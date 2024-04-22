Французский эксперт: Мы недостаточно осведомлены о сдержанности России в украинском конфликте

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Французский эксперт: Мы недостаточно осведомлены о сдержанности России в украинском конфликте

Проведение Россией специальной военной операции против украинских войск характеризуется стремлением Москвы минимизировать ущерб гражданскому населению. К такому выводу пришел директор Центра разведывательных исследований Франции Эрик Денеке.

Как отмечает аналитик, за 2 года проведения специальной военной операции количество жертв среди гражданского населения Украины (и то, по информации западных источников) меньше, чем среди мирных жителей сектора Газа за четыре-пять месяцев военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



Французский эксперт подчеркнул, что и российская, и украинская армии несут значительные потери на поле боя. Однако факт потерь с российской стороны свидетельствует о серьезных намерениях России по удержанию новых территорий. Отдельное внимание Денеке уделяет и диверсиям киевского режима на российской территории.

Несмотря на беспорядочные и целенаправленные атаки некоторых украинских подразделений на такие города, как Белгород или высотные здания в Москве, со стороны России не было такого же ответа

- подчеркивает французский эксперт.

Денеке заявляет, что Россия не осуществляет ковровые бомбардировки, а наносит удары лишь по командным пунктам и местам дислокации украинских формирований, объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным узлам.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:07
    Ну да, никто города противника не ровняет, пока они не становятся полем боя ... а там уж, делаем как надо.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 18:06
      Вариантов всего два.
      Либо налажали цензоры, пропустив крамолу, либо французы решили дать задний ход, и ратовать за мирные переговоры.
      Склоняюсь к первому варианту.
      Если я прав, то статью на Западе "не заметят". И не будут обсуждать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:09
        Трудно поверить, что у них мозги начали работать.
        Хотя, должны помнить и подспудно боятся, в очередной раз будить спящего медведя... все их таки експеременты, заканчивались для них разгромом и у них появлялись, то БИСТРО, то ещё какие разности, не типичные для гейропефцев...
        Эксперементаторы, блин...
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 16:07
    Несмотря на беспорядочные и целенаправленные атаки некоторых украинских подразделений на такие города, как Белгород или высотные здания в Москве, со стороны России не было такого же ответа
    То есть, Эрик Денеке нас хвалит?
    Если враг тебя хвалит, значит ты что-то делаешь не так?
    Взять пример с США и Израиля и сравнивать украинские города с землей - этого они ждут?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:13
      Цитата: pyagomail.ru
      То есть, Эрик Денеке нас хвалит?

      Скорее удивляется.
      Цитата: pyagomail.ru
      Взять пример с США и Израиля и сравнивать украинские города с землей - этого они ждут?

      Ждут, конечно. Это ж потом восстанавливать надо будет. Если украина останется, то несомненно попросит помощи у ЕС и США. А это очередные деньги для США.
      Несмотря на такое гуманное отношение, украина должна прекратить свое существование
      1. topol717 Звание
        topol717
        +7
        Сегодня, 16:25
        Цитата: Егоза
        Ждут, конечно. Это ж потом восстанавливать надо будет.

        Вы не правы. Они просто понять не могут. Зачем Россия теряя своих парней бережет жизни населения Украины. В их головах это никак не помещается. разрыв всех шаблонов. Не удивляюсь если они решат, что только потому-что снарядов не хватает.
        1. Игорь Викторович Звание
          Игорь Викторович
          -2
          Сегодня, 16:54
          Абсурд из абсурдов, терять свой народ, чтобы сохранить народ откровенно недружелюбно настроенной нам страны. Учтите, за украиной будет армения, далее всякие прибалты. А когда нас останется всего ничего, потому что мы ценой гибели наших лучших людей, берегли их...нас тупо уничтожат. Поэтому это такой дичайший абсурд. Великий монгольский завоеватель был прав, рубя макушки всем, кто перерос колесо обозной телеги.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 17:07
            Цитата: Игорь Викторович
            Учтите, за украиной будет армения,

            Грузия уже была. Армения еще меньше, но с нами не граничит.
    2. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      +5
      Сегодня, 16:17
      Это мы славян жалеем, какими бы гадкими они не были... С европой будет по-другому..
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:19
        Цитата: Андрей Андреев_2
        Это мы славян жалеем, какими бы гадкими они не были...

        Зато что происходит в России, никто не видит.
        Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил осуществить проверку информации, поступившей из Московской области, о нападении мигрантов на местного жителя, который является Героем России.
        В официальном сообщении ведомства отмечается, что инцидент произошел в деревне Вырубово. По данным, распространенным в социальных сетях, мигранты из Средней Азии переехали на тракторе и затем избили местного жителя, который является Героем России.
        Следственный комитет отмечает, что до настоящего момента виновные не привлечены к ответственности.
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 16:57
          . что инцидент произошел в деревне Вырубово

          Вырубово - это через дорогу от Баковки. А Баковка - это, наверное, теперь даже покруче Барвихи. И чего власть ждёт?
        2. Фаталист Звание
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 16:59
          Это уже какое то национальное бедствие. Почти каждый день читаю о нападениях азиатов и азаров на граждан, в основном на детей и женщин. Если уж Бастрыкин нервничает, то делайте выводы.
      2. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        0
        Сегодня, 16:55
        Что значит славяне, в европе 70% славян.. Прибалты по вашему кто? Финны, и т.п..
      3. Lptsk Звание
        Lptsk
        0
        Сегодня, 17:07
        Поляки словяне, пруссы словяне, чехи словяне, словаки словяне, словены славяне.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:13
    «Мы недостаточно осведомлены» —

    — Вы просто нагло врёте ...
  4. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 16:34
    Цитата: Егоза
    Цитата: pyagomail.ru
    То есть, Эрик Денеке нас хвалит?

    Скорее удивляется.
    Цитата: pyagomail.ru
    Взять пример с США и Израиля и сравнивать украинские города с землей - этого они ждут?

    Ждут, конечно. Это ж потом восстанавливать надо будет. Если украина останется, то несомненно попросит помощи у ЕС и США. А это очередные деньги для США.
    Несмотря на такое гуманное отношение, украина должна прекратить свое существование

    Одна белая перчатка на руке ещё осталась.
  5. Oldi Звание
    Oldi
    -1
    Сегодня, 16:45
    Такой баланс и сдержанность хороши при условии, и только лишь при условии, приемлемых собственных потерь. Остаётся надеяться, что потери действительно ни критичны, как бы это не звучало, хотя на мой взгляд уже есть понимание у населения, что теряем много, забиты госпиталя, гибнут друзья, одноклассники, соседи, идут сборы много чего, даже ветоши для протирки крови. А по сему этот вывод эксперта вряд ли можно назвать похвалой winked