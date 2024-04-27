Гиперзвук Mako от Lockheed Martin и CoAspire для F-35
Макет ракеты Mako на стенде CoAspire
Компания Lockheed Martin является одним из основных участников американской гиперзвуковой программы. Недавно она представила свою очередную разработку в этой сфере – ракету под шифром Mako. Этот проект создавался в инициативном порядке с применением ранее накопленного опыта. Утверждается, что разработка нового боеприпаса подходит к концу, и в самое ближайшее время можно будет начать как испытания, так и серийное производство перспективных изделий.
Первый показ
Ранее «Локхид-Мартин» не сообщала о наличии у нее еще одного проекта перспективного гиперзвукового ракетного комплекса. Проект «Мако» представили лишь недавно, в начале апреля, на конференции Sea Air Space 2024. В рамках этой выставки продемонстрировали макет будущей ракеты в натуральную величину, рассказали историю проекта и раскрыли иные данные. Кроме того, показали анимационный ролик с боевым применением ракеты самолетом-истребителем.
Как сообщается, история проекта Mako началась в середине прошлого десятилетия – когда ВВС США запустили программу разработки гиперзвуковой ракеты для тактической авиации Stand In Attack Weapon (SiAW). Совместную заявку на участие в программе подали компании Lockheed Martin и CoAspire, имеющие определенный опыт в гиперзвуковой сфере. Их проект стал одним из финалистов программы SiAW, но не смог победить – контракт в итоге получила компания Northrop Grumman.
Тем не менее, «Локхид-Мартин» и «КоЭспайр» не остановились и продолжили развивать свой проект в инициативном порядке, рассчитывая на внимание других потенциальных заказчиков. Несмотря на отсутствие поддержки Пентагона, компании к настоящему времени практически завершили проектные работы и готовы переходить на следующую стадию.
Кроме того, разработчики решили, что на текущем этапе изделие можно представить специалистам и публике. Презентация нового проекта состоялась на недавней выставке Sea Air Space 2024. Любопытно, что макет и материалы по проекту разместили на стенде компании CoAspire.
На недавней выставке сообщили, что ракета Mako почти готова к летным испытаниям. Эти мероприятия могут начать в самое ближайшее время. Кроме того, в минимальные сроки Lockheed Martin готова подготовить и запустить производственную линию. Точные сроки проведения испытаний и запуска серии зависят от наличия или отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей, а также предварительных заказов.
Демонстрация ракет на внешней подвеске, кадр из рекламного видео
Технический облик
К сожалению, информации о ракете «Мако» пока не слишком много. Разработчики показали внешний вид изделия, а также назвали некоторые его особенности. При этом наиболее интересные особенности конструкции и параметры пока остаются неизвестными.
Изделие Mako представляет собой высокоточную гиперзвуковую ракету «воздух-поверхность», предназначенную для поражения систем ПВО, ударных комплексов, командных пунктов, кораблей и т.д. Представленный вариант ракеты предназначается для применения в авиации, но рассматривается возможность создания иных вариантов ракетного комплекса.
Ракета выполнена в удлиненном корпусе и внешне мало отличается от других авиационных вооружений. Корпус имеет оживальный головной обтекатель, а хвост ракеты оснащен Х-образными воздушными рулями. На основной части корпуса имеется гаргрот, в котором размещены крепления для подвески на стандартные балочные держатели самолетов.
Размеры и масса изделия неизвестны. При этом разработчики упоминают, что «Мако» уменьшается во внутренний грузоотсек истребителя F-35. Это означает, что длина ракеты не превышает 12 футов (ок. 3,7 м), а диаметр и размах плоскостей ограничены 630-650 мм. При этом не исключается и внешняя подвеска.
По всей видимости, конструктивно ракета Mako разделена на ступень двигателя и гиперзвуковой боевой блок. Основной объем корпуса должен быть отдан под заряд твердого топлива, за счет которого обеспечивается разгон до требуемой скорости и вывод на нужную траекторию. Скорости полета не уточняются. Компании-разработчики ограничиваются стандартной формулировкой «более 5 М».
Ракета может нести планирующий гиперзвуковой боевой блок. Это изделие способно лететь с высокой скоростью и совершать маневры. Блок должен иметь средства наведения на цель, но их тип не сообщается. Упомянута возможность применения ГСН разного рода для получения максимальных боевых качеств. Боевая нагрузка и летные параметры гиперзвукового летательного аппарата тоже неизвестны.
