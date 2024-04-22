Польский премьер раскритиковал президента страны за его слова о готовности разместить в стране американское ядерное оружие
Глава правительства Польши Дональд Туск раскритиковал президента страны Анджея Дуду за его слова о готовности разместить на польской территории американские ядерные вооружения. При этом Туск заявил, что с нетерпением ожидает встречи с главой государства, чтобы "хорошо понять намерения господина Дуды".
Туск также подчеркнул, что ожидает, что все инициативы, касающиеся вопросов государственной безопасности, впредь будут тщательно готовиться людьми, которые напрямую несут ответственность за все предпринимаемые шаги.
Польский премьер также добавил, что идея, касающаяся размещения в стране ядерного оружия, является очень масштабной и серьезной, поэтому он хотел бы ознакомиться с мотивами, побудившими Дуду делать подобные заявления.
Ранее президент Польши заявил, что на территории республики может быть размещено американское ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. По словам Дуды, этот вопрос он ранее неоднократно обсуждал этот вопрос с американскими союзниками.
При этом Дуда объяснил соответствующее намерение тем, что Россия продолжает укреплять Калининградскую область с военной точки зрения, в связи с чем Варшава стремится обезопаситься от "российской угрозы".
После заявления Дуды российский МИД подчеркнул, что в случае размещения в Польше американских ядерных вооружений Генштаб ВС РФ будет учитывать этот фактор при военном планировании, а все американские ядерные объекты в этой стране станут законными целями для возможных ударов в случае вооруженного конфликта.
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