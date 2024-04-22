Французский эксперт: Мы недостаточно осведомлены о сдержанности России в украинском конфликте
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Проведение Россией специальной военной операции против украинских войск характеризуется стремлением Москвы минимизировать ущерб гражданскому населению. К такому выводу пришел директор Центра разведывательных исследований Франции Эрик Денеке.
Как отмечает аналитик, за 2 года проведения специальной военной операции количество жертв среди гражданского населения Украины (и то, по информации западных источников) меньше, чем среди мирных жителей сектора Газа за четыре-пять месяцев военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Французский эксперт подчеркнул, что и российская, и украинская армии несут значительные потери на поле боя. Однако факт потерь с российской стороны свидетельствует о серьезных намерениях России по удержанию новых территорий. Отдельное внимание Денеке уделяет и диверсиям киевского режима на российской территории.
Несмотря на беспорядочные и целенаправленные атаки некоторых украинских подразделений на такие города, как Белгород или высотные здания в Москве, со стороны России не было такого же ответа
- подчеркивает французский эксперт.
Денеке заявляет, что Россия не осуществляет ковровые бомбардировки, а наносит удары лишь по командным пунктам и местам дислокации украинских формирований, объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным узлам.
Министерство обороны Российской Федерации
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