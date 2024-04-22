Американское СМИ: Израиль отказался наносить масштабные удары по Ирану из-за давления США и НАТО

Несмотря на то, что 14 апреля 2024 года Иран подверг Израиль масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет, израильская армия до сих пор не наносит мощные удары по иранской территории. В причинах такой ситуации попыталось разобраться американское издание The New York Times, анализируя возможные причины отказа Израиля от атаки иранской территории.По утверждению американского СМИ, Израиль отказался наносить масштабные удары по Ирану из-за давления США и НАТО. Западные союзники еврейского государства выступили категорически против ударов по Ирану из-за опасения масштабной войны в регионе. Сейчас Западу будет очень сложно тянуть еще один мощный конфликт, кроме украинского.Ранее ряд аналитиков высказывал мнение, что США могли потребовать от Израиля не наносить удары по Ирану в обмен на разрешение провести операцию ЦАХАЛ против движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. Однако уже после распространения данной информации, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил категорически против проведения данной операции.В Белом доме и Государственном департаменте прекрасно понимают, что операция в Рафахе привела бы к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели огромного количества мирных жителей. Ведь в городе и его окрестностях сейчас собрались не менее 1,4 млн беженцев из северных районов сектора Газа. Поэтому вряд ли США разрешили бы проведение такой операции даже в обмен на отказ Израиля атаковать иранскую территорию.Вероятно, США могли просто пригрозить Израилю отказом от поддержки в случае конфронтации с Ираном, а в такой ситуации израильская сторона оказалась бы в очень сложном положении. Поэтому у израильского правительства и не осталось иных вариантов, кроме как отказаться от масштабной атаки иранских объектов. С другой стороны, не исключено, что Израиль удары нанесет, но через какое-то время, чтобы они были максимально неожиданными для Ирана.