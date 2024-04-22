«Западное издание перечислило возможные задачи войск НАТО в случае их ввода на Украину»

В последнее время в западном медийном пространстве все активнее обсуждается вопрос о возможности введения на территорию Украины ограниченных контингентов армий стран-участниц Североатлантического альянса. Один из материалов на данную тему появился в издании Foreign Affairs.Авторы материала – аналитики «с именем»: старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики и полковник армии США в отставке Алекс Кроутер, профессор военного дела в Военно-морском колледже США подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матишек и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс П. О'Брайен. Поэтому данная статья интересна хотя бы как пример отношения «солидных» экспертов к возможности введения войск НАТО на Украину. Аналитики называют ввод войск вполне естественной реакцией на украинские события.Авторы материала утверждают, что армии стран-участниц НАТО могли бы не пересекать реку Днепр, а оставаться на его западном берегу. В числе задач, которые могли бы выполнять иностранные военные, аналитики называют обеспечение противовоздушной обороны, разминирование, охрану границы с Белоруссией и Приднестровьем, патрулирование побережья Черного моря, защиту украинских черноморских портов Одесской и Николаевской областей. Это позволило бы высвободить десятки тысяч украинских военнослужащих для их переброски на фронт.Кроме того, западные аналитики по какой-то причине считают, что к эскалации конфликта размещение сил НАТО на Украине не приведет. Но в этом случае европейским странам и США при отправке контингентов придется забыть и об ответах на гибель своих военных на Украине. Ведь Россия не раз предупреждала, что любые иностранные силы и средства в зоне конфликта станут законными целями для ударов ВС РФ.

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