Сброс "Мако" из внутреннего отсека, кадр из рекламного видео
На данный момент Mako рассматривается в качестве авиационного оружия. Эту ракету предлагается ввести в боекомплект всех актуальных истребителей ВВС и ВМС США. В отличие от более старой техники, самолеты F-22 и F-35 смогут нести такое оружие во внутренних грузоотсеках. Не исключается возможность размещения ракеты и на иных платформах – на наземном шасси, на кораблях и на подлодках.
С неясными перспективами
Компании Lockheed Martin и CoAspire сообщают о завершении проектирования новой гиперзвуковой ракеты Mako и о возможности скорейшего проведения испытаний и запуска серии. Они проявляют завидный оптимизм, но реальные перспективы проекта пока остаются неизвестными. Сведения о каких-либо потенциальных заказчиках отсутствуют, а технические и иные особенности проекта не позволяют делать однозначные прогнозы.
Из раскрытых данных следует, что проект «Мако» имеет ряд сильных сторон, которые должны привлечь внимание будущих покупателей. В первую очередь, это класс ракеты, определяющий ее технические и боевые характеристики. Новое гиперзвуковое оружие предназначается для тактической авиации и должно резко повысить ее потенциал. При этом обеспечена совместимость со всеми актуальными носителями, в т.ч. с точки зрения размещения на внутренней подвеске.
Точные тактико-технические характеристики Mako пока не раскрываются. В частности, неизвестной остается дальность полета и боевой радиус ударного комплекса в целом. Тем не менее, понятно, какой может быть скорость новой ракеты, и какие преимущества она даст. В целом речь идет о всех плюсах, характерных для гиперзвукового оружия.
Впрочем, переоценивать «Мако» не следует. Есть целый ряд факторов, мешающих успешной реализации этого проекта, и из-за них новая ракета от «Локхид-Мартин» и «КоЭспайр» может так и остаться сугубо выставочным образцом.
Ракета AGM-183A во время испытаний
Основные проблемы проекта Mako связаны с его сложностью. Разработка гиперзвуковой ракеты с требуемым уровнем характеристик и приемлемой надежностью является весьма трудной задачей. В случае с «Мако» возникают новые вызовы, обусловленные малыми размерами и массой конструкции. Удалось ли двум компаниям действительно создать компактную ракету с необходимой надежностью, неясно.
Компания Lockheed Martin действительно имеет большой опыт в сфере гиперзвуковых технологий, но его нельзя назвать положительным. Так, проект аэробаллистической гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW не оправдал ожиданий и был закрыт, а часть других разработок не продвинулась дальше проектирования и испытаний. В связи с этим непонятно, действительно ли «Локхид-Мартин» имеет компетенции и наработки для создания реального гиперзвукового оружия.
Вызывает вопросы и выбранная ниша для нового образца. Принятие на вооружение в тактической авиации подразумевает массовое производство и активное боевое применение. При этом гиперзвуковые изделия не отличаются простотой и дешевизной. Далеко не каждый потенциальный заказчик сможет найти средства для формирования достаточно крупных арсеналов «Мако» или иного подобного оружия.
Также следует напомнить, что основные американские проекты гиперзвукового оружия, в т.ч. доведенные до испытаний, разрабатывались по заказу Пентагона. Инициативные проекты пока не могут похвастать такими успехами. Вероятно, Lockheed Martin и CoAspire планируют изменить эту ситуацию, но успех в этом деле не гарантируется.
Демонстрация возможностей
Таким образом, две американские компании, накопив полезный опыт, разработали перспективный образец гиперзвукового оружия и готовы демонстрировать его на публичных мероприятиях. Кроме того, говорится о возможности скорого проведения летных испытаний и запуска производства. При этом точные сроки начала полетов или отгрузки первой серийной партии не называют, как и основные тактико-технические характеристики и т.д.
На данный момент проект Mako выглядит интересно и можно даже говорить об определенных перспективах. Однако переоценивать его не стоит. Пока все похоже на попытку демонстрации возможностей для поиска клиента, который оплатит дальнейшие работы и, при их успехе, сможет получить новое вооружение. Процесс такого поиска начался несколько недель назад, и его перспективы пока остаются неизвестными.
Информация