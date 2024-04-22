Западное издание перечислило возможные задачи войск НАТО в случае их ввода на Украину

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Западное издание перечислило возможные задачи войск НАТО в случае их ввода на Украину

В последнее время в западном медийном пространстве все активнее обсуждается вопрос о возможности введения на территорию Украины ограниченных контингентов армий стран-участниц Североатлантического альянса. Один из материалов на данную тему появился в издании Foreign Affairs.

Авторы материала – аналитики «с именем»: старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики и полковник армии США в отставке Алекс Кроутер, профессор военного дела в Военно-морском колледже США подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матишек и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс П. О'Брайен. Поэтому данная статья интересна хотя бы как пример отношения «солидных» экспертов к возможности введения войск НАТО на Украину. Аналитики называют ввод войск вполне естественной реакцией на украинские события.

Авторы материала утверждают, что армии стран-участниц НАТО могли бы не пересекать реку Днепр, а оставаться на его западном берегу. В числе задач, которые могли бы выполнять иностранные военные, аналитики называют обеспечение противовоздушной обороны, разминирование, охрану границы с Белоруссией и Приднестровьем, патрулирование побережья Черного моря, защиту украинских черноморских портов Одесской и Николаевской областей. Это позволило бы высвободить десятки тысяч украинских военнослужащих для их переброски на фронт.



Кроме того, западные аналитики по какой-то причине считают, что к эскалации конфликта размещение сил НАТО на Украине не приведет. Но в этом случае европейским странам и США при отправке контингентов придется забыть и об ответах на гибель своих военных на Украине. Ведь Россия не раз предупреждала, что любые иностранные силы и средства в зоне конфликта станут законными целями для ударов ВС РФ.
35 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 16:15
    западные аналитики по какой-то причине считают, что к эскалации конфликта размещение сил НАТО на Украине не приведет.

    Пусть не надеются
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +10
      Сегодня, 16:28
      Западные контингенты введут.Лишних украинцев на фронт отправят на мясо,а сами западные экспедиторы хотят запанувать
      .на его западном берегу. В числе задач, которые могли бы выполнять иностранные военные, аналитики называют обеспечение противовоздушной обороны, разминирование, охрану границы с Белоруссией и Приднестровьем, патрулирование побережья Черного моря, защиту украинских черноморских портов Одесской и Николаевской областей.

      То есть остатки Украины они хотят прибрать к своим рукам за долги.А ВСУ отправить на убой,чтобы им не мешали.Вот их план.
      1. Moldrus-13 Звание
        Moldrus-13
        +2
        Сегодня, 16:55
        А когда и те последние закончатся, просто предложат забрать освобожденное, а остальное скажут что уже ихнее. Потом как всегда будут с триумфом выпячиваться как великие миротворцы и победители!
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 17:03
        В рациональности им,не откажешь. Укры действительно,превратились,в отбросов. У нас,тоже. Чего уж греха таить...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 17:28
          Поэтому Запад и гонит ВСУ на убой в наступление,чтобы окончательно их обескровить и решить вопрос Украины. В таком случае нужно признать что Запад кровно не заинтересован в победе Украины(до границ 1991 года),так как пусть даже в таком маловероятном варианте развития событий ,он больше потеряет,чем приобретёт.Так как в таком маловероятном варианте Украина выйдет из под контроля и тем более не отдаст Одессу и прочие земли западным экспедиторам. Для Украины в данном случае лучше и разумнее пойти на переговоры иначе потеряют всё.Ее просто со всех сторон разорвут.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 19:00
            Вы плохо знаете одесситов.. Они отдадут- всем и - все,если это сулит,выгоду. А все их недовольство украинизацией- относительно. Это пройдет...Если появится,выгода. А мотивацию они- найдут,поверьте.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:34
        Цитата: OrangeBigg
        Лишних украинцев на фронт отправят на мясо,а сами западные экспедиторы хотят запанувать

        И каков этот счёт?
        Этот счёт ужасен. Множество новых могил. Покалеченные тела. Разрушенные души. Разбитые сердца и дома. Экономическая нестабильность. Депрессия и сопровождающие её страдания. Надламывающие спины налоги для многих поколений, забыта своя история и идентичность.
        Мрак.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 17:36
          Вы же знаете как в своё время у индейцев переселенцы из Европы выкупили земли и построили на их месте Нью-Йорк.И где теперь те индейцы.Украинцы рискуют повторить судьбу индейцев.Нашли с кем связаться.Врагом США быть плохо,но другом ещё хуже.Себе дороже выйдет.Вспомним хотя бы годы дружбы с США новой России ельцинских времён и последствия той дружбы.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 17:33
      В первую очередь, Франция.и Финляндия лишились ресурсов.Что сказалось на уровне жизни населения.
      Что бы снизить накал нужен конфликт с источником всех бед,-с РФ.
      Фактически Украина распродана-как то надо защищать чернозем,газовые и нефтяные скважины и многое другое,которые надгосударственные ТНК уже считают своим приобретением.
      У России осталось не более .трех месяцев,что бы "отсечь" Черное море (три области) от Украины.
  2. valerijmaltzev Звание
    valerijmaltzev
    0
    Сегодня, 16:16
    Ни - зачем в чужую клеть не ходят.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:16
    «Западное издание перечислило возможные задачи войск НАТО в случае их ввода на Украину» —

    — Как оттуда выйти ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Западное издание перечислило возможные задачи войск НАТО в случае их ввода на Украину» —

      — Как оттуда выйти ...

