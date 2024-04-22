Украинские медиа: Российские войска овладели значительной частью Очеретино, так как подловили украинских военнослужащих на проведении ротации
В украинских медиа обсуждается ситуация, складывающаяся в Очеретино – посёлке городского типа, который является важным транспортным узлом. Напомним, что на минувшей неделе ВСУ потеряли контроль над Очеретинским железнодорожным узлом, после чего ВС РФ вошли в сам населённый пункт, а также в расположенное неподалёку Новокалиново.
Сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», российские войска взяли под контроль значительную часть пгт Очеретино, отбросив противника в северную часть населённого пункта и продвинувшись в его центр.
Появлялась информация от командира одной из рот 47-й бригады ВСУ о том, что российские войска значительно продвинулись в Очеретино в связи с оставлением отдельными подразделениями ВСУ своих позиций. Проще говоря, контингент сбежал.
Теперь в украинских пабликах, включая публикующий сводки с фронта Deep State, появилась информация о том, что ВС РФ продвинулись на этом направлении, так как подловили украинские войска на проведении ротации на позициях.
Из сообщения:
Это «объяснение» больше похоже на «художественный свист» украинской стороны. Никакой реальной ротации у ВСУ непосредственно на линии фронта нет, если не называть таковой попытки вывоза раненых с их заменой на вводимые в бой резервы. Куда более правдивой в этом плане звучат заявления ротного в упомянутой 47-й бригаде, давшего понять, что случаи бегства ВСУ с позиций на ЛБС имеют место быть.
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