Польский премьер раскритиковал президента страны за его слова о готовности разместить в стране американское ядерное оружие

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Польский премьер раскритиковал президента страны за его слова о готовности разместить в стране американское ядерное оружие

Глава правительства Польши Дональд Туск раскритиковал президента страны Анджея Дуду за его слова о готовности разместить на польской территории американские ядерные вооружения. При этом Туск заявил, что с нетерпением ожидает встречи с главой государства, чтобы "хорошо понять намерения господина Дуды".

Туск также подчеркнул, что ожидает, что все инициативы, касающиеся вопросов государственной безопасности, впредь будут тщательно готовиться людьми, которые напрямую несут ответственность за все предпринимаемые шаги.





Польский премьер также добавил, что идея, касающаяся размещения в стране ядерного оружия, является очень масштабной и серьезной, поэтому он хотел бы ознакомиться с мотивами, побудившими Дуду делать подобные заявления.

Ранее президент Польши заявил, что на территории республики может быть размещено американское ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. По словам Дуды, этот вопрос он ранее неоднократно обсуждал этот вопрос с американскими союзниками.

При этом Дуда объяснил соответствующее намерение тем, что Россия продолжает укреплять Калининградскую область с военной точки зрения, в связи с чем Варшава стремится обезопаситься от "российской угрозы".

После заявления Дуды российский МИД подчеркнул, что в случае размещения в Польше американских ядерных вооружений Генштаб ВС РФ будет учитывать этот фактор при военном планировании, а все американские ядерные объекты в этой стране станут законными целями для возможных ударов в случае вооруженного конфликта.
7 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:15
    а все американские ядерные объекты в этой стране станут законными целями для возможных ударов в случае вооруженного конфликта.

    Ну не уж то русские вам бигус и рюмку бимбера предложат.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:34
      А премьер то поумнее президента оказался... Помирать в радиоактивном аду ему явно не хочется... Ну нет уж... Путин сказал в АД, значит в АД... А мы ещё на земле поживём, а потом и в Рай попадём... laughing
  2. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 17:18
    После заявления Дуды российский МИД подчеркнул, что в случае размещения в Польше американских ядерных вооружений Генштаб ВС РФ будет учитывать этот фактор при военном планировании, а все американские ядерные объекты в этой стране станут законными целями для возможных ударов в случае вооруженного конфликта.

    Ну будет там оружие . Это всё.
    На этом всё. И у ГШ РФ есть какие-то идеи ?
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 17:19
    Неужели Дуда не понимает, что безопасность даёт СВОЁ ядерное оружие, я не дядино? Хорошее, плохое, много, мало - но СВОЁ, которым сам можешь распоряжаться.
    А если ты лишь площадка, то и судьба твоя площадкина - жди, пока дядя решит ударить по России и от тебя СОВСЕМ ничего не останется. Одно воспоминание в старых учебниках географии.
    Тебя при этом спрашивать дядя явно не собирается.

    Насколько нужно быть глупым, чтобы всего этого не понимать? Или ненавидеть свою страну, если понимаешь, но всё равно делаешь.

    Туск, конечно, тоже отходы пищеварения ничем не лучше той Дуды, тоже русофоб хрестоматийный. Но, судя по всему, кнопка самоликвидации пока не нажата, если инстинкт самосохранения работает. А Дуле, похоже, жить надоело - зарплата маленькая, жена не уважает, дети балбесы, начальник в Вашингтоне не ценит? Весь мир в труху? Ну, мир не мир, а Польшу - запросто.
    Так иди и сам об стену убейся - чего всю страну с собой тянуть?
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 17:47
      То есть если РФ и США начнут ядерную войну, то от Польши что-то останется?
      В не зависимости есть там ЯО, нет там ЯО, Польша - член НАТО и при большой войне там камня на камне не останется.

      А вот возможна ли локальная война между Польшей и РФ?
      А если у Польши стоит американская база с ЯО? Это будет ограничивать планы ГШ ВС РФ?
      База с ЯО - это гарантия от ненападения на них? Без развязывания глобальной войны.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 17:54
        Цитата: Neo-9947
        о есть если РФ и США начнут ядерную войну, то от Польши что-то останется?
        В не зависимости есть там ЯО, нет там ЯО, Польша - член НАТО и при большой войне там камня на камне не останется.

        Так и я о том
        Цитата: Zoldat_A
        Одно воспоминание в старых учебниках географии.


        Цитата: Neo-9947
        А вот возможна ли локальная война между Польшей и РФ?
        А вот это вряд ли. Поляки уже рвались и известно, чем это закончилось. Вашингтон же предельно ясно сказал - "от себя лично - вперёд, НАТО не пристёгивай".
        Цитата: Neo-9947
        База с ЯО - это гарантия от ненападения на них? Без развязывания глобальной войны.
        А в случае войны Польши без НАТО скорость, с которой Америка драпанула из Афгана, покажется очень медленным и постепенным выводом войск. Думаю, база США не будет ждать, пока случайно или не совсем по ней прилетит.
  4. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:02
    Кто тебе не дает "обсудить лично"?-встретил в коридоре и обсудил laughing