Британский эксперт: ВСУ не смогут перейти в контрнаступление и эффективно обороняться летом 2024 года

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Британский эксперт: ВСУ не смогут перейти в контрнаступление и эффективно обороняться летом 2024 года

После провала широко разрекламированного контрнаступления летом прошлого года и еще одной зимы, в ходе которой украинские войска отражали российские атаки, ВСУ оказались истощены и сталкиваются с острой нехваткой личного состава и боеприпасов, отмечают западные СМИ.

Киевское правительство готовится к призыву новобранцев в армию, европейские страны пообещали прислать больше техники и ракет, а Палата представителей Конгресса США одобрила пакет военной помощи в размере 60 с лишним млрд долларов. Но, несмотря на это, западные эксперты полагают, что Украина вряд ли начнет крупное контрнаступление в этом году, решив вместо этого потратить время на восстановление своих сил. Для этого ей придется возводить серьёзные укрепления.



По словам эксперта британского военно-аналитического издания Janes Джеймса Рэндса, оборонительные сооружения, возведенные Украиной до начала текущего конфликта, были «исключительными». Так, на Донбассе были сооружены хорошо защищенные бункеры. Были укреплены траншеи. Однако на фоне полномасштабного наступления, к которому готовится Россия, Украина вряд ли сможет сделать это снова, отметил эксперт. Из его слов следует, что весной-летом этого года ВСУ не только не смогут провести контрнаступление, но и организовать эффективную оборону.

Позиции, на которые они (ВСУ) отступили, ни в коем случае нельзя сравнивать с теми, что были под их контролем

- сказал Рэндс, указывая на то, что Авдеевка была настоящим укрепрайоном, чего пока нельзя сказать о ряде других городов Донбасса, пока контролируемых ВСУ.
9 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 16:44
    Киевское правительство готовится к призыву новобранцев в армию, европейские страны пообещали прислать больше техники и ракет

    Ракеты, техника, даже "бабло" не проблема, а вт кто техникой управлять будет, да и пехота в окопах, где ее взять. Если уже сейчас, ТЦК отлавливает новобранцев, как зверей в лесу.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:56
      Британский эксперт: ВСУ не смогут перейти в контрнаступление и эффективно обороняться летом 2024 года

      Я так понимаю хохлопы своим "украинством" и британцев поголовно заразили... Настоящий эксперт про "контрнаступление" даже заикаться бы не стал, а вот укроклоун запросто...
  2. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 16:44
    В Познани где небудь окопайтесь... А на русской земле бендерам не место...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:47
      Цитата: militari97
      А на русской земле бендерам не место..

      Не место но с 1944 года, как то находили места, аж до 1960 года, и так до развала Союза и прятались по всему СССР.
      1. militari97 Звание
        militari97
        0
        Сегодня, 17:13
        Ну если очень хочется... То 1*2 каждому, не более...
      2. Colonel57 Звание
        Colonel57
        0
        Сегодня, 18:13
        Находили места на Западной Украине. До развала СССР сотрудники правоохранительных органов по одиночке в отдаленные села и хутора не совались, да и какие-то работы, например по прокладыванию кабелей связи, или высоковольтных линий, газо- нефтепроводов, проводились под охраной.
  3. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 17:00
    "Нравиться- не нравиться, танцуй моя красавица..." Это основной принцип, который применяют "союзники" к Украине. США, а конкретно Демпартии жизненно необходим какой то значимый успех на Украине. Так, что пойдут они в наступление, как и будут всячески стремится разрушить "крымский" мост. Вот для чего в срочном порядке они получают баллистические ракеты
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:35
    Дерби в Штатах пошло на новый круг. Престарелые собачки ковыляют к промежуточному финишу и теперь каждая из них на бегу тявкает о любви к ВПК и Украине. Мигранты, граница забыты, спонсоры не хотят о них слышать, как о чаяниях и надеждах американского стада. И конечно желанной "победой" стал бы подрыв крымского моста. Из двух символов один уже взорван.
  5. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:05
    Этот иксперт на картах гадал или на кофейной гуще? lol