      Я б на месте того издания не возможные задачи перечислял, а возможные последствия. Не 41-й год, чтобы дальность проникновения на территорию ограничивалась дальностью гаубицы или боевым радиусом поршневого бомбера...
  4. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 16:19
    то армии стран-участниц НАТО могли бы не пересекать реку Днепр

    Вообще то лучше Днестр или даже Дунай. Дальше уже им делать нечего.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 16:30
      Предпочел бы Ла Манш...
  5. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:19
    Пусть пишут завещания и берут с собой мешки для трупов с именной биркой.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 16:20
    В теории возможно, как на практике увидим. Вон когда "потоки" взорвали, говорящие головы экспертов тоже ожидали и третьей мировой и ответных реакций, а ничего не произошло, мир живёт дальше. Что будет при встрече ненаты и ВС РФ, тоже увидим. Я лично помню слова президента о провокации британского эсминца в Чёрном море, что если бы даже ВМС РФ его утопили, третьей мировой не произошло бы.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 18:09
      Тогда почему не потопили. Что же помешало плохому танцору ?
  7. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +4
    Сегодня, 16:20
    Это позволило бы высвободить десятки тысяч украинских военнослужащих для их переброски на фронт.

    А то сидят, понимаешь, по тылам и никак не хотят могилизироваться. Занимают, понимаешь, место под Солнцем.
  8. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    +2
    Сегодня, 16:21
    [Кроме того, западные аналитики по какой-то причине считают, что к эскалации конфликта размещение сил НАТО на Украине не приведет. ]
    "В штабе Гитлера все малахольные"
  9. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 16:26
    Риск дело благодарное,но шампанское будем пить РОССИЯ.
  10. ескела Звание
    ескела
    +2
    Сегодня, 16:29
    Интересные они ребята (НАТО), у них что нет аналитиков по России. Вот мне лично кажется что там где будут их солдаты бить будут жестче да и Одессу точно тогда вернем ( сейчас не понятна политика партии ).
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 16:31
    Их основной задачей будет утилизация самих себя.
  12. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 16:42
    Э как размечтались малохольные. Дохнуть будут аки мухи.
  13. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 16:54
    как это не называй,какие задачи не ставь,всё это будет ИНТЕРВЕНЦИЕЙ.и интервентов будут иметь жёстко...и с большим удовольствием.а украинцы(хоть и больны на всю голову)всё таки свои.(исключая куевскую хунту)
  14. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 16:55
    Мешки для трупов пусть захватят побольше для Натовских вояк
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:23
      Цитата: rusich
      Мешки для трупов пусть захватят побольше для Натовских вояк

      Да можно и без мешков, "земле ей все едино, апатиты или навоз".
  15. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    Сегодня, 16:56
    Классный анекдот про Старого и молодого бычка.Перемолотим всё стадо.
  16. fsvlad Звание
    fsvlad
    +2
    Сегодня, 17:00
    ..западные аналитики по какой-то причине считают..

    Наверное, опыт. Не? Начав с касок и аптечек, теперь Запад вовсю поставляет дальнобойные ракеты. Но никакой внятной реакции от Кремля до сих пор нет..
  17. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:00
    То есть предполагается строительство укреплённых баз,какие были в Афгане и Ираке, полная защита
    только себя?"Мы в домике",нас нельзя трогать,мы несём мир!"..........
  18. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:05
    Любые воинские формирования на территории 404 есть законная цель для российского удара.
    А на каком берегу, чем занимаются, это вообще фиолетово.
    Не зачем лезть альянсу на исконные русские земли. Не уверены в их принадлежности? Ну освежите в памяти исторические события, войны наконец и отложите для себя в мозгу, кто там с кем и когда. Так вам будет понятнее и доходчивей, что это РУССКАЯ ЗЕМЛЯ! am
  19. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 17:07
    армии стран-участниц НАТО могли бы не пересекать реку Днепр, а оставаться на его западном берегу

    Ну да, наши ракеты на правый берег перелетать не умеют – Трипольская ТЭС не даст соврать.

    В числе задач, которые могли бы выполнять иностранные военные, аналитики называют ... разминирование

    И что, интересно, эксперты собираются разминировать на правом берегу Днепра?
  20. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:21
    патрулирование побережья Черного моря, защиту украинских черноморских портов Одесской и Николаевской областей.

    А это мальцы, уже война, и те кто придет в Россию с мечом, получат войну в своем доме.
  21. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 17:25
    то есть красной линией они свои контингенты на украине уже не считают)))? когда то танки ссыкотно было поставлять но торг закулисный идёт сейчас и самолеты будут и ракеты (((очень туманные перспективы посоны рисуются и неясные резы
  22. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 18:17
    Уже второй год непонятно, что или кто внушил такую уверенность натовцам, и они решили, что можно так просто, поохранять границы, попатрулировать побережье, позащищать порты, а все снаряды будут их огибать или просто пролетать мимо, после того, как их идентифицируют ? Теряюсь в догадках, кто дал обещание не утилизировать их, а разрешил выгулять свою амуницию на просторах укрорейха ?
  23. Ig sura Звание
    Ig sura
    0
    Сегодня, 18:37
    Надо было просто написать полная оккупация и все станет на свои место а то что они будут охранять границу это и говорит полная оккупация