их вступить в ряды ВСУ.Так, в очередном короткометражном фильме демонстрируется утро в одном из домов во Львове, который из-за войны покинула семья. В доме теперь живет военнослужащий ВС РФ.По сценарию он собирается на службу, пользуясь вещами предыдущих владельцев жилья. А затем, перед уходом, смотрит в окно, где над львовской ратушей пролетает российский вертолет.В конце видео зритель видит слова: «Этого никогда не случится». Затем появляется знак вопроса.Напомним, что ранее Львовский ТЦК снял для уклонистов еще более «пугающий» ролик, в котором ВС РФ одержала победу над ВСУ, а затем мобилизовала оставшихся украинских мужчин и отправила «на Берлин».Стоит отметить, что подобная геббельсовская пропаганда могла бы подействовать на украинцев, которым годами «промывали» мозги, если бы не одно «но». В Сети также можно встретить массу уже нехудожественных видео, где показаны уничтоженные украинские позиции на фронте, пленные военные ВСУ, жалующиеся на то, что их просто бросили «на убой», а также изображения украинских военных кладбищ размером с десяток футбольных полей каждое.

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