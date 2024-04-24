«Леопард»? Ваш выход – на Красную площадь
В том, что будет предложено по итогам этого короткого вообще-то выступления, не ищите чего-то особенно нового. Показать добытые в боях трофеи всегда считалось не просто хорошим тоном.
Это было показателем уверенности будущего победителя в себе, а заодно должно было вселить точно такую же уверенность и в широкие ряды мирного населения. Трофеи принято выставлять напоказ даже много лет спустя после Победы.
Чего стоят хотя бы наполеоновские пушки, которые можно теперь видеть и в Кремле, и рядом с Бородинской панорамой. А из турецких пушек, взятых под Плевной и не только, у Троицкого собора, когда-то лейб-гвардии Финляндского полка, в Петербурге возведена целая триумфальная колонна.
Даже обломки сбитого 1 мая 1960 года в небе между Челябинском и Свердловском американского разведчика Lockheed U-2 пришлось предъявлять публике, потому как американцы поспешили выставить напоказ раскрашенного дублёра. Хорошо, что нашим удалось пленить спасшегося лётчика Гари Пауэрса.
Как известно, в последние месяцы российская коллекция трофейной западной техники постоянно пополняется. На днях пресс-служба Минобороны РФ показала кадры буксировки в тыл очередного танка «Леопард», по всей видимости, германского производства.
У кого он состоял на вооружении, не сомневаюсь, прекрасно знают и в НАТО, и у нас в разведке. Не те сейчас времена, когда такое можно скрывать сколько-нибудь долго, да никто особо и не старался.
Зато скрывать потерю боевой машины, особенно такой – раскрученной, как оружие неизбежной, точнее – обещанной, но до сих пор не случившейся перемоги, желательно как можно дольше. И это вообще-то понятно.
Так почему же мы в ответ не торопимся показать наш убедительный и показательный успех?
Ведь уже есть на счету российских бойцов и немецкие «Леопарды», и штатовские «Абрамсы», и «Бредли» вместе с треклятыми «Хаймарсами».
И их не так мало, и не все они нашли смерть где-то в непролазной грязи на нейтральной земле, да и так, что вывозить уже нечего. Или действительно так много времени требуется, чтобы снять сливки с подбитого врага, а уж потом этапировать его куда следует?
Не спорю – разобраться там кое с чем совсем не вредно. Военные технологии сейчас едва ли не опережают ту же сферу IT по темпам внедрения нового. Того, что задумано в научных центрах, опробовано в лабораториях и даже обкатано на полигонах.
Но со времени первого подбитого гада с красивым именем «Леопард» прошло уже столько времени, что все отговорки сейчас уже воспринимаются только как отговорки. И уже точно не надо твердить, что привезти подбитого фашиста-«Леопарда», не лучшего, как видно, наследника «Тигров» и Пантер», в российскую столицу – дело слишком хлопотное и непростое.
Поэтому предлагаю после окончания основной части Парада Победы 9 мая организовать на Красной площади провоз на трейлерах образцов трофейной и подбитой западной техники, которые уничтожены или просто захвачены в ходе проведения СВО.
Такая акция не только окажет бесспорное вдохновляющее воздействие на граждан нашей страны. Она наглядно покажет всему миру, с кем и с чем на самом деле приходится сегодня иметь жестокое и кровавое дело российскому солдату.
Ну а поскольку иностранные журналисты вряд ли смогут умолчать о такой акции, разумеется, пропагандисткой, в своих отчётах, эффект будет достаточно сильным. Думаю, что не менее сильным, чем от интервью Такера Карлсона с нашим президентом.
Колонну трофейной техники можно не увозить сразу в парк «Патриот», а предварительно продемонстрировать в самых людных местах столицы – у главного входа на ВДНХ и у Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького.
У Парка Горького – это вообще традиция ещё с военных времён, и именно это сразу и очень существенно расширит аудиторию экспозиции.
Когда-то, не дожидаясь перехода Красной Армии в полномасштабное контрнаступление, именно в Парке Горького москвичам, которых из-за эвакуации в столице оставалось не очень много, представили как сбитые мессеры и фоккевульфы, так и такни с пушками.
А потом в конце лета 1944 года, когда долгожданная Победа уже показалась на горизонте, напомню, в Москве провели ещё и необычный парад. По Садовому кольцу прогнали, с грузовиками-мойщиками позади, колонну немецких пленных, которые сдались нашим в ходе Белорусской операции, красиво названной «Багратион».
Хотелось бы верить, что и нечто подобное мы тоже будем вправе повторить. И чем скорее, тем лучше.
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