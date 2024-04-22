Несмотря на беспорядочные и целенаправленные атаки некоторых украинских подразделений на такие города, как Белгород или высотные здания в Москве, со стороны России не было такого же ответа

Проведение Россией специальной военной операции против украинских войск характеризуется стремлением Москвы минимизировать ущерб гражданскому населению. К такому выводу пришел директор Центра разведывательных исследований Франции Эрик Денеке.Как отмечает аналитик, за 2 года проведения специальной военной операции количество жертв среди гражданского населения Украины (и то, по информации западных источников) меньше, чем среди мирных жителей сектора Газа за четыре-пять месяцев военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Французский эксперт подчеркнул, что и российская, и украинская армии несут значительные потери на поле боя. Однако факт потерь с российской стороны свидетельствует о серьезных намерениях России по удержанию новых территорий. Отдельное внимание Денеке уделяет и диверсиям киевского режима на российской территории.- подчеркивает французский эксперт.Денеке заявляет, что Россия не осуществляет ковровые бомбардировки, а наносит удары лишь по командным пунктам и местам дислокации украинских формирований, объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным узлам.