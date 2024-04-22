Украинские медиа: Российские войска овладели значительной частью Очеретино, так как подловили украинских военнослужащих на проведении ротации

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Украинские медиа: Российские войска овладели значительной частью Очеретино, так как подловили украинских военнослужащих на проведении ротации

В украинских медиа обсуждается ситуация, складывающаяся в Очеретино – посёлке городского типа, который является важным транспортным узлом. Напомним, что на минувшей неделе ВСУ потеряли контроль над Очеретинским железнодорожным узлом, после чего ВС РФ вошли в сам населённый пункт, а также в расположенное неподалёку Новокалиново.

Сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», российские войска взяли под контроль значительную часть пгт Очеретино, отбросив противника в северную часть населённого пункта и продвинувшись в его центр.



Появлялась информация от командира одной из рот 47-й бригады ВСУ о том, что российские войска значительно продвинулись в Очеретино в связи с оставлением отдельными подразделениями ВСУ своих позиций. Проще говоря, контингент сбежал.

Теперь в украинских пабликах, включая публикующий сводки с фронта Deep State, появилась информация о том, что ВС РФ продвинулись на этом направлении, так как подловили украинские войска на проведении ротации на позициях.

Из сообщения:

Российские войска воспользовались положением и вошли в южную часть посёлка и в многоэтажную застройку, они воспользовались сменой подразделений на позициях.

Это «объяснение» больше похоже на «художественный свист» украинской стороны. Никакой реальной ротации у ВСУ непосредственно на линии фронта нет, если не называть таковой попытки вывоза раненых с их заменой на вводимые в бой резервы. Куда более правдивой в этом плане звучат заявления ротного в упомянутой 47-й бригаде, давшего понять, что случаи бегства ВСУ с позиций на ЛБС имеют место быть.
7 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 17:02
    .Украинские медиа: Российские войска овладели значительной частью Очеретино, так как подловили украинских военнослужащих на проведении ротации


    Ротация превратилась во вротацию.
    1. Маз Звание
      Маз
      0
      Сегодня, 18:49
      Брехня, с ночи ветер был до 50км в час. С порывами до 70. Фпв Бпла и прочие - сдохли.. вот наши и воспользовались , что преимущества у укропа в дронах камикадзе и разведчиках исчезло на ноль погодой , и наши зашли танчиками. Красавцы. Спасибо ветру, был сутки за нас.
  2. svp67 Звание
    svp67
    +6
    Сегодня, 17:07
    Как бы там не было, но это успех наших солдат...
  3. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    Сегодня, 17:20
    На Сырского Зеля одел КАСТРЮЛЮ.
  4. militari97 Звание
    militari97
    0
    Сегодня, 17:34
    Ну и нормально... Придется им с Бердычей уходить...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:50
      В западной части Бердычей по последней информации ВСУ попали в жёсткие клещи, причём их там прилично,так что не факт что уйдут.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:16
    Сейчас самая пора "выровнять" линию соприкосновения так, что б зайти за подготовленные линии обороны противника, минные поля, да и войск противника там нет...